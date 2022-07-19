Ищем равновесие — любовный гороскоп на 20 июля

В этот день важно сохранять идиллию в отношениях всеми возможными способами.

Овен

В этот день Овны легко поддаются негативным эмоциям и из-за этого рискуют предстать перед своими возлюбленными не с самой выгодной стороны. Многие Овны окажутся прямыми «возмутителями спокойствия» в отношениях — при этом им самим будет казаться, что они безупречны и действуют из благих побуждений.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы легко поддаются «спортивному азарту» и действуют сгоряча. В утренние и дневные часы это выглядит естественно и уместно, но с приближением вечера многие представители знака рискуют стать заложниками своего бурного темперамента (особенно если они были рождены в апреле).

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам умерить свою любовную предприимчивость ближе к ночи: в это время даже самые удачные романтические задумки способны обернуться не положительной, а негативной стороной, возможны технические и материальные заминки. Не стоит соглашаться на позднюю встречу или беседу.

Рак

В этот день Раки могут обнаружить, что перестарались с инициативой или слегка завысили (на данный момент) свои запросы в личной жизни. Многие Раки не согласятся признаться в своих перегибах и колебаниях открыто, но их нервозность выльется в неровное настроение. Вечером есть шанс поправить ситуацию.

Лев

Львам стоит учитывать повышенный риск конфликтов в этот день. Невыгодное положение, в котором они пока находятся, может заставить их вести себя не лучшим образом и порой во вред себе. Их может подвести собственная манера речи. Ситуация обострится вечером. Для свидания или переписки время не лучшее.

Дева

Сегодня романтические ожидания Дев чем-то подпорчены, их желания исполняются, но с неприятными побочными эффектами. Вечером может появиться искушение сделать новый шаг, но есть вероятность неудачной шутки или досадной заминки. Лучше избегать ситуаций прямого общения и меньше комментировать события.

Весы

Сегодня у влюбленных Весов возможны те или иные неприятности, в которых они часто будут склонны винить себя. Звезды намекают, что в сложившейся непростой ситуации есть несколько факторов, и брать на себя единоличную ответственность за происходящее — не лучший выход. Важное свидание лучше отменить.

Скорпион

В этот день Скорпионам стоит вести себя осмотрительнее, чтобы волной повседневных служебных и бытовых разногласий не накрыло их личную жизнь. Для свидания может подойти разве что поздний вечер — при условии, что не будут строиться большие планы и окажется заранее «вынесена за скобки» деловая суета.

Стрелец

В этот день влюбленных Стрельцов ждут огорчения. Их страстные порывы и гениальные задумки натолкнутся на временное препятствие (возможно, в лице конкретного человека). Лучше не пытаться исправить положение сразу: искренние усилия и щедрые вложения принесут скромный или непредсказуемый результат.

Козерог

В этот день душевное равновесие влюбленных Козерогов под угрозой. Велика вероятность основательной размолвки, в которую замешаны не только сами Козероги и их партнеры, но и значимые третьи лица — например, родственники. Не стоит расслабляться вечером: акценты сместятся, но напряженность сохранится.

Водолей

Сегодня психологическая атмосфера вокруг Водолеев постепенно накаляется, и любовь не всегда может стать защитой от неприятных ощущений. Неподходящий настрой непременно отразится на тоне свидания, внесет в него эмоциональные или технические погрешности. Вечером стоит остерегаться запальчивых споров.

Рыбы

В этот день ожидания Рыб в личной жизни могут быть обмануты, даже если все начиналось с позитивной ноты и «ничто не предвещало». Но в этом далеко не всегда есть их вина: скорее всего, так сложатся обстоятельства. В конце дня можно рассчитывать на смягчение и улучшение ситуации, но помехи останутся.