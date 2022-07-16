Станем психологами — любовный гороскоп на 17 июля

Сегодня мы должны выслушать вторую половинку и дать ей хороший совет.

Овен

В этот день звезды советуют Овнам отложить новые начинания в личной жизни и «плыть по течению». Обстоятельства сами подскажут подходящее место встречи, стиль поведения и тон общения. Стоит помнить, что главным сегодня является доверие. Если вы можете открыть любимому человеку душу, это добрый знак.

Телец

Сегодня звезды обещают Тельцам не только приятное романтическое свидание в моменте, но и положительную общую динамику в личных отношениях. Это подходящее время для совместного пребывания на природе. Многим Тельцам будет важно, чтобы любимый человек разделял их интересы, хобби и музыкальные вкусы.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам может быть трудно разобраться в своих противоречивых ощущениях. Порой они будут испытывать затруднения при попытке открыто назвать вещи своими именами. Многие Близнецы, особенно представительницы прекрасной половины человечества, окажутся в любви на временном перепутье.

Рак

Сегодня влюбленные Раки в ладу с собой и легко находят нужные слова для выражения своих тайных чувств. Вдобавок, у них есть хороший шанс быть услышанными и понятыми любимым человеком. Этот день располагает к доверительному общению, не стоит медлить с откровенным признанием или деликатной просьбой.

Лев

Сегодня влюбленным Львам нужна обстановка доверия, понимания и защищенности: лишь в ней они будут готовы расслабиться, сказать правду или отпустить на волю свою фантазию. Львов, переживающих фазу одиночества, будут преследовать сентиментальные воспоминания. Хорошо писать «неотправленные письма».

Дева

Влюбленным Девам не стоит недооценивать важность коммуникации этого дня: правильное слово, сказанное правильным тоном, откроет в любовной истории новую приятную страницу. Удачный момент для откровенной беседы, тонкого деликатного намека, приглашения домой или на оригинальное закрытое мероприятие.

Весы

В этот день Весы ощущают себя не слишком уверенно. В любовной истории назревает новая стадия, которая является для них более ответственной или чувствительной. На этом фоне большинству Весов нужна уверенность в том, что их свяжет с партнером не только любовь, но и что-то еще — например, общий дом.

Скорпион

Сегодня обстоятельства благоприятствуют любовным планам Скорпионов. Звезды готовы не только создать подходящую обстановку для исполнения их прежних желаний, но и дать им в любви новые надежды. Не стоит отказываться от свидания или намека на знакомство. В разлуке важно поддержать связь дистанционно.

Стрелец

Сегодня Стрельцы надеются на взаимопонимание с любимым человеком на всех уровнях, включая духовный. Многим Стрельцам будут важны не только одинаковые эмоции, мысли и реакции, но и похожие бытовые предпочтения, музыкальные вкусы, духовные убеждения, нюансы происхождения и полученного воспитания.

Козерог

В этот день Козероги могут интуитивно почувствовать приближение нового этапа романа. Самые чувствительные Козероги уловят смену акцентов в поведении любимого человека. Не откладывайте заключительный разговор, если вам его предлагают: возможно, именно он прояснит картину и подтвердит ваши догадки.

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям забыть про свои стратегические цели и планы в любви и наслаждаться моментом. В общении с любимым человеком приветствуется налет легкой таинственности. Разговор станет интереснее, если вы владеете искусством намеков и тонко чувствуете эмоциональные полутона.

Рыбы

В этот день Рыбы тонко ведут любовную переписку, ухитряясь быть для близкого человека одновременно объектом симпатий и личным психоаналитиком. Вербальное общение для многих Рыб окажется менее комфортным: возможно, они будут чаще молчать и вникать в речи собеседника, чем высказываться сами (а зря).