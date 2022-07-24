Меняем обстановку — любовный гороскоп на 25-31 июля

Вся неделя будет очень динамичной из-за сильного влияния Урана, Лилит и Венеры, что в первую очередь может принести возможность новых знакомств и развития уже существующих отношений.

В понедельник, 25 июля, все еще держится квадратура между Венерой и Юпитером. Для новых знакомств сейчас период достаточно напряженный, хотя дружеские отношения могут неожиданно перерасти в жаркий роман.

Вторник, 26 июля, пройдет под сильным меркурианским влиянием, конфликтующим с Марсом. Уран в точном соединении с Северным Лунным Узлом. Наблюдайте за тем, как проявляют себя в вашей жизни те, кто вам дорог. Пока не выясняйте ни с кем отношений, держите свое мнение при себе.

Среда, 27 июля, чуть успокоит страсти благодаря соединению Венеры и Лилит. Самое время пройтись по магазинам, пригласить свою вторую половинку на романтическое свидание или признаться кому-то в любви.

Новолуние в знаке Льва в четверг, 28 июля, подскажет вам наилучший способ того, как произвести впечатление на другого человека. Но будьте внимательны к тому, что говорите, так как в этот день непростое влияние Меркурия и Урана легко провоцирует конфликты.

Пятница, 29 июля, проходит под влиянием все еще продолжающегося разворота Юпитера в ретроградное движение, начавшееся накануне. Сейчас наступает отличный момент для того, чтобы предложить своей второй половинке отдых и вместе сменить обстановку.

Выходные пройдут под сильным и благоприятным влиянием Солнца и Юпитера. То, что надо для качественного и незабываемого отдыха. Только не особо сорите деньгами, так как Меркурий сейчас в квадрате к Сатурну. И лучше замените критику на комплименты.

Овен

На этой неделе для Овнов важны события вторника и среды, высвечивающие положение их любовных дел в новых условиях. Овнам, считающим, что они безмерно вкладываются в роман или общий быт, не получая равноценной отдачи, стоит быть чуть великодушнее. Путь в счастливое будущее укажут четверг и пятница.

Телец

На этой неделе Тельцам стоит проявить больше активности в своих любовных делах во вторник и среду: в это время ожидаются наилучшие внешние условия для взаимности или сближения. Чем ближе выходные, тем выше риск того или иного дискомфорта, мешающего влюбленным наслаждаться обществом друг друга.

Близнецы

Первая половина недели станет непростой для Близнецов, которые не привыкли слишком сильно зависеть от любовных эмоций, а также тем из них, кто болезненно воспринимает в контексте любви финансовые темы. Близнецам, ищущим честного общения или готовым на нестандартный шаг, лучше дождаться выходных.

Рак

На этой неделе Раки сами «делают погоду» в своей личной жизни во вторник и среду. Пуская в ход свое очарование, им важно не переборщить — иначе у объекта симпатий, особенно житейски опытного, снизится доверие к их искренности. Зная меру, они могут позволить себе любой каприз: партнер их поддержит.

Лев

На этой неделе для влюбленных Львов значим интервал с четверга по субботу: он поможет им правильно позиционировать себя в отношениях, даже если они временно ощущают в них свою уязвимость. Стоит вести себя при этом не слишком вызывающе и экстравагантно, следить за своим поведением и манерой речи.

Дева

На этой неделе Девы неравнодушны к идее возрождения чувств, а также к оригинальной форме любви-дружбы — но могут быть к этому не готовы. Им стоит контролировать всплески своих страстей и сантиментов в первой половине недели, иначе во второй может наступить эмоциональное «похмелье» и отрезвление.

Весы

Весы могут стать беззащитны перед своими любовными переживаниями в первой половине этой недели. Эмоциональная слабость может на время лишить их части природного очарования. Сглаживать недостатки ситуации лучше в выходные. Многое будет зависеть от поведения партнера: его запросов, мудрости и терпимости.

Скорпион

Скорпионы могут надеяться на гармоничное развитие любовных отношений во вторник и среду. Чтобы получить от свидания больше удовольствия, обоим партнерам не помешает немного снизить градус ожиданий. В выходные избегайте ссор: они будут иметь больше неожиданных отдаленных последствий, чем кажется.

Стрелец

В первой половине недели влюбленным Стрельцам придется быть деликатнее, особенно в интимные моменты. Правильное поведение в это время усилит доверие, а неверное может создать неприятности сейчас или в близком будущем. Новая интригующая встреча на этой неделе — первый шаг на пути к «роковой любви».

Козерог

В первой половине этой недели звезды советуют Козерогам подстроиться к настроению и привычкам своей пассии: это не только приятно, но и помогает укреплению отношений на будущее. Чтобы общение было ровнее и комфортнее, желательно «вынести за скобки» спорные моменты — например, идейные или бытовые.

Водолей

На этой неделе Водолеям не стоит демонстрировать любимому человеку свою критичность и принципиальность. Звезды советуют быть снисходительнее и «теплее». Если в выходные партнер предлагает вам разговор или решается в отношении вас на великодушный шаг, вам стоит откликнуться: невнимание его обидит.

Рыбы

На этой неделе счастливыми днями для влюбленных Рыб станут вторник и среда. На волне эмоциональной экзальтации они способны распахнуть душу чуть больше, чем следует. Не стоит бояться этого в прочных доверительных отношениях, но не помешает немного умерить свой пыл, если роман еще только начинается.