Меньше спорим и доказываем мнение — гороскоп на 21 июля

22-23 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны и Марса добавляет предприимчивости и изобретательности.

И предлагает направить эти качества на решение наиболее актуальных практических задач. Стоит помнить о повышенном риске, который сопровождает сегодняшние занятия. В этот день возрастает вероятность перенапряжения и ссор, а также различных поломок, сбоев и сюрпризов в бизнесе. Пренебрежение азами безопасности чревато травмой или ущербом. Стоит быть аккуратнее, работая с техникой, электроникой, новым и редким оборудованием.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам аккуратнее вести свой бизнес и финансовые дела. Этот день может создать ситуации материального ущерба или непредвиденных трат. Не самое удачное время для покупок, особенно для приобретения техники, бытовой хозяйственной утвари и электрооборудования: если приходится делать это сегодня, не помешает сразу тестировать новинки на предмет возможных сюрпризов или изъянов.

Телец

Сегодня экспериментаторский пыл, предприимчивость и стремление к свободе сочетаются у Тельцов с упрямством и вспыльчивостью. От многих Тельцов в этот день «летят искры», но окружающих это скорее привлекает, чем отталкивает. А вот сами Тельцы рискуют себе навредить, если будут неосторожны. Для них возрастает вероятность травм, им стоит аккуратнее обращаться с инструментами и электрооборудованием.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит учитывать высокую вероятность технических и других проблем, которые могут сделать их временными пленниками сложившихся обстоятельств. Возможна зависимость от друзей, денег или от срочных услуг — например, ремонтных или эвакуационных. Нежелательно выбирать эти сутки для начинаний: приключения и хлопоты будут тормозить прогресс, непредвиденные ситуации заставят понервничать.

Рак

Сегодня Раки могут стать свидетелями (участниками) волнующих коллективных событий. Раки, занимающие активную социальную позицию или ведущие дела на корпоративной основе, окажутся втянуты в приключения более основательно, возможно, им придется поддержать своих друзей. Новые оригинальные горизонты, которые откроет им этот день, могут сочетаться с финансовыми рисками, не помешает защита ресурсов.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам осторожнее выбирать пути, инструменты и методы: цель не всегда оправдывает средства. Выбрав не тех друзей, а также излишне оригинальный, вызывающий и революционный вариант действий, в этот день можно разрушить часть своих достижений. При дополнительных негативных личных обстоятельствах есть риск увольнения, краха бизнеса, разрыва дружбы и других малоприятных событий.

Дева

Приключения этого дня для Дев небезопасны. То, что в другое время прошло бы гладко, сегодня может создать им проблемы и отразиться на их здоровье. Есть риск осложнений в пути и при попытке удаленного сотрудничества. Нежелательно без острой необходимости отправляться в дорогу, особенно в далекое путешествие. Стоит повременить с выбором маршрута, поиском новых друзей, открытием бизнеса за рубежом.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам как можно аккуратнее вести и свои, и совместные дела. В этот день возрастают риски, возможны технические сбои, финансовые сюрпризы и нештатные повороты событий. Могут сделать неожиданный коварный ход конкуренты. В любом занятии не повредит техника безопасности. В экстренной ситуации окажется важным поведение друга или партнера. Стоит иметь деньги на срочные нужды.

Скорпион

Скорпионам стоит учитывать напряженный и непредсказуемый характер этого дня: любое разногласие может получить дополнительную подпитку и в самый неожиданный момент принять критичную форму. Возможны споры с друзьями или рискованные схватки с конкурентами. Нередко прямыми или косвенными зачинателями событий будут сами Скорпионы. Ссору можно отчасти замять, но у нее будут «долгоиграющие» последствия.

Стрелец

Стрельцов ждет хлопотный день, при этом результат их усилий часто будет непредсказуем. Не исключены компьютерные сбои, производственные авралы, сложности с питомцами, сюрпризы от друзей или подчиненных. Может потребоваться срочная уникальная услуга — например, ремонт новинки или раритета. Не помешает удвоить аккуратность в обращении с инструментами, а также в ходе лечебных и бытовых процедур.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть шанс добиться успеха. Вероятность получить желаемое выше, если они не ставят себе слишком жестких ограничений, не боятся ломать шаблоны и не сдерживают свой креатив там, где это не запрещено. Своими оригинальными методами они могут не только удивить окружающих, но и вызвать у них симпатию, интерес и доверие. Не стоит планировать на этот день скучные и монотонные занятия.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит повысить внимание к системным мерам безопасности: они нужны в любых работах. В этот день велик риск травм, сбоев и технических авралов, а также бытовых, дружеских и производственных ссор, внутрикорпоративной конкуренции. Стоит заботиться о защите владений, аккуратнее обращаться с инструментами. Не лучший момент для начала ремонта или строительства, прокладки электросетей.

Рыбы

День пройдет для Рыб не без пользы, если они начнут решать срочные задачи необычными методами, а также если им вызовутся помогать друзья. Но на гладкий ход событий лучше не рассчитывать: в любой момент может случиться досадный сюрприз или приключение, меняющее ход дела или ограничивающее возможности. Не лучший момент для поездок, рутинного общения и обращения в сервис, для устройства на работу.