Неделя денег — гороскоп на 25-31 июля

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

Все аспекты имеют напряженный характер, что делает эту неделю достаточно проблемной.

25 июля квадратура Венера-Юпитер — этот аспект связан с неумеренностью в любви и в финансах. Проявления любви могут выглядеть чересчур претенциозно и демонстративно. Может проявиться стремление делать все напоказ, чтобы пустить пыль в глаза и продемонстрировать на публике собственную значимость. Часто проявляется как себялюбие и беспринципность. В романтических отношениях аспект может проявляться как игра на публику и излишняя экзальтированность. Усиливается потребность в богатстве и роскоши.

26-27 июля квадратура Меркурий-Марс — аспект, связанный с излишней критичностью в оценках и в поведении. Под влиянием этого аспекта может высказываться критика к окружающим людям и проявляется готовность пойти в проявлении неприязни дальше слов. Становится сложнее договариваться, сложнее находить компромисс и выстраивать гармоничные отношения. Аспект во многом провоцирует конфликтное поведение. Также он может быть связан с большим расходом физической энергии в работе и при спортивных состязаниях.

28-29 июля квадратура Меркурий-Уран — аспект крайней нестабильности во всем и в особенности в общении. Частая смена мнений и настроений, подчас на прямо противоположные. Аспект может проявляться, как стремление браться за широкий спектр изучения вопросов и при этом ни на чем долго не задерживаться. Быстрая потеря интереса к тому, что еще недавно сильно увлекало и интересовало. Поэтому мышление весьма поверхностное, обрывочное. С таким подходом к делам человек много суетится, но ничего в итоге не способен сделать, поскольку не может долго удерживать внимание на предмете. Возможны яркие интересные идеи, которые, однако, ничем не закрепляются.

31 июля оппозиция Меркурий-Сатурн — аспект связан с помехами и торможением в мышлении. Может проявляться как затруднение в понимании и усвоении учебного материала, а также в ослаблении памяти. Также может страдать речь, трудности в подборе слов и в их изложении, косноязычие. Возможно появление препятствий для доступа к необходимой информации. Также препятствия при контактах, знакомствах и в поездках, транспортные неувязки, поломки транспортных средств.

Овен

У Овнов, состоящих в браке и имеющих детей, на этой неделе могут резко увеличиться расходы. Например, ребёнок, проходя мимо магазина с игрушками, может загореться желанием что-то купить. Также это не лучшее время для выбора подарка для любимого человека. Денег вы можете потратить много, а вот с выбором рискуете ошибиться – подходите к этому более взвешенно. Также не следует с любимым человеком обсуждать финансовые вопросы – это может стать поводом для конфликта. Вообще в этот период звезды не советуют вам делать крупные покупки и делать инвестиции. С точки зрения финансов это очень неблагоприятное время, когда возможен спад в доходах и материальные убытки. Рекомендовано воздерживаться от собственноручного ремонта техники – так вы рискуете дополнительно что-либо сломать. При выполнении работ старайтесь действовать мягче и аккуратнее, иначе создадите сами себе новые проблемы. Обстоятельства могут поменяться настолько разительно, что к концу недели вы забудете о своих предыдущих планах. В центре вашего внимания окажутся друзья и дружеские контакты. Основные события будут вращаться вокруг них.

Телец

У Тельцов в течение недели основные проблемы могут быть связаны с отношениями в семье и домашними хлопотами. Проводить в эти дни генеральную уборку или ремонт крайне нежелательно. Вместо наведения порядка в доме вы можете получить обратную картину. Аккуратнее обращайтесь с бытовой техникой: стиральная машина, пылесос или утюг могут сломаться из-за перепадов в электросети. На этой неделе вы будете склонны действовать самостоятельно, не всегда при этом считаясь с мнениями близких людей. И такое поведение может стать поводом для конфликта с родителями и родственниками в семье. Мы имеем дело с вечной проблемой борьбы поколений, отцов и детей. Если вы считаете, что вас в семье не понимают и ограничивают вашу свободу поведения (что часто бывает характерно для молодых людей), то это еще не повод для агрессивного поведения. Наберитесь терпения, и все хорошенько обдумайте, прежде чем решиться на резкий поступок. Особенно подумайте о последствиях для вас же самих. Помните, что любое действие рождает противодействие. И ваши желания могут натолкнуться на столь же сильное сопротивление. В результате вы можете потратить много сил и так ничего и не добьетесь в итоге.

