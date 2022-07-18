Фантастическая «чуйка»: названы знаки зодиака с самой мощной интуицией

Звезды способны не только определить характер человека, но и наградить его скрытыми качествами и чертами, которые помогают ему по жизни.

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, представители каких знаков зодиака обладают самой мощной интуицией.

Рыбы

На протяжении всей жизни Рыбы расслабленно плывут по течению. Внутренний голос приводит их именно туда, где им нужно оказаться. Как только Рыбы перестают слушать интуицию, непременно случаются неприятности.

У этого знака просто фантастическая «чуйка». От прозорливой Рыбки ничего не скрыть: она видит людей насквозь. Этому знаку часто снятся вещие сны, у них случаются внезапные озарения. Они всегда оказываются в нужном месте и в нужное время. Рыбы, которые видят знаки судьбы, способны раскрыть внутренний потенциал и воплотить самые смелые мечты.

Козерог

Козероги любят проникать в потаенные уголки человеческих душ. Обмануть их практически невозможно: развитая интуиция подскажет Козерогу, на чьей стороне правда. Он не только выведет обманщика на чистую воду, но и успеет предупредить об опасности близких. Козероги чувствуют приближение проблем задолго до того, как они случаются.

Стойкий характер позволяет этому знаку пережить удары судьбы, а мощное чутье — увидеть правильное решение. Козерог безошибочно находит дверь, которая выводит из лабиринта, даже если кому-то он кажется тупиком.

Рак

Раки глубоко проживают эмоции и получают информацию через них. Они моментально считывают настрой собеседника, понимают его намерения. Настраиваясь с человеком на одну волну, Раки улавливают малейшие изменения в интонации, мимике, голосе. Высокая чувствительность помогает распознавать обман.

Представителей этого знака никогда не подводит шестое чувство. Они ловко выпутываются из сложных ситуаций, отличают друзей от врагов и находят в толпе единомышленников.

Скорпион

Скорпионий детектор лжи не проведешь: он срывает с людей маски, заставляя показывать настоящие лица. Интуиция позволяет Скорпиону выходить сухим из воды. Если кто-то хочет скрыть от него правду, он навлечет на себя беду.

Скорпионы мастерски обходят препятствия на пути и ловушки, расставленные противниками. Они добиваются поставленных целей, мистическим образом притягивают к себе удачу. Скорпионы всегда знают, куда двигаться дальше и выводят за собой других. Кажется, что они читают чужие мысли, обладают даром телепатии и предвидения. Этот знак наделен способностью выждать самый подходящий момент, чтобы принять удачное решение.

Близнецы

Коммуникабельный воздушный знак читает других людей как открытую книгу. Близнецы прекрасно видят, с кем можно иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Друзья знают, что в 90 процентах случаев Близнецы оказываются правы. Если прислушаться к их интуиции, можно обойти проблемы стороной. Внутренний голос точно подсказывает Близнецам, на что именно обратить внимание. Благодаря природной любознательности они находят необычные способы решения проблем и, как правило, попадают «в десятку».

Близнецы знают, что нужно делать и говорить, могут предсказать реакцию собеседника. Вещие сны к ним приходят не случайно: подсказки касаются конкретных людей или событий. Для Близнецов пространство вокруг наполнено информацией — важно только вовремя распознать сигналы.