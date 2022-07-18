Становимся на день «ранними плашками» — гороскоп на 19 июля

20-21 лунные сутки. Сегодня пик удачи придется на раннее утро.

Тем, кто надеется на счастливый случай, имеет смысл подняться вместе с первыми лучами солнца. Основная часть этого дня помогает сохранять утренний оптимизм, но нередко создает двойственные ситуации, в которых не обойтись без доли везения или без чувства юмора. Это подходящий момент для коротких приключений, а также для моментальных добрых порывов, которым Луна в Овне придаст искренность. Вечерняя ингрессия Меркурия в новый знак обещает благие вести и свежие яркие идеи, но некоторые задумки будут спорными, создающими почву для неудач или разногласий.

Овен

Сегодня Овнам повезет больше, если они окажутся «ранними пташками» и примутся за дела на рассвете. В течение дня события будут развиваться неплохо, однако пик везения будет уже пройден и для того, чтобы сохранить уровень удачливости, придется проявить больше изобретательности. Есть и нюансы: если вы ждете новостей или притока свежих креативных идей, то вероятность их появления возрастает вечером.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам ловить миг удачи, не раздумывая. День не располагает к основательным размышлениям и тщательной подготовке, а также к чрезмерному скепсису — наоборот, многое решают быстрота, находчивость и вера в успех. С другой стороны, везение может оказаться случайным и не дать того, к чему вы стремитесь. Вечер может принести новые темы для разговоров в семье, чреватые спорами.

Близнецы

Этот день поможет Близнецам перестроиться на новый стиль творческого мышления или делового общения, выведет их на путь приключений или на новый круг интересов. Стоит быть осмотрительнее, если увлекательные задумки касаются командировок, развития бизнеса, финансовых дел и технических работ: удачные новые идеи будут иметь побочные эффекты — например, в виде ссор, поломок или материального ущерба.

Рак

Сегодня у Раков есть шанс на взлет и миг славы, если они будут действовать быстро и целеустремленно, на волне вдохновения и веры в успех. Смелость, легкий налет авантюры и доля везения помогут карьерному росту или подвижкам в другой важной сфере — но помните, что полученный эффект может быть непрочным и добавить вам хлопот. Не помешает сменить стиль мышления и общения, пересмотреть список трат.

Лев

Этот день поддерживает во Львах позитивный настрой и побуждает их верить в скорое улучшение своего материального положения. Значимые контакты и интеллектуальные занятия желательно перенести на вечер, при этом с особо важными заявлениями и жестами лучше повременить.

Дева

Сегодня мысли Дев примут новое направление. У некоторых Дев изменится круг общения, начнут обновляться творческие планы или деловые концепции. Зарождающиеся идеи дадут подсказку, как остроумно извлечь пользу из кризиса. Родители начнут чуть иначе смотреть на детские проблемы. Одновременно возможны сигналы утомления и обострения скрытых недомоганий, стоит повысить внимание к своему самочувствию.

Весы

Сегодня Весам придется мириться с чьим-то превосходством — например, с более высоким авторитетом и уровнем популярности партнера. Им будет сложно принять этот факт, если они честолюбивы и хотят сохранить свое «место под солнцем». Важно быть увереннее в себе и дипломатичнее. Хорошая сторона дня — гармонизация общения. Важные встречи, переписку и неофициальные разговоры лучше перенести на вечер.

Скорпион

Скорпионам имеет смысл направить сегодняшнее вдохновение на остроумное решение неординарных задач. Также в этот день хорошо заниматься добрыми делами: оказывать услуги коллегам, заботиться о подчиненных, помогать животным. Позитивный настрой не даст зациклиться на недостатках и разногласиях, но все же не помешает стать аккуратнее в любом общении: одно неверное слово — и готова почва для проблем.

Стрелец

Стрельцам этот день поможет оставаться оптимистами и верить в счастливый исход своих мытарств. Он подскажет им свежие идеи или напомнит о прежних творческих разработках. Оживится интерес к общению, учебе, исследованиям, путешествиям, интеллектуальным играм, воспитанию детей, зарубежным реалиям, вариантам креативных проектов. Добрые вести (особенно издалека) и удачные озарения вероятнее вечером.

Козерог

Сегодня внимание Козерогов могут удерживать домашние реалии. Не исключено, что они вновь окажутся перед дилеммой, решить которую пока не готовы. Многим Козерогам добавят дискомфорта неоконченные жилищные дела или противоречивые настроения в семейном кругу. Козерогам, вовлеченным в долгую дискуссию, стоит быть внимательнее к переменам в ее повестке или тоне: требуется более яркая и образная речь.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит быть готовыми к разным видам коммуникации: это расширит возможности общения. В пути можно столкнуться с выбором варианта маршрута или с другой дилеммой. Общий фон дня позитивен, многие проблемы устранит чувство юмора, но назревают и спорные моменты. Вечером стоит осмотрительнее принимать приглашение к диалогу: вероятно, по факту это приглашение к пикировке или конкуренции.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что сегодня в любой момент могут возникнуть мучительные колебания. В частности, это весьма вероятно при выборе покупок и в процессе платежных операций. Решения и вкусы в этот день непостоянны: то, что нравилось утром, вечером утратит привлекательность, может потребоваться обмен, возврат или пересмотр сделки. В случае сомнения звезды рекомендуют дождаться вечерних новостей.