Близнецы

Близнецам в начале недели рекомендуется не планировать никаких встреч и уменьшить контакты с соседями, знакомыми и родственниками. Дело в том, что вы можете столкнуться с недипломатичным и агрессивным стилем общения. Причем это может исходить как от вас, так и от окружающих. И даже если вы будете стараться соблюдать внешние приличия и такт, то отношения с окружающими все равно могут не сложиться. Любое общение может быть чревато конфликтами. Научитесь сдерживать свои порывы и не торопитесь проговаривать то, о чем только что подумали. Возможно, вам предстоит столкнуться с рядом трудностей и ограничений. Дело в том, что в каких-то ситуациях вы не сможете действовать в свободном режиме в силу ряда причин. Например, ваше самочувствие может ухудшиться, не исключено, что придется полежать в больнице и заниматься лечебно-профилактическими процедурами. Кроме того, ваша активность может быть ограничена из-за нехватки достоверной информации по тем или иным актуальным вопросам. Назначать в этот период встречи и знакомства вряд ли целесообразно – люди не склонны будут идти на диалог с вами и делиться информацией.

Рак

В течение недели Ракам, возможно, предстоит много работать, однако денег от этого не станет больше. Все дело в том, что вначале необходимо выровнять баланс между финансовыми доходами и расходами. А в эти дни ваш бюджет может быть в основном расходным, и никакие доходы этого не перекроют. Не исключены материальные убытки из-за поломки бытовой техники, компьютера, телевизора. Отношения с друзьями также могут испортиться из-за денег, долгов. Также на неделе у вас может происходить много перемен, причем не самого приятного свойства. Если для вас большое значение играют друзья и единомышленники, то на этой неделе именно здесь могут быть основные неприятности. Поводом для напряженности с друзьями или подругами может стать просьба дать взаймы некоторую сумму денег. Со своей стороны рекомендуется воздержаться от подобных просьб. Не исключено, что вам придется убедиться в справедливости фразы: «Хочешь потерять друга – дай ему денег в долг!». Возрастает вероятность финансовых потерь. Поэтому в первую очередь звезды советуют позаботиться о безопасности своего имущества.

Лев

В течение недели Львам лучше воздерживаться от инициатив и поумерить свои амбиции. Иногда бывает так: чем сильнее чего-то хочется и чем больше усилий прикладывается для этого, тем дальше и недоступнее становится заветная цель. Нечто подобное может произойти с вами на этих днях. Это не то время, когда прямолинейные и жесткие действия могут дать позитивный результат. Скорее наоборот, начав добиваться своего, вы столкнетесь с множеством препятствий. Особенно ярко это может проявиться на работе в отношениях с начальством и в партнерских отношениях. Звезды советуют не ставить перед собой слишком трудных задач и вести себя спокойнее. Возможно, что ваше социальное и профессиональное положение будет поколеблено. Не исключен конфликт с начальством и кем-то, кто занимает более высокое по статусу положение. Самое лучшее в этой ситуации – проявлять твердость и невозмутимость, не делать резких движений и отстаивать свое мнение в том случае, когда вы почувствуете, что вас хотят оттеснить, отодвинуть в важных вопросах. Могут осложниться отношения с партнером по браку или партнером по работе. Причиной может стать ваше излишне свободное и независимое поведение, из-за чего партнеры могут начать нервничать и предъявлять к вам претензии.

