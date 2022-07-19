Устраиваем мозговой штурм — финансовый гороскоп на 20 июля

Сегодня стоит работать в команде, думать коллективно.

Овен

У Овнов наиболее продуктивное время работы приходится на утро. В это время между вами и вашим непосредственным начальством может установиться конструктивное взаимодействие. Также у вас могут возникнуть доверительные отношения с влиятельным человеком, который может поддержать вас. К концу дня позитивные тенденции могут сойти на нет, и вы почувствуете препятствия для получения доходов.

Телец

Утренние часы для типичных Тельцов пройдут на интеллектуальном подъеме. Используйте это время для учебы, обмена мнениями и повышения уровня профессиональной квалификации. Можно ставить перед собой сложные и трудоемкие задачи. Вторая половина дня и вечер связаны с трудностями при контактах с деловыми партнерами.

Близнецы

Утренние часы могут благоприятствовать Близнецам, работающим в финансовой сфере и в страховом бизнесе. Возможно, вам удастся заинтересовать потенциальных инвесторов. Также вы сможете расширить свою клиентскую базу. Вторая половина дня связана с некоторыми ограничивающими влияниями. Возможны трения в трудовом коллективе и технические сбои.

Рак

Раки в первой половине дня могут оказаться удачливы в деловом партнерстве. При необходимости вы сможете быстро договориться с партнером о расширении сотрудничества. Также это хорошее время для подписания важных документов. Вторая половина дня неблагоприятна для начала новых дел. Крайне нежелательно делать оптовые закупки товара и обменивать валюту.

Лев

Львам рекомендуется запланировать на утро наиболее важные дела. Дело в том, что у вас может существенно повыситься уровень работоспособности. В этом случае вы успеете выполнить уже к полудню большую часть запланированной на сегодня работы. В конце дня вы можете столкнуться с препятствиями. Не пытайтесь совмещать домашние дела с дистанционной работой по фрилансу.

Дева

Девам в этот день удастся более полно раскрыть свои творческие способности. Отдавайте предпочтение рекламным мероприятиям. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на рекламной раскрутке своих проектов. Можно участвовать в соревнованиях и кастинге с большими шансами на успех в первой половине дня. В конце дня лучше не браться за учебу и отменить деловые поездки – все эти дела пойдут с препятствиями.

Весы

Весам в утренние часы хорошо браться за те дела, которые оставались незавершенными с предыдущего времени. На этот раз все пойдет быстро и без осложнений. Хорошее время для строительства, коммунальных работ и сделок с недвижимостью. При отсутствии большой загрузки на работе хорошо заниматься благоустройством своего рабочего места. В конце дня не давайте и не берите деньги взаймы.

Скорпион

Скорпионы в начале дня смогут получить доступ к необходимой информации и тем самым успешно решить некоторые актуальные вопросы. Особенно вы сможете преуспеть в умственном труде и в торгово-закупочной деятельности. Успешно проходят деловые поездки, консультации, торговые сделки. Однако в конце дня вас могут подвести партнеры. Не следует полагаться на их надежность.

Стрелец

У Стрельцов имеются неплохие шансы повысить уровень доходов в первой половине дня. Возможно, это будет связано с получением выгодного заказа или с увеличением размера оплаты труда по тарифным ставкам. В любом случае рекомендуется активнее включаться в работу и не отвлекаться на посторонние вопросы. На вторую половину дня лучше не планировать работу, связанную с большими физическими нагрузками.

Козерог

Личная инициатива Козерогов на сегодняшний день может стать едва ли не единственным позитивным фактором в деловых вопросах. Принимая самостоятельные решения в свободном режиме, вы добьетесь успеха, поэтому очень важно иметь возможность действовать самостоятельно. Наиболее удачное время для этого – утро. В конце дня лучше не браться за новые дела.

Водолей

Водолеям в первой половине дня удастся сосредоточиться и успешно решить многие важные вопросы. Особенно это относится к непубличной деятельности или работе с важными клиентами. Успешно поработают фрилансеры, и те, кто специализируются на выполнении частных заказов. В конце дня обходите стороной начальство.

Рыбы

Рыбы смогут реализовать себя в коллективной работе. В первой половине дня вы сможете органично вписаться в любой коллективный производственный процесс, будь то собрание, совещание, проектно-конструкторские разработки или участие в конференции. Можете рассчитывать на поддержку своих инициатив и на удачное стечение обстоятельств. В конце дня нежелательно загружать себя контактами и деловой перепиской.