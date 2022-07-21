Опираемся на интуицию — любовный гороскоп на 22 июля

Полезно в этот день прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Овен

Сегодня Овны демонстрируют партнеру неожиданное упрямство в своих оригинальных решениях, от которых не хотят отказываться, а также некоторую инерцию и нетипичную для них тяжесть на подъем. Даже в романтической ситуации они предпочтут мыслить практично и часто будут в любви ревнивыми собственниками.

Телец

Влюбленным Тельцам звезды намекают, что сегодня они могут столкнуться с внешним препятствием — но также подсказывают, что его можно обойти: достаточно отказаться быть рабом формальностей и устаревших норм. Если обстоятельства не позволяют вам свободно выражать свои чувства, меняйте обстоятельства.

Близнецы

На этот день влюбленным Близнецам не стоит планировать ответственные романтические мероприятия. Свободным Близнецам звезды подсказывают, что сегодня не самый удачный момент для легкого флирта и новых знакомств: симпатии часто будут случайными и могут исчерпать себя, как только ситуация завершится.

Рак

Сегодня влюбленные Раки могут позволить себе не совсем обычное поведение — например, оригинальный стиль ухаживаний. Часто к этому будут располагать обстоятельства, далекие от рутинных и побуждающие их изобретать новые традиции общения вместо старых. Важных решений в любви пока лучше не принимать.

Лев

События этого дня могут нервировать Львов, и им важно верить, что все идет к лучшему. Даже если сейчас нельзя открыто выразить чувства, близок момент, когда можно будет честно изложить хотя бы свой взгляд на ситуацию. Однако это будет трудно сделать в случае, если партнер отсутствует или молчит.

Дева

Сегодня романтические чувства Дев могут оставаться без внятного ответа — но не потому, что им не отвечают взаимностью, а потому, что ситуация ломает шаблоны и не способствует быстрой связи. Многим Девам придется довольствоваться платоническими переживаниями или активной игрой своего воображения.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит внутренне расслабляться. Если накануне произошли волнующие острые события, их отзвуки будут сохраняться вплоть до вечера и «остаточное напряжение» может подтолкнуть к неразумному опрометчивому поступку — возможно, не самих Весов, а их партнеров.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нетрудно поладить с партнером после самой острой ссоры, если их связывает настоящая любовь. Завистникам и зрителям останется лишь признать, что их прогнозы о расставании пары не оправдались. Но если взаимная симпатия слаба, в отношениях не исключено серьезное охлаждение.

Стрелец

Сегодня Стрельцам может быть не до любви и романтики. Если же эти темы являются для них главными, им не удастся направить события в желаемое русло. Если обстоятельства вынуждают вас отменить свидание, не пытайтесь бороться с ними и подчинитесь: поверьте, потеряете вы в этот день не так уж много.

Козерог

Сегодня в делах сердечных Козерогам лучше положиться на судьбу или на свой внутренний голос. Препоны, которые создают им обстоятельства на пути к личному счастью, могут быть обойдены или смягчены, если довериться интуиции. Поговорка «умный в гору не пойдет...» создана именно для таких случаев.

Водолей

Сегодня Водолеи склонны нервничать по поводам, не имеющим прямого отношения к их личной жизни. Им стоит помнить, что при подлинной эмоциональной связи между влюбленными настроения одного партнера легко передаются другому. Не исключено, что любимый человек примет текущие эмоции Водолея на свой счет.

Рыбы

В этот день звезды советуют влюбленным Рыбам включить природную проницательность и опираться только на свою интуиции. Что касается внешних событий, то сегодня лучше заранее с ними смириться. Если чутье подсказывает вам, что барьер непреодолим, отложите исполнение своего желания на несколько дней.