Дева

Девы в течение недели могут попасть в ситуацию, когда руки связаны и нет возможности делать то, что хочется. Наиболее вероятной причиной этого может быть ухудшение самочувствия. Если ваши прямолинейные действия не приносят результата, то значит, звезды дают вам знак, что пока этого делать не следует. Попытка найти обходные, подчас незаконные пути может привести вас к еще большим неприятностям. Не разменивайте свою репутацию на сиюминутные желания. Вопросы сохранения репутации могут стать для вас актуальными. Вы можете попасть в затруднительную ситуацию, когда потребуется показать достаточно высокий уровень знаний, которым вы не располагаете. Например, это касается тех, кто сдает экзамены, проходит аттестацию, занимается изучением сложных дисциплин. Если что-то вам непонятно, то лучше отложите вопрос на некоторое время, чтобы потом снова к нему вернуться. Очень важно в своих поступках соизмерять свои действия с существующими правилами и нормами поведения. Не исключены проблемы с представителями власти и закона. Будьте аккуратнее при вождении автомобиля – нарушения правил дорожного движения могут привести к штрафным санкциям. Также это неблагоприятная неделя для дальних поездок, путешествий.

Весы

Весам на этой неделе звезды советуют внутренне настроить себя на то, что о стабильности и спокойствии пока придется забыть. Могут случиться непредсказуемые события, которые в один момент поменяют сложившуюся ситуацию. Например, может произойти техническая поломка, от которой много чего зависит в вашей жизни. Скажем, если вы постоянно работаете на компьютере, то его поломка приведет вас в некоторое смятение. Примерно то же самое может произойти при поломке автомобиля. В эти дни лучше воздержаться от активных дружеских контактов – в какой-то момент вы или ваши друзья допустят оплошность, и может произойти ссора вплоть до разрыва отношений. Рекомендуется позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих финансовых ресурсов. Возрастает вероятность получения мелких травм, порезов, ожогов, переломов и растяжений суставов. В связи с этим воздерживайтесь от работы с острыми или режущими инструментами, соблюдайте правила техники безопасности. Воздерживайтесь от любых рискованных авантюр. Неделя складывается нестабильно для любовных и дружеских отношений. Если вы вместе с любимым человеком собирались на дружескую вечеринку или на увеселительное мероприятие, то в самый последний момент планы могут поменяться.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы могут почувствовать себя совершенно неспособными как-то повлиять на ход событий. Вероятно, вам придется столкнуться с некими внешними препятствиями, которые не позволят вам действовать самостоятельно. Если вы молоды и живете с родителями, то контакт с членами семьи вряд ли позволит вам решить вашу проблему. Если же вы состоите в браке, то ваш партнер может оказывать на вас давление своим авторитетом. На работе начальство требует от вас беспрекословного подчинения. В любом варианте характерно, что вас могут лишать инициативы и решать ваши личные дела за вас. Ситуация осложняется тем, что у вас не окажется личного ресурса, чтобы этому противостоять. Остается только суметь как-то адаптироваться к неблагоприятным внешним обстоятельствам, чтобы минимизировать возможный ущерб для своих интересов. В целом вам будет нелегко взаимодействовать с внешним миром. Вести диалог будет крайне сложно и, если вы очень заинтересованы в данном контакте, лучше отложить контакт на более поздний срок. То же самое относится к тем, кто состоит в супружеских отношениях.

Стрелец

У Стрельцов неделя может пройти в атмосфере бурной деятельности. Возможно, перед вами будет стоять задача по решению множества вопросов. И вы можете прилагать усилия, чтобы справиться с нагрузкой. Но силы не беспредельны, и вы рискуете большую часть дел так и оставить незавершенной. Со свойственной вам стрельцовской натурой вы можете попытаться делать несколько дел в параллельном режиме и с наскока. Однако такое распыление сил может еще больше запутать вас. Особенно это касается тех из вас, кто пребывает в дальней поездке или делает ремонт в квартире. Звезды советуют внимательно отнестись к собственному здоровью. Если вам приходится много и интенсивно работать, то обязательно находите время для отдыха, пусть даже кратковременного. Дело в том, что ухудшение самочувствия может начаться как реакция организма на перенапряжение и потерю энергию. В результате защитные силы организма могут резко ослабнуть и вами могут овладеть инфекции, простуды и прочие напасти. Не исключено повышение температуры на фоне какого-то воспалительного процесса. Запланированные на эти дни поездки и встречи могут сорваться по независящим от вас причинам.

