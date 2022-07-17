Добьемся успеха в любви — романический гороскоп на 18 июля

Сегодня мы будем любить, и это будет взаимно.

Овен

Романтические чувства Овнов вспыхнут ярче во второй половине этого дня. Большинство Овнов, особенно мартовских, вечером не хочет довольствоваться малым и не отличается скромностью запросов. Масштабные желания Овна могут не совпасть со вкусами партнера в части быта, денег или эстетических нюансов.

Телец

Этот день дает чувствам Тельцов новый импульс. Возможно, катализатором любовных эмоций станет тайный фактор, важность которого они до сей поры недооценивали. Утренние договоренности с партнером во второй половине дня могут измениться, что создаст многим представителям знака определенный дискомфорт.

Близнецы

Сегодня в любовных переживаниях Близнецов появляются новые оттенки. Возможно, наконец, исполнится желание, о котором они говорили или мечтали в последние недели. Волнения этого дня приятны, но для типичных Близнецов могут стать серьезной нагрузкой, всплеск эмоций может быть для них слишком сильным.

Рак

Раки могут рассчитывать на рост своей привлекательности в глазах противоположного пола. Одновременно растет их собственная глубокая потребность в любви, что может сделать их психологически зависимыми от чужого внимания. Для свидания момент не самый подходящий, так как трудно управлять эмоциями.

Лев

Сегодня Львы становятся более сентиментальными в любовных делах. Их тайные чувства могут получить новый импульс или иную окраску. Если они приуныли — разуверились в своих силах, разочаровались в любимом человеке — вторая половина этого дня поможет им взглянуть на свои перспективы оптимистичнее.

Дева

В любовных делах Дев намечается новая фаза, которая для большинства представителей знака станет приятной и обнадеживающей. Многие Девы в этот день почувствуют в себе силы что-то изменить, захотят перейти в любви от сухого расчета к подлинной романтике и настоящей близости, прежде всего душевной.

Весы

Этот день влюбленным Весам стоит потратить на психологическую адаптацию к своей новой роли или к изменившейся обстановке в целом. Многие Весы могут не подозревать, что на время стали в любовных отношениях более уязвимыми. Им стоит взять небольшую паузу перед тем, как высказываться или флиртовать.

Скорпион

Сегодня судьба открывает Скорпионам новые горизонты в их личной жизни. Возрастает их потребность в подлинной романтике и в душевном единстве с любимым человеком. Этот идеал вполне достижим, но для полной гармонии придется приложить определенные усилия — вероятнее всего духовные, а не технические.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы испытывают яркие противоречивые чувства, в которых все же преобладает положительная нота. Идеалистичный взгляд на вещи может сыграть с ними плохую шутку, замаскировав для них некоторые новые сложные детали их романа — например, связанные с сексуальной гранью отношений.

Козерог

Козерогам не стоит бояться новых ноток в поведении любимого человека: скорее всего, перемены положительны. А вот дополнительная доля чуткости, мягкости и отзывчивости не помешает: ваша половинка ждет любви, заботы, внимания и понимания — и лучше, если все это обеспечите ей вы, а не кто-то другой.

Водолей

Водолеям стоит перенести свидание на вторую половину дня и быть готовыми к его неоднозначному психологическому фону. Даже приятные и обнадеживающие события могут сопровождаться неудобствами и вызывать противоречивые чувства. Не всем Водолеям придутся по душе новые эмоциональные нотки в их романе.

Рыбы

Сегодня чувства и мысли влюбленных Рыб идеально сбалансированы утром. Во второй половине дня их могут захлестнуть яркие сильные чувства, мешающие мыслить адекватно. Успех в любви может лишить их душевного равновесия. Рыбы могут слегка завысить свои запросы, но большой беды от этого не случится.