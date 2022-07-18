Эгоизм и разбитые гаджеты: астролог рассказал, к чему готовиться во второй половине июля

Много проблем будет поджидать нас в середине жаркого лета.

Когда быстрые планеты переходят в знаки управления ночного и дневного светил – это всегда более яркая и открытая история проявления качеств и Венеры с Меркурием, и Солнца с Луной. И это значит, наступает период повышенного индивидуализма, период, связанный в большей степени с личными интересами, привязанностями и предпочтениями.

Венера

Венера в Раке (с 18 июля по 11 августа) становится в зависимость от быстроменяющегося положения своей хозяйки в этом транзите – Луны, что всегда очень интересно для наблюдений. Принцип такой – когда плохо Луне, когда она проходит по сложным для неё знакам (прежде всего Козерога, Водолея, Скорпиона) – это сразу критически косвенно сказывается и на Венере. К примеру, в это время труднее даётся общение, появляется резкость, эгоизм или игнорирование в контактах и партнёрских отношениях. И наоборот – когда Луна проходит транзитом по знакам силы Венеры (по Тельцу и Весам), а также по сильным для Луны знакам Раку и Рыб – возникает благоприятный шлейф созвучия между Венерой и Луной, формирующий более гармоничную атмосферу, когда ладятся дела и легче договариваться.

Основная динамика ярких аспектов Венеры ожидается в первой декаде августа. С 1 по 3 августа будет работать оригинальная конфигурация между Венерой, Марсом и Ураном, которая наверняка принесёт череду неожиданных знакомств и встреч, а для творческих людей это время новых идей и формирования новых планов.

Связи Венеры с высшими планетами Нептуном и Плутоном 7 и 9 августа пройдут на фоне довольно напряжённого влияния вредных планет. В этот период не стоит рисковать, в первую очередь в финансовых вопросах. Возможны бурное выяснение отношений и на любовно-романтическом фронте.

Меркурий

Свой короткий визит в королевский знак Льва (с 19 июля по 4 августа) наш небесный связной проведёт вместе с Солнцем, и как видно – довольно шумно. В этот период Меркурий, с одной стороны, становится «игроком», индивидуалистом, способным к высокопарным речам, щедрым жестам и рекламным трюкам. Повсеместный покровительственно-назидательный тон и пафос – временная маска, связанная как раз с транзитом Меркурия по Льву. Здесь «крылатой планете» в обычной ситуации легко зажечь публику и привлечь внимание к собственной персоне, когда ему это нужно.

Но как бы не так – именно в этом транзите тотальные конфликтные аспекты Меркурия с вредными планетами Марсом (26 июле), Ураном (28-29 июля) и Сатурном (31 августа) могут скорее только навредить делу, принести разочарование от общения и покупок. Постарайтесь, по крайней мере, в указанные дни соблюдать технику безопасности на транспорте, берегите свои нервы и гаджеты.