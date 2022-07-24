Делаем первый шаг к новым целям — финансовый гороскоп на 25-31 июля

Динамичное влияние Урана и Северного Лунного Узла в тандеме с Меркурием на этой неделе может показаться кому-то чрезмерно непредсказуемым.

Но в целом сама неделя отлично подходит для того, чтобы подвести черту под тем, что не удалось, и с надеждой сделать первый шаг к новым целям.

В понедельник, 25 июля, Венера в квадрате к Юпитеру. Не пытайтесь компенсировать недостаток эмоций или настроения походами по магазинам. Поберегите свои кредитки и домашние копилки.

Вторник, 26 июля, преподнесет неожиданные повороты событий тем, кто собирается пообщаться с руководством или запустить рекламную кампанию. Влияние Меркурия, Марса и Урана в этот день может привести к непредсказуемым результатам.

27 июля, в среду, Меркурий в трине к Хирону, а Венера соединяется с Лилит. Это прекрасный момент для решения многих финансовых вопросов и для получения ответа о том, на каком деле вы можете заработать и больше, и проще.

В четверг, 28 июля, Новолуние в знаке Льва на фоне разворота в ретроградное движение Юпитера. Лучше не обращаться в банки за новыми кредитами и не пускаться в непредвиденные, спонтанные расходы.

Пятница, 29 июля, может показаться достаточно напряженным днем, и виной тому конфликт Меркурия с Ураном и Северным Лунным Узлом. Постарайтесь не принимать в этот день скоропалительных финансовых решений.

Суббота, 30 июля, и тандем Солнца с Юпитером позволят вам более уверенно разобраться не только в причинах денежных трудностей, но и наметить вполне реальный путь выхода из создавшегося положения.

В воскресенье, 31 июля, Венера в квадрате к Хирону, а Меркурий выстраивает оппозицию к Сатурну. Лучше не обвинять других в финансовых трудностях, но постараться определить те шаги, которые привели вас к нынешнему положению. Через принятие ответственности придет и осознание наилучшего решения денежных вопросов.

Овен

Овнов ожидает очень беспокойная и хлопотная неделя. Основная дилемма: вкладывать или не вкладывать деньги в предлагаемый вам проект. Звезды советуют вам воздержаться от любых видов расходования финансовых средств. Доходность от спекулятивных видов деятельности, таких как игра на фондовом рынке или валютные операции, может существенно снизиться, либо станет убыточной. Никаких финансовых авантюр – девиз этого дня. Также это не лучший период для специализирующихся на внешней торговле. Дальние поездки и контакты с деловыми иностранными партнерами могут не оправдать ожиданий. Торговля модными товарами и предметами роскоши может стать убыточной. Желательно воздержаться от крупных покупок, поскольку рискуете купить бракованный товар. Этот период может стать финансово затратным из-за резкого роста незапланированных расходов. Основная проблема периода – удержание своего финансового бюджета в равновесии. Прежде чем тратить деньги, подумайте, а так ли это необходимо именно сейчас. Если можно переждать – отложите эти расходы на другой период.

Телец

У Тельцов многие дела на этой неделе могут пойти по невыгодному вас сценарию. Вы можете столкнуться с тем фактом, что прежние ваши инициативы и начинания потерпели фиаско, и требуется в срочном порядке производить «разбор полетов». Особенно это относится к тем, кто имеет отношение к семейному или надомному бизнесу, сделкам с недвижимостью и сельскому хозяйству. Возрастает роль близких родственников и членов семьи на ваши дела. Если вы не можете найти с кем-то взаимопонимание, то в этот период обострение отношений может негативно отразиться на ваших делах. Звезды советуют воздерживаться от инициатив в делах, даже если вы будете ощущать в себе достаточно энергии и сил. Дело в том, что ваши инициативы в начинаниях могут так и не прийти к ожидаемому завершению. Рекомендуется не торопиться и воздерживаться от скорых опрометчивых решений. Частая смена настроения при достаточно критическом отношении к окружающим не будет способствовать успешному ведению дел. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к мелким травмам.

Близнецы

Не лучшая неделя для Близнецов, которым по роду работы приходится часто ездить и общаться с большим количеством людей. Звезды советуют осмотрительнее обращаться с поступающей к вам информацией. Не следует принимать на веру сведения, которые придут к вам из непроверенных источников. Критически отнестись к тем людям, которые появляются в поле вашего зрения. Не следует доверять обещаниям других людей, равно как и давать обещания – выполнить их в дальнейшем окажется труднее, чем вы предполагали. Может осложниться работа с информацией, деловые связи и поездки могут оказаться на грани срыва по странному стечению обстоятельств. Некоторые договорные обязательства могут быть нарушены, что негативно отразится на ваших текущих делах. Возрастает вероятность обманов и мошенничества. Нервный период может сложиться у водителей транспорта, торговцев и социальных работников. Информационный фон носит преимущественно негативный характер, из-за чего вы можете попасть в положение, когда вы не понимаете, что на самом деле происходит.

