Источаем позитив — гороскоп на 20 июля

21-22 лунные сутки. Психологический фон этих суток не слишком комфортен.

В общении могут преобладать элементы явной или тайной неприязни. Возможна обидчивость и попытка свести старые счеты в семье, при контактах с близкими людьми, родней или давними коллегами. Подлить масла в огонь могут импульсивность, упрямство и неразборчивость в приемах поведения, к которым склоняет сегодня Луна в Овне. Вечерняя ингрессия Луны в знак Тельца, дополненная квадратом к Меркурию, сместит акценты, но не снимет остроту темы. Чтобы смягчить положение, стоит меньше спорить и чаще демонстрировать в общении мелкую практическую заботу.

Овен

Овнов звезды предупреждают о высокой вероятности семейных, профессиональных и других личных разногласий (особенно если представители этого знака рождены в середине апреля). Под влиянием усталости, импульсивности или упрямства могут обостриться старые личные счеты. Ближе к ночи может появиться склонность «заедать» стресс. Важно бороться со своими давними вредными привычками, особенно бытовыми.

Телец

Сегодня врагом Тельцов может стать их собственная импульсивность. И если в течение дня к ней могут подталкивать внешние обстоятельства, то ближе к ночи многие Тельцы сами начнут нагнетать эмоциональное напряжение вокруг себя, повинуясь своим безотчетным порывам. В конце дня им лучше не вступать в семейные и другие дискуссии и почаще действовать невербально — например, включать обаяние или заботу.

Близнецы

Близнецы вплоть до вечера будут увлечены своим новым замыслом. Близнецам, которые испытывают нехватку собственных идей, этот день дает энергию для участия в большом коллективном проекте. В пылу азарта многие Близнецы не придадут значения сложным моментам ситуации, но ближе к ночи начнут сталкиваться с ними воочию. Нежелательно начинать на ночь глядя важные разговоры и отправляться в поездки.

Рак

Сегодня Ракам трудно свернуть с пути, если они уже взяли то или иное конкретное направление. Не исключается личный спор с руководством, обострение конкуренции или новое столкновение с давним недоброжелателем. К ночи возникнут сложности при ведении взаиморасчетов, покупках и заключении сделок, риски финансового ущерба сейчас или в будущем — но есть шанс на смягчение проблем и даже на профит.

Лев

Основную часть этого дня Львы проведут на хорошей волне, но их возможности в моменте могут не соответствовать запросам и истинному потенциалу. Звезды советуют отложить любые начинания, сейчас они непродуктивны. Возможна острая реакция на мелочи и «недоделки». Под влиянием эмоций есть риск повздорить с людьми, которые изначально были настроены благосклонно. Вечером стоит следить за своими словами.

Дева

Сегодня Девы окажутся в зависимости от ситуации, а она вряд ли будет простой. Многих Дев может эмоционально задевать сведение чужих личных счетов. Ближе к ночи есть шанс смягчить положение, сделав ставку на любовь, симпатию, заботу и молчание. Вечерние язвительные споры — путь к душевному дискомфорту, деловым разногласиям и обострению недомоганий. В конце дня не стоит отправляться в путь.

Весы

Весам стоит учитывать риск персональных разногласий, которые сегодня часто принимают форму сведения давних личных счетов. Явная или скрытая неприязнь может существенно осложнить доверительное общение в семье, в деловой сфере или в личной жизни. Из-за ссор такого рода могут страдать материальные перспективы. Вечером желательно аккуратнее обсуждать вопросы бизнеса, налогообложения и безопасности.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут стать участниками служебных споров. Наиболее сложен вечер: в это время могут кончиться шутки и начать выставляться жесткие претензии. В эти сутки не стоит обращаться за помощью кроме срочной, устраиваться на работу, нанимать персонал, начинать плановое лечение, ремонт или профилактику. Нежелательно брать питомца с родословной: возможен изъян в его здоровье и воспитании.

Стрелец

Сегодня даже удачные события могут обернуться для Стрельцов негативной стороной. Не исключено, что кто-то будет завидовать их успеху и пытаться тайно воспрепятствовать ему. Ближе к ночи могут появиться новые срочные хлопоты, связанные с выяснением тех или иных неприятных деталей. Общение будет не слишком ровным и дружелюбным, возможна короткая командировка по неотложному неожиданному поводу.

Козерог

Сегодня многим Козерогам предстоит пройти через личное противостояние с близким и ценным для них человеком. Например, это может быть один из родителей или ключевой союзник, важный клиент или доверенное лицо. Возможно бессознательное проецирование своих проблем на партнера или члена семьи. Вечер подскажет оригинальный ход, но будет трудно договориться с нужными людьми. Любые начинания чреваты.

Водолей

В течение этого дня Водолеям будет несложно мириться с большинством проблем, включая наличие отдельных неприятных персон в своем внешнем окружении. А вот вечером тучи начнут сгущаться, и напряженность в общении резко возрастет. Многие Водолеи не смогут так же легко улаживать возникающие проблемы в своем близком кругу, семейном, деловом или дружеском. Вечерний спор может перейти в беспокойную ночь.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам воздержаться от каких-либо решений даже в мелочах: велика вероятность столкнуться с разочарованием и необходимостью поправок. Лучше отложить персональные сделки и договоренности: может подвести контрагент, транспорт, технический или платежный сервис. Вечером не стоит поддаваться искушению отправиться в путь, вмешаться в дискуссию и приступить к работе, даже срочной.