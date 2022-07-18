Никаких решений — любовный гороскоп на 19 июля

Сегодня не стоит принимать важные решения — можно ошибиться.

Овен

Сегодня Овнов сопровождает душевный подъем. Излучаемая ими энергия добавляет им привлекательности в глазах представителей другого пола. Но они не всегда будут встречать понимание и принятие у своей «половинки»: иногда безудержный оптимизм и бескрайняя широта души Овна будут казаться ей неуместными.

Телец

Тельцам звезды намекают, что сегодня имеет смысл реализовывать романтические планы сразу. Спонтанность — одно из условий приятного свидания. Чем дольше и тщательнее вы будете к нему готовиться, тем меньше останется надежд на увлекательную встречу с пассией и на неожиданные щедрые подарки фортуны.

Близнецы

Близнецам желательно повременить с любовной инициативой до вечера (особенно если она подразумевает зажигательное общение, обмен видео или изображениями, прогулки или поездки). В это время найдутся выразительные слова, начнут рождаться яркие идеи, наладится связь, и откроются мотивирующие горизонты.

Рак

Под влиянием сегодняшних эмоций влюбленные Раки способны на весьма эффектные и яркие поступки. Многие Раки забудут об осторожности и будут действовать на грани своих возможностей, если «взыграло» их самолюбие. Знакомства в этот день романтичны и впечатляющи, но создают большую нагрузку на психику.

Лев

Во второй половине дня Львы становятся общительнее или у них налаживается связь с любимым человеком. Однако полная откровенность может оказаться для них слишком трудной задачей. Многие Львы постесняются озвучить свои подлинные переживания и провалят попытку поговорить на значимую для них тему.

Дева

Сегодня чувства и мысли Дев не всегда в ладу между собой, и такое положение будет длиться какое-то время. Многие Девы решат, что пора вести себя в делах сердечных более смело, вызывающе и «креативно» — и не учтут, что в душе они хотят совсем другого: доверия, деликатности, теплоты и взаимной заботы.

Весы

Весам желательно отложить значимые личные контакты на вечер. По возможности, не стоит подолгу оставаться с объектом симпатий наедине или в обстановке, вынуждающей откровенничать. Лучше пойти на вечеринку, где распахивать душу и делиться сокровенным не обязательно, а смущение можно завуалировать.

Скорпион

Сегодня Скорпионы подвержены моментальным добрым порывам и не всегда думают о том, как это выглядит со стороны. Иногда это может приводить к проблемам — например, любимый человек может втайне ревновать их к коллегам, друзьям и знакомым, с которыми они имеют дело и которым вызываются помогать.

Стрелец

Новости этого дня добавят влюбленным Стрельцам надежд и подтвердят их внутреннюю уверенность в том, что «все будет хорошо», сейчас или позже. Контакты с представителями противоположного пола им лучше отложить на вечер: именно в это время к ним вернется красноречие, и в их уме забурлят новые идеи.

Козерог

Сегодня настроение влюбленных Козерогов противоречиво, что во многом объясняется обстановкой. То, что их веселит, может одновременно их нервировать. Многих Козерогов будет раздражать специфический юмор близкого человека, его привычки в быту или присутствие его родственников на общей территории.

Водолей

Утром Водолеи способны покорить объект симпатий чувством юмора, неординарностью и непредвзятостью мышления, при этом незаметно контролируя ход беседы и сохраняя ее тон ровным. Но им стоит подумать прежде, чем принимать приглашение к разговору вечером: в процессе общения возникнут сложные моменты.

Рыбы

Сегодня решения влюбленных Рыб противоречивы. Колебания могут дорого им обойтись в материальном или моральном смысле. Им стоит избегать ситуаций, в которых приходится срочно делать выбор. Если манера поведения любимого человека изменилась, не теряйтесь в догадках, а подождите: скоро все прояснится.