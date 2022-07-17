Держим кошелек закрытым — финансовый гороскоп на 18 июля

Сегодня нам не стоит лишний раз тратить деньги.

Овен

Излишняя импульсивность Овнов в этот день может негативно отразиться на деловых качествах. Старайтесь принимать без споров и возражений все те требования, которые имеет к вам начальство. Главная причина возможных неудач в том, что вам может быть трудно смириться с ограничениями и действовать в подчинении. И это хороший день для воспитания в себе исполнительской дисциплины.

Телец

Тельцам в этот день не следует принимать радикальных решений, особенно если они идут на грани нарушения норм закона или служебных инструкций. Не ищите обходные пути там, где открытые методы не приносят нужного вам результата. Возможны проверки, контрольные закупки, ревизии представителей фискальных властей. В сложных ситуациях посоветуйтесь с теми людьми, которые относятся к вам доброжелательно.

Близнецы

Контакты с друзьями и единомышленниками и активный обмен мнениями с ними могут подтолкнуть типичных Близнецов к принятию поспешных и опрометчивых решений. Старайтесь не поддаваться на коллективные настроения и принимать решения самостоятельно. Также это неблагоприятный день для финансовых заимствований.

Рак

Нелегко складывается этот день для Раков, занимающих руководящие должности. Вы можете столкнуться с нарушениями договорных обязательств деловыми партнерами, и это может подтолкнуть вас к принятию поспешных решений. Однако звезды советуют не спешить и избегать крайностей в действиях. В целом внешние обстоятельства складываются неблагоприятно.

Лев

Львам, проходящим обучение на курсах повышения квалификации, в этот день вряд ли удастся почерпнуть что-либо полезное для себя от преподавателей. И дело вовсе не в качестве преподавания, а в том, что сейчас вы не склонны к сосредоточенному и глубокому погружению в учебный материал. То же самое относится к умственному труду и к работе с документами.

Дева

Главной задачей Дев на сегодня является сдержанность в принятии финансовых решений. Ваши потребности могут резко вырасти. Вам может показаться, что если вы вложите сейчас крупную сумму денег в какой-то проект, то быстро окупите затраты. Однако звезды предупреждают, что вероятность утраты денег сейчас выше их получения.

Весы

Непростой день ожидает Весов, специализирующихся на выполнении индивидуальных клиентских услуг. Возможно, что вам придется иметь дело с неадекватным поведением некоторых клиентов, которые будут склонны менять свои запросы и предпочтения по ходу общения с вами. Старайтесь идти на уступки и не допускать ссор.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут почувствовать сильное желание как можно скорее выполнить текущую работу, чтобы освободить время для чего-то более интересного. Однако спешка в данном случае может сыграть с вами злую шутку, и вам придется по многу раз переделывать одно и то же. Рекомендуется сосредоточить основное внимание на качестве своей работы.

Стрелец

Творческий потенциал у Стрельцов может проявиться в виде ярких идей, требующих немедленной реализации. Однако звезды советуют фиксировать эти идеи, но не торопиться с их воплощением на практике. Возможно, сейчас вы не в состоянии учесть всех осложняющих моментов, которые проявятся в дальнейшем. Старайтесь не распылять свои силы на множество дел и направлений. Отдавайте предпочтение одному главному делу.

Козерог

У Козерогов в это день могут осложниться условия труда на рабочем месте. Если вы работаете в офисе, то вас внезапно могут перевести в другой кабинет, который окажется менее приспособлен для вашей работы. Также у вас могут часто возникать ситуации, связанные с помехами, техническими сбоями. Старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры и ценить свое рабочее время.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется не планировать деловых встреч и поездок. Любые контакты могут протекать в непродуктивном ключе и могут быть связаны с нестабильностью в отношениях. По этой же причине ваши деловые договоренности могут остаться неисполненными. Также не следует доверять информации, полученной от незнакомых людей. Старайтесь полагаться на себя и не делегировать свою работу кому либо.

Рыбы

Основной задачей Рыб на этот день должно стать сохранение имеющихся финансовых ресурсов, а не их преумножение. Дело в том, что у вас сейчас усиливается вероятность финансовых потерь и нерациональных расходов. Особенно это относится к инвестициям в коллективные проекты. Если вы сами решаете, за какую работу браться, то отдавайте предпочтение наиболее финансово прибыльным заказам.