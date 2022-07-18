Не верим на слово — финансовый гороскоп на 19 июля

Сегодня нам могут навешать лапшу на уши, поэтому стоит быть осторожнее в общении.

Овен

В первой половине дня Овнам не рекомендуется проявлять инициативу. Дело в том, что в это время возрастает вероятность ошибки. Последствия от ошибочных инициатив могут неблагоприятно отразиться на вашем финансовом положении уже во второй половине дня. Старайтесь просчитывать на несколько шагов вперед последствия своих действий.

Телец

Нелегко придется Тельцам в этот день. С утра вам могут поступить ложные сведения, из-за которых вы рискуете допустить ошибку. Также это не лучшее время для деловых поездок, встреч и аналитической работы с информацией. Вторая половина дня может быть связана с импульсивными и эмоционально мотивированными действиями, что может подорвать к вам доверие.

Близнецы

Близнецам рекомендуется в первой половине дня воздерживаться от вложения денег в коллективные проекты. Дело в том, что вы не сможете проконтролировать, насколько эффективно используются ваши ресурсы. Вторая половина дня может быть связана с какими-то трениями в трудовом коллективе. В особо острых случаях вы можете почувствовать, что вас пытаются изолировать от принятия важных решений.

Рак

Ракам в этот день не следует строить иллюзий относительно выплаты денежной премии в большом размере. Поведение работодателя может не соответствовать вашим ожиданиям. В начале дня воздержитесь от личных инициатив. Начальство может обвинить вас в превышении полномочий. Вторая половина дня неблагоприятна для работы с использованием технических новинок.

Лев

Львам в начале дня следует позаботиться о сохранении своей деловой репутации. Могут сложиться такие обстоятельства, когда вам придется доказывать свою профессиональную состоятельность. Старайтесь дистанцироваться от людей, связанных с законом и порядком — возможны проверки. Вторая половина дня может принести обострение отношений с начальством.

Дева

Девам в этот день рекомендуется полагаться на поддержку со стороны деловых партнеров. Успешно пойдут дела, связанные с выполнением индивидуальных услуг. Можно вести переговоры на многосторонней основе и находить приемлемые компромиссные решения. Однако следует избегать ситуаций, повышающих риск получения производственных травм – вероятность этого возрастает.

Весы

Весы, работающие в сфере услуг и получающих партнерские отчисления себе в зарплату, могут столкнуться с задержкой в перечислении денег на банковскую карту. Возможно, это связано с финансовыми затруднениями у деловых партнеров. Удачно пойдет сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. Можно обращаться за помощью к коллегам.

Скорпион

Нельзя назвать благоприятными внешние обстоятельства, которые складываются сегодня для Скорпионов. Могут осложниться отношения с деловыми партнерами и клиентами. Возможно, вам придется подстраиваться под какие-то ситуации, чтобы минимизировать риски. Клиенты могут остаться недовольными вашей работой и пожаловаться на вас начальству. Отдавайте предпочтение творческой деятельности.

Стрелец

У Стрельцов сегодня, возможно, будет много интересных идей, однако этот день нельзя назвать удачным с точки зрения реализации творческих замыслов. Основная проблема в том, что в одиночку вы не в состоянии будете реализовать свои намерения. А убедить коллег в своей правоте и добиться от них поддержки на данный момент тоже нереально.

Козерог

Сегодня Козерогам рекомендуется заниматься текущими делами и не браться за новые виды работы. Вероятно, вы не сможете компенсировать нехватку опыта и попадете в тупик при попытке решить новые для себя задачи. Тем не менее, никто не мешает вам вести информационную подготовку к новому старту в дальнейшем. Успешно проходят деловые поездки и контакты.

Водолей

Первая половина дня может сложиться неблагоприятно для Водолеев, запланировавших деловые поездки и встречи. Что-то может помешать вам в деловых контактах. Некоторые ваши деловые связи могут проходить проверку на прочность ввиду невыполнения данных вам обещаний. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями в работе офисных служащих, работающих над отчетами.

Рыбы

Рыбам сегодня рекомендуется полагаться на свою интуицию и принимать важные решения самостоятельно. Это достаточно сложный и запутанный день с точки зрения информационного обмена и деловых контактов. Некоторые люди могут сообщить вам ложные сведения, и это может дезориентировать вас. Не следует отвлекаться на посторонние разговоры во время выполнения текущей работы.