Все пойдет не по плану — финансовый гороскоп на 22 июля

Сегодня ситуации и обстоятельства против наших планов.

Овен

У Овнов в этот день могут испортиться отношения с начальством. Причиной могут стать ваши семейные неурядицы. Например, вам потребуется отпроситься с работы пораньше домой, а начальство будет этим недовольно. Другая причина может быть связана с задержкой при выполнении поручений начальства. Не лучшее время для работы с информацией.

Телец

Тельцам в течение этого дня может потребоваться провести обширные контакты и консультации. Однако количество делового общения и затраченное на это время вовсе не говорит о качестве и степени полезности этих контактов для вас. В худшем случае все может закончиться пустыми разговорами. Старайтесь дистанцироваться от агрессивно настроенных людей.

Близнецы

Какие бы хитроумные планы финансовых вложений ни придумали Близнецы, в любом случае звезды предостерегают от любых финансовых рисков в этот день. Старайтесь больше времени затрачивать на выполнение текущих обязанностей в работе. Не стоит проявлять инициативу, если от вас этого никто не ожидает. Сосредоточьтесь на своей повседневной работе и поддерживайте хорошие отношения с коллегами по трудовому коллективу.

Рак

Предприимчивость Раков сегодня может столкнуться с препятствиями в лице конкурентов. Если вам нужно договориться с деловыми партнерами о сотрудничестве, то это может не получиться. Основная причина в том, что вы будете готовы идти на уступки и проявлять гибкость, а со стороны партнера могут проявиться диктаторские намерения.

Лев

Львам в этот день рекомендуется действовать открыто и смело. Такой стиль поведения приведет вас к успеху. Не следует искать обходные пути там, где обычные методы не дают нужного результата. Не исключены технические сбои и ссоры в трудовом коллективе. Поиски дополнительных источников дохода могут окончиться безрезультатно.

Дева

Девам рекомендуется заниматься традиционными видами деятельности и отдавать предпочтение той работе, в которой имеется большой опыт. Старайтесь не браться за новые дела, особенно если они могут привнести фактор нестабильности. Сохраните те финансовые ресурсы, которые у вас имеются. Бизнесменам рекомендуется больше внимания уделять своим подчиненным.

Весы

Весам в этот день может быть сложнее справиться с запланированными задачами. Во-первых, у вас могут не сложиться отношения с начальством или будут неблагоприятные внешние обстоятельства. Во-вторых, может сложиться нездоровая психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Все это может создать дополнительные препятствия в вашей профессиональной деятельности.

Скорпион

У Скорпионов может быть много контактов в этот день. Однако не всегда ваши разговоры и встречи будут приносить реальный результат. Могут быть неурядицы во время деловых поездок. Старайтесь раньше выезжать на запланированные деловые встречи – вероятность неприятностей в дороге возрастает, а вместе с этим и риск опоздать на встречу. От оптовых закупок товара пока лучше воздержаться.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут получить в свое распоряжение крупную сумму денег. Это могут быть деньги, полученные взаймы на короткий срок. Однако сейчас не лучшее время для расходования средств. Особенно это касается финансовых инвестиций в коллективные проекты или в партнерский бизнес. Воздержитесь от рискованных финансовых вложений и от крупных покупок.

Козерог

Козероги сегодня будут склонны к излишне прямолинейному поведению. Это может негативно проявиться в ситуациях, требующих гибкости и компромиссов. Например, в вопросах партнерского сотрудничества или делового взаимодействия с клиентами может возникнуть много ненужных напряжений. Старайтесь учитывать мнение окружающих и относиться к людям более доброжелательно.

Водолей

Водолеям звезды советуют терпимее относиться к ошибкам и промахам коллег и подчиненных. Ваши критические замечания могут создать напряжение в трудовом коллективе, что отнюдь не способствует продуктивной работе. К тому же вы можете получить ответную критику в свой адрес. В вопросах финансового планирования может возникнуть путаница.

Рыбы

У Рыб этот день может быть связан с определенными иллюзиями относительно планов по завершению работы над проектами. Если вы планировали сегодня закончить какую-то работу, то этому может что-то помешать. Это не лучший день для выполнения ремонтно-строительных работ и коммунальных услуг. С проведением инвентаризации движимого и недвижимого имущества пока лучше подождать.