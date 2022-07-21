Знаки зодиака, которые кажутся искренними, но на самом деле – главные предатели

Наверное, каждый из нас встречался с предательством.

Но, хуже всего, когда предаёт человек, которому ты, казалось бы, мог доверять и который всегда был мил и дружелюбен.

К сожалению, бывает так, что люди пользуются чувствами других ради своих целей. Они готовы строить из себя добряков, чтобы проникнуться доверием, а потом «вонзают нож в спину» своим предательством.

На самом деле это довольно жестокая игра. Ведь когда тебя предаёт тот, кому ты мог открыться, это означает, что каждый способен на предательство?

Этот знак зодиака находится на первом месте среди знаков-предателей. И это неслучайно.

Близнецы могут показаться с виду очень милыми и дружелюбными, но это всего лишь «маска». За ней же скрывается ядовитое и предательское существо, которое способно навредить, и вы об этом даже не будете подозревать.

Представитель этого знака может в глаза улыбаться и поддерживать вас, за спиной же будет завидовать вашим успехам, насмехаться над проблемами и говорить различные гадости.

Если вы общаетесь с Близнецами, и они с вами чересчур милы и то и дело стараются польстить, не стоит им доверять. Возможно, это всего лишь иллюзия.

Представителям этого знака зодиака тоже не стоит доверять, поскольку они держат свои истинные намерения в секрете и придерживаются, так называемой, притворной игры.

Они могут быть очень добрыми и даже заботливыми, но если им что-то в вас не понравится, например, вы успешнее в карьере или в любви, то Скорпион постарается подпортить вашу репутацию, будет искать различные способы навредить вам.

Они способны даже разрушить ваш имидж.

А вот этих представителей знака раскусить довольно трудно.

Они любят общение, любят людей, они много общаются и довольно хорошо умеют скрывать свои замыслы. Они будут общаться с вами о многом и даже помогать, но за этим может скрываться корыстная цель или же вовсе – предательство.

Нужно быть очень осторожными с такими людьми, иначе вас может затянуть череда проблем, «благодаря» Стрельцам.

Рыбы очень хорошо умеют манипулировать людьми. Но, ситуация не столь плоха. Эти люди ведут себя так, как вы ведёте себя с ними.

Если же вы добры и внимательны к ним, возможно, Рыбы ответят тем же и за этим не последует негатива. Но, если вы не сошлись в мнениях или перешли дорогу представителям этого знака, ждите неприятностей.

Возможно, они не станут ссориться с вами и говорить гадости открыто, но за спиной могут говорить всё что угодно, и это может здорово подпортить ваш имидж.