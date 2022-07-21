Выходим из зоны комфорта — гороскоп на 22 июля

23-24 лунные сутки. В эти сутки действует жесткий лимит или строгий контроль, определены границы свободы.

Стоит заранее принять существующие правила и ограничения, иначе они будут действовать на нервы и побуждать к бесполезным попыткам их обойти. Луна в Тельце советует экономнее распоряжаться ресурсами и везде, где это возможно, задействовать имеющиеся резервы, пусть даже это устаревшие морально раритеты. Принять правильное и практичное решение помогут не только здравый смысл и расчет, но и чутье. В этот день возможны эмоциональные сложности, не исключено временное охлаждение в общении с друзьями или коллегами.

Овен

Сегодня Овнам предстоит решить неординарную задачу практического характера, проявив хозяйственность и смекалку. Приветствуются такие качества, как реализм, дальновидность, изобретательность и разумная экономия с расчетом на будущее. Обстоятельства могут вынудить к сокращению бюджета и попытке умело обойтись старыми вещами вместо новых. В этот день лучше не занимать деньги, в том числе у друзей.

Телец

Сегодня Тельцов раздражают внешние ограничения, мешающие свободе их действий и реализации их революционных прогрессивных идей. Многим Тельцам придется держаться в жестких границах профессиональной этики, общепринятых стандартов или родительского долга, считаться с требованиями начальства. Звезды советуют действовать неформальными путями — тогда некоторые правила и системы контроля удастся обойти.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам действовать по обстоятельствам и заранее готовиться к тому, что они не всегда предсказуемы. Если вчера случилось нечто непредвиденное, вам придется пройти путь до конца — и пока вы не выполните все, что от вас требуется, вы вряд ли будете свободны. Возможно, управлять ситуацией будут ваши друзья, случайные люди или сервисы, от которых вы в данный момент зависите.

Рак

Этот день помогает Ракам сохранять внутреннюю настройку на очевидные коллективные события или на невидимые, но не менее важные глобальные процессы. Многие Раки смогут частично предвидеть будущее, но у них не исключено «слепое пятно» в сфере денег и ресурсов. Им пора заново прояснить некоторые детали, связанные с личным бюджетом, имуществом, заработком или монетизацией своих природных талантов.

Лев

Сегодня планы Львов могут неожиданно измениться. Если изменения запрограммированы заранее, в них появятся новые нюансы, которые могут вызвать много вопросов и требовать обсуждения. Звезды советуют не торопиться с выражением своего персонального мнения, дать себе день на оценку ситуации и уточнение формулировок. Стоит заранее принять тот факт, что некоторые люди и инстанции закрыты для диалога.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с формальным барьером — например, бюрократическим — но их незримо поддерживают силы «свыше», и это придает им веры в конечный успех. В разлуке, одиночестве, ожидании или круговороте рутинных забот многие Девы будут мысленно пребывать на одной волне с далекими единомышленниками, а с близкими друзьями и родней их порой будет связывать тонкая нить сродни телепатической.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам отключать аварийные меры безопасности: новые острые повороты событий маловероятны, но сюрпризы и отдельные проблемы все же не исключены. Возможно, потребуется время до конца дня, чтобы устранить неполадки или восстановить штатный режим работы. На этот период может оказаться временно недоступен привычный сервис или вынужденно отключена стандартная программа защиты.

Скорпион

Скорпионам стоит помнить, что сегодня остаются в силе вчерашние непредсказуемые и небезопасные тенденции. Витающее в воздухе напряжение, спровоцированное ссорой или конкуренцией, может отражаться на текущих работах и дружеских отношениях, на стиле взаимодействия с помощниками, коллегами или домочадцами. Если случилась размолвка, стоит дать себе и другой стороне эмоционально остыть и успокоиться.

Стрелец

Стрельцам стоит учитывать риск нештатных ситуаций, которые сегодня сохраняются даже в привычных рутинных делах. На повестке дня остается срочная работа, обновление или необычная процедура с не до конца предсказуемым исходом. Не стоит планировать на эти сутки новый старт: свобода маневра ограничена текущей задачей и решать придется именно ее. Возможны сбои и сюрпризы при подготовке к путешествию.

Козерог

Сегодня Козерогов ведет житейская интуиция, деловое или творческое чутье. Невидимой, но важной опорой для них могут оказаться их родительские, дружеские или романтические чувства. Главной ценностью для многих Козерогов станет прогресс и поиск обхода тех препятствий, которые ему в данный момент все еще мешают. Реализация творческих идей может быть ограничена этическими или материальными рамками.

Водолей

Для Водолеев сегодня сохраняется вероятность нештатного режима дома, на службе или в бизнесе. Зоной напряжения остаются и отношения с людьми, которые в него вовлечены. Это могут быть члены семьи, друзья, помощники, соратники или домашний персонал. Многих Водолеев до ночи не отпустит груз личной ответственности. Возможны ограничения в быту, те или иные страхи. Выручит профессионализм или стойкость.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше отказаться от новых начинаний и сохранять фокус внимания на уже начатых делах. В зоне интересов многих Рыб останутся вчерашние события и связанные с ними контакты. Возможны отмены встреч, покупок и поездок, либо объективные помехи и ограничения в них. Психологическая негибкость и зацикленность на взятом ранее направлении помешают найти новый путь, если старый себя не оправдал.