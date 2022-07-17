Высказываем все, что лежит на душе — гороскоп на 18 июля

19-20 лунные сутки. Этот день начнется с продолжения вчерашних бесед или размышлений.

Уточненный тригон Луны к Меркурию поможет довести до конца мысль или завершить разговор. Во второй половине дня вступление Луны в знак Овна придаст яркость эмоциям и подтолкнет к росту аппетитов. Индивидуальные запросы могут не совпасть с семейными традициями или со вкусами близких людей. Не сразу удастся добиться согласия в части распоряжения деньгами или создания уюта в доме. Не лучший момент для покупки одежды, косметики, подарков, украшений и предметов комфорта: возможен неверный эстетический выбор или перерасход средств.

Овен

Сегодняшнее утро Овнам лучше использовать для уединенных размышлений и приватных контактов, а также для общения с домочадцами в той части, что не вызывает вопросов. Ближе к вечеру появится энергия, и возрастут амбиции. Несовпадение личных запросов со вкусами близких может вести к разногласиям бытового, эстетического или финансового характера. Это не лучший момент для покупок для себя или в дом.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам уточнять все важные для них нюансы с утра, по вчерашним горячим следам. Ощутимые изменения в обстановке и поведении ожидаются ближе к вечеру. У многих Тельцов появляются новые, часто приятные поводы для общения со своим ближайшим окружением и для тайной гордости — влекущие за собой не только изменение настроения, но и срочные вынужденные траты, иногда крупные.

Близнецы

Сегодня утром Близнецов могут ждать новости, которые лишь условно можно назвать таковыми: чаще всего это будет уточнение уже известных им деталей. Общий ход событий намекает на хорошие перемены в материальной сфере, при этом сам переходный момент может оказаться довольно напряженным — например, срочно потребуются средства для желанной покупки или для первого крупного взноса в выгодный проект.

Рак

Сегодня утром у Раков остается возможность довести свою мысль до конца, и им стоит этим пользоваться (особенно если они рождены в середине июля): их мнение повлияет на итог выступления, консультации или дискуссии. Июньские Раки первыми ощутят на себе хорошие перемены — приток денег, комфорта или внимания — но им стоит держать себя в руках, иначе всплеск позитивных эмоций будет слишком сильным.

Лев

Сегодня в текущем положении и эмоциональном состоянии Львов ожидаются улучшения. Возможно, наметится завершение периода лечения, уединения, неприятных размышлений, сильных переживаний или вынужденной зависимости. Конкретные положительные подвижки вероятнее во второй половине суток. Однако для новых начинаний и «выхода на сцену» энергии пока немного и лучше не спешить менять свой привычный уклад.

Дева

Девам не стоит терять время утром. В это время можно уточнить полученные сведения, закрепить достигнутые дружеские и семейные договоренности. Полезно еще раз обдумать вчерашние впечатления и подвести итоги недавних событий. Ближайшие перспективы начинают выглядеть привлекательнее, но переход к новому хорошему этапу может сопровождаться небольшим кризисом — например, эмоциональным или финансовым.

Весы

Сегодня Весы отчетливее почувствуют перемены в своем положении. Ближайшие недели могут быть связаны для них с приятной, но все же ощутимой ответственностью. Им важно не ошибиться в выборе своего имиджа, стиля выражения чувств, траты средств или общей линии поведения. Возможна мягкая форма конкуренции с влиятельными людьми. Если новый поворот событий требует высказаться, лучше с этим повременить.

Скорпион

Скорпионам не стоит откладывать уточнение информации или подтверждение соглашений, лучше всего сделать это с утра. Также утром окажется продуктивнее короткий урок или небольшая поездка на близкое расстояние. Во второй половине дня порадует расширение возможностей, но в виде бонуса это может повлечь за собой дополнительные нагрузки — например, пополнится список оплачиваемых заказов из-за рубежа.

Стрелец

Очередной вдохновляющий поворот событий ждет Стрельцов во второй половине дня. Позитивные эмоции могут оказаться настолько мощными, что перекроют огорчительные или настораживающие моменты — которые, как подсказывают звезды, игнорировать сейчас нежелательно. Может появиться еще один подвох в любовной истории, в делах, связанных с налогами, детьми, оформлением наследства или прав на недвижимость.

Козерог

Козерогам не стоит медлить, если они хотят добавить что-то к сказанному, подтвердить уговор или отправить письмо, а также если у них есть потребность заново переосмыслить вчерашнюю информацию. Вторая половина этого дня может изменить их планы, заставив обратить внимание на дом или недвижимость, дела в семье или на родине. В значимых отношениях, включая родственные и любовные, назрела новая фаза.

Водолей

Сегодня яркие мотивирующие события ждут Водолеев во второй половине дня. Возможно, у них появится шанс расширить область своих интересов или круг контактов. Наиболее сложна бытовая или эмоциональная сторона происходящего. С новым витком удачи могут появиться дополнительные нюансы. Возможно, придется позаботиться о своем или чужом здоровье, подумать о чьем-то комфорте или поберечь чьи-то чувства.

Рыбы

Утром Рыбы смогут найти подтверждение своим мыслям или поставить точку в важном для себя разговоре. Вторая половина дня потребует от представителей этого знака умелого подхода к материальным делам. Им придется быстро и верно ориентироваться в «цене вопроса» и в своих возможностях — иначе возрастет риск ошибиться при заключении сделки, заказе услуги или выборе покупки, завысить сумму гонорара.