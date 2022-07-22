Общаемся больше — гороскоп на 23 июля

24 лунные сутки. Сегодня ингрессия Солнца в знак Льва дарует всплеск творческой энергии.

А удачное взаимодействие Луны с Меркурием и Юпитером позволяет донести свои идеи и ярче выразить мысль. День усиливает коммуникабельность и любознательность, повышает обучаемость, делает интереснее любой разговор. Становится позитивнее настрой, ценятся красноречие, остроумие, осведомленность и готовность делиться знаниями. Улучшаются перспективы у журналистов, рекламщиков, переводчиков, репетиторов, путешественников. Отличный момент для расширения круга связей, для публикации и обсуждения текстов, записей и изображений.

Овен

Сегодня Овны станут увереннее в себе и начнут ярче сверкать своими способностями. У них появится источник вдохновения в сфере общения и литературного творчества, а также в области преподавания, просвещения, интеллектуальных игр, воспитания детей и рекламно-информационной деятельности. Этот день сулит им свежие мысли, информативные встречи, интересные поездки и внимательную к их идеям аудиторию.

Телец

Тельцам пора обратить внимание на перемены в своем доме, семье или группе. Возможно появление важной персоны, вокруг которой вертится общее внимание. Некоторые Тельцы могут сами стать центральной фигурой в своем близком кругу, например, хозяевами жилья. В первом случае им лучше не ссориться со «звездой», а во втором подумать над своими манерами: возможно, они слишком агрессивны и экстравагантны.

Близнецы

Близнецам звезды сулят удачный день и советуют активнее использовать его преимущества. Это прекрасный момент для расширения личного круга общения и своих перспектив на будущее, а также для пополнения знаний — для этого пригодятся и узко-специальные, и популярные источники. В вашем близком повседневном окружении может появиться человек, чье мнение интересно буквально всем (возможно, это вы сами).

Рак

Ракам не стоит выпускать из поля зрения свои материальные дела и финансовые реалии. Может измениться лист предпочтений и появиться потребность в значимой покупке. Для успеха в любом деле, включая шоппинг, сегодня желательна информированность. Важно не полагаться на свое мнение, быть общительнее и любознательнее, расширять область поиска — тогда сведений и доступных вариантов станет в разы больше.

Лев

Сегодня у Львов появляется «второе дыхание» после периода одиночества, переживаний или зависимости. Они получают право голоса, могут выступать с заявкой от своего имени, продвигать свои мысли и транслировать миру свои идеалы (особенно если рождены в июле). День хорош для восстановления связей, включая зарубежные, для возврата к журналистской или писательской деятельности, учебе или преподаванию.

Дева

Девам стоит учесть, что условием успеха сегодня станет общительность. Не помешает добавить к ней чувство юмора, готовность учить или учиться, а также способность легко говорить о сложных вещах, оставив свои тайные драматичные переживания по поводу обсуждаемой темы «за кадром». Сочетание этих качеств обеспечит удачное собеседование, продуктивное совещание, обратную связь от коллег или подчиненных.

Весы

Весы сегодня могут отвлечься от гнетущих переживаний и сбросить с себя на время груз ответственности. День хорош для общения, прогулок, расширения кругозора, учебных мероприятий, пополнения списка влиятельных связей за рубежом, а также для того, чтобы выступить с неформальной просьбой или предложением (Весы, которым мешает сделать это статус, могут обратиться к другу: он представит их интересы).

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня в цене общительность. Контакты с другими людьми окажутся не только развлекающими, но также познавательными и полезными для карьеры (особенно в сфере творчества и в части рекламы услуг). Коммуникабельность и имеющиеся под рукой средства связи позволят легко и непринужденно выбраться из любой потенциально проблемной ситуации и отнестись к ней с юмором.

Стрелец

Стрельцам не стоит пропускать этот день, если они заинтересованы в личном разговоре или в расширении своей аудитории. День хорош для совещаний, выступлений, внесения предложений. Его общий фон внушает надежды: открываются нужные пути, возрастает авторитет, появляются виды на большой успех. Самое время налаживать связи за рубежом, искать ученика, учителя, попутчика или проводника для путешествия.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть более общительными и любознательными: от этого зависит их успех в мелочах, из которых постепенно складывается общая картина. Узнавая людей, исследуя нужные темы и разные мнения, будет проще копить базу данных и избегать ошибок в любом деле, включая домашние хлопоты и лечение болезней. Нелюдимым Козерогам не помешают коммуникабельные помощники с широкой базой связей.

Водолей

Водолеи сегодня смогут отвлечься от насущных проблем и заняться тем, что им лучше всего удается — например, интеллектуальным хобби. День подходит для общения, учебы, обмена идеями и новостями. Если наметился диалог, не помешает уже сегодня обсудить его вероятный регламент и обменяться первыми замечаниями. Есть шанс договориться даже с завистником или конкурентом. Родителям важен контакт с детьми.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам поддерживать общение с домочадцами и сослуживцами, намекая, что это в их интересах. Благодаря таким контактам они смогут получать более подробные и разнообразные сведения о том, что их в данный момент волнует — например, о вероятных источниках заработка или о стоимости услуг. Не помешает завязать контакт с конкретным человеком: коллегой, врачом, репетитором ребенка.