Рак

У Раков на этой неделе могут осложниться отношения с друзьями и единомышленниками. Кое-кто из близких людей может отказать вам в поддержке. Звезды советуют пока воздержаться от долгосрочного планирования. Составление бизнес-плана может быть проведено с ошибками, выявить которые в дальнейшем будет очень сложно. Ранее завершенные проекты придется переделывать или вносить коррективы. Воздерживайтесь от участия в коллективной работе. Собрания и совещания в акционерном обществе могут не привести к согласованности и единодушию в решениях. Собрание акционеров или обсуждение насущных проблем не принесет ожидаемого результата. То же самое касается поиска и привлечения инвесторов в ваши проекты. Если вы играете на товарно-сырьевой бирже, то сделки этого периода вряд ли можно будет назвать удачными. Старайтесь оперативно реагировать на изменения ситуации и берегите свои деньги от тех трат, которые нельзя назвать необходимыми.

Лев

Львам на этой неделе будет нелегко совладать со своими эмоциями. Основная проблема заключается в отношениях между вами и вашим непосредственным начальством. Ваша инициатива не найдет понимания и поддержки у руководства, а попытка что-то доказать грозит привести к конфликту и потере деловой репутации. Это не лучший период для проведения рекламных акций. Вам могут сделать критическое замечание, которое вызовет эмоциональный ответный всплеск. Бизнесменам в это время рекомендуется воздерживаться от контактов с представителями власти. Рост ваших амбиций не найдет адекватной реализации, что приведет к раздражению. Руководящим работникам придется пересмотреть некоторые из ранее принятых решений. Если вы сами являетесь руководителем фирмы или государственного учреждения, то не торопитесь принимать важные решения. Велика вероятность принять поспешное решение, которое будет продиктовано не рациональными мотивами, а эмоциями. Звезды советуют поубавить амбиции и не предпринимать шагов для продвижения в карьере.

Дева

Звезды советуют Девам на этой неделе строго выполнять существующие правила и нормы закона. Дело в том, что в этот период могут активизироваться ваши конкуренты, которые могут попытаться подставить вас. Не пытайтесь делать обходные маневры и искать тайные пути в достижении поставленных целей – это лишь усугубит ситуацию. Многие, имеющие свой бизнес, столкнутся с юридическими трудностями при оформлении документов на регистрацию фирм. Возможны осложнения с правоохранительными органами власти, проверки, контрольные закупки товара. Если вы втянуты в судебные тяжбы, то ваши позиции могут значительно осложниться. Рекомендуется воздерживаться от обращения в юридические и судебные инстанции. Не исключены проверки и контрольные закупки фискальными органами власти. Также неприятности могут быть в дальней дороге. Некоторые из вас могут оказаться жертвой клеветы, которая повредит вашей деловой репутации. Берегите свою деловую репутацию - она дороже любых денег.

