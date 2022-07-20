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Подвернется счастливый случай — любовный гороскоп на 21 июля

20 июля 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам обязательно повезет в любви.

Подвернется счастливый случай — любовный гороскоп на 21 июля
Фото: uprostim.com

Овен

Сегодня Овны способны изменить своему типичному образу действий и начать действовать неординарно, порой зацикливаясь на выбранном направлении. Например, они готовы потратить массу времени и сил на поиск оригинального подарка любимому человеку или на подготовку задуманного романтического сюрприза.

Телец

Сегодня Тельцам трудно управлять своими страстями, а также тягой к независимости и оригинальности. Контролировать свой темперамент — их первая задача. В своей погоне за необычными острыми ощущениями они рискуют добавить хлопот и себе, и партнеру. Несмотря на это, они обаятельны и притягательны.

Близнецы

На этот день влюбленным Близнецам не стоит строить точные планы: велика вероятность неожиданного поворота событий, благодаря которому они будут забыты или основательно подкорректированы. День запомнится не столько романтикой, сколько потраченными ради нее душевными или материальными ресурсами.

Рак

В этот день любовь может спровоцировать Раков на неординарный шаг. Некоторые Раки вместе со своими возлюбленными окажутся в самом центре бурных событий, случайно или намеренно. Звезды подсказывают, что это не самый плохой ход: в необычной волнующей обстановке быстрее разгораются взаимные чувства.

Лев

Влюбленным Львам стоит помнить, что сегодня их планы могут в любой момент сорваться или коренным образом измениться. Не стоит выбирать этот день для выяснений отношений и проявления любовной инициативы. Также нежелательно делать посредниками в своей личной жизни друзей: результат непредсказуем.

Дева

События этого дня волнуют влюбленных Дев и дают их чувствам мощный дополнительный импульс. Многие Девы начнут испытывать сильную тягу к романтическим приключениям и необычным ощущениям. Звезды напоминают, что сейчас момент для этого не лучший, начинание может не состояться или дать обратный эффект.

Весы

Этот день заставит влюбленных Весов нервничать из-за неожиданного рокового стечения обстоятельств, но у них есть возможность отчасти контролировать их благодаря своему чутью или статусу. Сегодня легко выходят из-под контроля страсти, и обостряется ревность. Зоной риска может стать интимная жизнь.

Скорпион

Сегодня Скорпионы тяготеют к бурному стилю общения «на грани» и порой сами провоцируют накал эмоций. Поскольку их партнеры (особенно постоянные) не остаются в долгу, атмосфера «искрит». Но это тот случай, когда любовь способна многое преодолеть и превратить опасную дуэль во взрыв взаимной страсти.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня их романтические порывы не останутся без последствий, но могут не дать нужного эффекта. Все, что предпринимается в эти сутки, несет не тот результат, на который был сделан расчет. Попадание любовной стрелы в цель — скорее случайность, чем закономерность.

Козерог

Сегодня звезды призывают Козерогов избегать полного подчинения стандартам в любви и проявлять изобретательность всякий раз, когда им это позволяют правила. В этот день можно частично отступить и от общепринятых алгоритмов поведения, и от собственных принципов, даже если вы считаете их незыблемыми.

Водолей

В этот день Водолеи смогут избежать досадных любовных сюрпризов и размолвок лишь в одном случае — если отменят свидание или до предела сократят контакт с близким человеком. Чем теснее взаимодействие между влюбленными, тем выше вероятность небезопасных психологических «грозовых разрядов» между ними.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать лишь на нечаянное удачное стечение обстоятельств, которое по какой-то причине будет помогать их романтическим планам. Строить на этот день твердые планы не рекомендуется: все пойдет иначе. Лучше ловко воспользоваться счастливым случаем, если он вдруг подвернется.

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