Козерог

У Козерогов в течение недели может возникнуть напряжение в отношениях с любимым человеком. Дело в том, что у вас могут усилиться сексуальные потребности, и вам захочется чаще и продолжительнее заниматься сексом. Но ваши потребности могут не совпадать с потребностями партнера (или партнерши). Однако сложность даже не в этом, а в том, что вы можете быть склонны настойчиво и прямолинейно добиваться удовлетворения своих желаний, игнорируя подчас мнение партнера. Постарайтесь быть мягче и внимательнее. Звезды советуют проявить максимум гибкости и внимания к тем людям, которых вы любите. Это может быть любимый человек или свой ребенок. Если у вас есть семья и дети, то именно поведение детей может стать основной темой для беспокойства. Другой потенциально проблемной темой могут стать деньги. Вы можете много и интенсивно работать, однако должной финансовой отдачи от этого можете не получить. Одновременно с этим могут вырасти ваши финансовые потребности, что еще больше усилит напряженность. Возможно, часть вашего движимого имущества пострадает, будет повреждена. Особое внимание уделяйте вопросам безопасности хранения денег.

Водолей

У Водолеев, состоящих в браке, на этой неделе может усилиться напряженность в семейных отношениях. Чтобы не наломать дров понапрасну, постарайтесь в начале недели воздержаться от любых принципиальных и острых разговоров с членами семьи. Однако это не так легко и просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что даже если вы будете молчать, то это не значит, что молчать будет ваш партнер (или партнерша) по браку. И надо будет что-то отвечать. А отвечать – значит втягиваться в разговор, который не сулит вам ничего приятного. Примерно то же самое, хотя и не столь ярко, может быть проявлено и в деловых партнерских отношениях. Возможно, вам придется много времени и сил затратить на домашние дела. Если в предыдущие дни вы что-то не успели сделать в хозяйственно-бытовом плане, то это может привести к недовольству со стороны партнера или членов семьи. У молодых людей, живущих с родителями в одной квартире, могут обостриться отношения с ними. Не исключено, что на этой неделе вы будете испытывать неудобства из-за каких-то перестановок в квартире, ремонтных работ и прочего. Прежде чем принимать важные решения, подумайте о последствиях.

Рыбы

Рыбам на этой неделе, возможно, придется много трудиться, однако звезды советуют поберечь свое здоровье и не перенапрягаться. К тому же ваша работа может быть априори сопряжена с множеством трудностей, неувязок, препятствий. Стараясь справиться с делами поскорее, вы можете часто допускать ошибки, затем исправлять их и делать новые ошибки. В таких условиях очень сильное напряжение будет испытывать ваша нервная система. И, если вы не будете делать паузы для отдыха, не исключен нервный срыв. Кроме того, у вас будет весьма насыщенное общение с окружающими, что тоже забирает немало сил и времени. Разумно будет ограничить контакты. Вообще, на этой неделе вам будет труднее, чем обычно, находить взаимопонимание с самыми разными людьми. Старайтесь, прежде всего, сами быть деликатнее и внимательнее к окружающим людям. Возможно, что именно ваше личное поведение будет провоцировать людей на грубую и резкую реакцию. Не торопитесь делать поспешные выводы и никому не давайте обещаний – выполнить их в реальности будет намного труднее, чем вам кажется сейчас. Возможны поломки транспортных средств и неприятности в дороге.