Весы

Весам на этой неделе звезды советуют настроиться на то, что этот период пойдет не так, как вы планировали. Не следует рассчитывать на спокойную работу. Ваша деятельность может быть осложнена непредвиденными острыми ситуациями, которые потребуют оперативного реагирования. Особенно это касается вопросов финансов, кредитов, инвестиций, коллективной деятельности и акционирования. Не тратьте напрасно время на попытку убедить инвесторов вложить деньги в ваш бизнес. Денежные переводы за границу могут зависнуть. Это очень суматошный и хлопотный период, поэтому рассчитывать на то, что удастся спокойно и безмятежно поработать, не приходится. Будьте готовы к тому, что внешние обстоятельства будут динамично меняться и вам придется лишь оперативно реагировать, чтобы удержать свои позиции. Поэтому основной задачей становится не преумножение материальных ценностей, а их сохранение. Воздержитесь от планирования и проведения технических испытаний. Всё новое для вас чревато финансовыми потерями.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе могут сложиться неблагоприятные внешние обстоятельства. В этот период придется много бороться, чтобы отстоять свое место под солнцем. Можете рассчитывать только на себя. Прежде всего, могут возникнуть осложнения в деловом партнерстве. Деловые партнеры пока не готовы оказать вам действенную помощь, а представители власти и начальство может активно противодействовать вашим усилиям. Если вы вели переговоры, то в этот период будете вынуждены пересматривать многие из ранее достигнутых предварительных договоренностей. Крайне нежелательно ставить свои подписи под договором о сотрудничестве. Те, кто выполняет клиентские заказы, столкнутся с неудовлетворенностью заказчиков качеством и сроками выполнения вами работы. Не исключено, что начальнику поступит жалоба на вас. В то же время некоторые из прежних договоров могут быть нарушены. Вмешательство партнера в дела негативно отразится на вашем общем бизнесе. Бизнесмены почувствуют усиление конкурентной борьбы. При серьезных осложнениях лучше не принимать важных решений и пока переждать.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам на этой неделе беречь свою нервную систему и не воспринимать излишне эмоционально трудности, возникающие в ходе выполнения текущей работы. Частые ошибки в работе могут заставить вас нервничать. Наиболее критичная тема – отношения с коллегами по трудовому коллективу. Некоторые из тех, с кем вы вместе работаете, могут занять враждебную к вам позицию. Осложнятся дела у тех, кто работает в совместных предприятиях, на вахте, за границей, в рекламных агентствах, юридических и судебных службах, в туристических агентствах и транспортных предприятиях, связанных с дальней перевозкой грузов. Будьте готовы к тому, что возрастут требования начальства к соблюдению дисциплины труда. Не покидайте надолго рабочее место и соблюдайте сроки выполнения тех или иных работ. Ошибка в работе может привести к конфликтам, претензиям или вынужденной командировке. Если у вас есть выбор, то отдавайте предпочтение относительно не сложной работе, в которой у вас имеется богатый опыт.

Козерог

Звезды предостерегают Козерогов от рискованных финансовых операций и авантюристического подхода к расходованию денег на этой неделе. В вашем распоряжении может оказаться определенная сумма заемных денег, которые вы можете опрометчиво потратить на неэффективные проекты. Не пренебрегайте мерами по безопасности бизнеса, наоборот, старайтесь усилить бдительность. Это особенно относится к работникам гостиничного и ресторанного бизнеса. Также этот период может быть сопряжен с какими-то стрессовыми событиями вроде технической поломки на производстве или в электроснабжении, отчего ваш деловой ритм может быть нарушен. Творческие работники будут склонны разбрасываться идеями и планами, без серьезного сосредоточения на главном направлении. Рекомендовано воздерживаться от экспериментов в бизнесе. Не подавайтесь на соблазн получить легкие деньги на игре в лотерею, рулетку и прочие азартные игры. Финансовые спекуляции на валютном рынке или вложения в высокодоходные проекты – это прямой путь к потере тех средств, которыми вы пока располагаете.

Водолей

Нелегкая неделя ожидает Водолеев, работающих над выполнением клиентских заказов. Ваши заказчики часто могут быть настроены излишне эмоционально и напористо. Вам, возможно, придется выслушать их необоснованные претензии и каким-то образом попытаться избежать нагнетания ситуации. Если есть такая возможность, делегируйте кому-либо из коллег свои полномочия по контакту с клиентами. Не исключены споры с деловым партнером относительно условий оплаты арендуемых помещений. Иногородние работники могут иметь проблемы с регистрацией. Чтобы не попадать в неприятности, старайтесь не доверять обещаниям других людей и сами никому ничего не обещайте. Наиболее уязвимы секторы экономики, относящиеся к строительству, коммунальному хозяйству, переработке и продаже продуктов питания, гостиничному бизнесу. Осложнится работа с информацией и обучение компьютерным технологиям. Бизнесмены могут столкнуться с нарушениями договорных обязательств некоторыми деловыми партнерами.

Рыбы

Неблагоприятно могут сложиться дела у Рыб, которым на этой неделе приходится контактировать и обмениваться информацией со многими людьми. Особенно это относится к тем, кто по роду работы вынужден совершать частые поездки, оформлять и визировать деловые бумаги, отчеты и договора. Нелегко придется журналистам, посредникам, социальным работникам и торговцам. Вы можете быть склонны к поспешным непродуманным решениям, от которых в дальнейшем придется отказаться. Поэтому нежелательно назначать деловые встречи и давать людям обещания. Нередко вам придется продираться сквозь сплошную полосу препятствий в работе. Поэтому старайтесь не планировать на эту неделю важные и ответственные дела. Чтобы не допускать ошибок в работе, рекомендуется усилить самоконтроль. У безработных пока мало шансов найти хорошую работу. Непросто будет удержаться в графике работы и не допустить отставания. Неделя может пройти впустую, если вы не отсечете от себя ненужные контакты. Старайтесь не терять времени на посторонние разговоры.