Работаем на низких оборотах — финансовый гороскоп на 23 июля

Сегодня стоит работать в комфортном для нас темпе.

Овен

Овны в этот день необычайно легко входят в контакты с окружающими людьми. Это хороший день для тех, чья работа связана с частыми поездками и контактами. Продавцы магазинов и кассиры смогут без особых сложностей обслужить большое количество клиентов. Полезная информация сама приходит к вам, что помогает правильно сориентироваться при принятии решений.

Телец

Тельцам сегодня рекомендуется опираться на личные контакты с людьми и стремиться к максимально гармоничному и легкому общению. Это поможет вам во взаимодействии с коллегами по трудовому коллективу. Возможно получение небольших, но выгодных заказов, с которыми вы быстро справитесь. Старайтесь активизировать работу с документами и отчетами.

Близнецы

Близнецам в этот день необходимо поддерживать в себе позитивный настрой и сохранять уверенность в успехе. Одно только это уже может положительно отразится на ваших делах. Обращайте внимание на технические новинки – возможно, их использование облегчит вам труд. Внешние обстоятельства складываются благоприятно, можете рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется заниматься вопросами оформления всевозможных льгот, субсидий, пенсий, компенсаций. Например, вы можете добиться материальной помощи от работодателя в счет оплаты путевки в санаторий на лечение. При необходимости вы можете обратиться за поддержкой к влиятельному покровителю. Также это хороший день для работы фрилансеров на дому.

Лев

Львам сегодня, возможно, удастся расширить свои деловые связи за счет контактов с друзьями и единомышленниками. Возможно, вам придется использовать свои личные отношения для урегулирования каких-то вопросов. Успешно проходят коллективные мероприятия, связанные с обсуждением планов на будущее. Также хорошо использовать этот день для наработки новых деловых связей.

Дева

Девы в этот день могут познакомиться с влиятельным человеком, который может оказать положительное влияние на карьерный рост. Это особенно касается женщин, занимающих руководящие должности. Успешно пойдут дела у тех, кто зарабатывает деньги преимущественно умственным трудом. Также важно иметь комфортные условия труда — это будет способствовать росту производительности.

Весы

Весы в этот день будут способны легко оперировать информацией и использовать полученные сведения себе на пользу. Успешно проходит профессиональное обучение и контакты с более опытными коллегами, которые могут чему-то вас научить. Также и вы сможете поделиться своими знаниями с другими людьми. В целом ваша деловая репутация может укрепиться.

Скорпион

Перед Скорпионами в этот день могут стоять острые вопросы, требующие немедленного реагирования. И вы вполне способны сделать правильные выводы. Для этого вам нужно провести своеобразное расследование и выяснить причины происходящего. Также у вас могут появиться дополнительные финансовые ресурсы, которыми рекомендуется оплачивать счета и долги.

Стрелец

Стрельцы сегодня способны быстро подстраиваться под меняющиеся обстоятельства и развивать деловое партнерское сотрудничество. Успешно проходят переговоры. Подписанный договор о сотрудничестве имеет хорошие перспективы для дальнейшей реализации. Клиенты останутся довольны тем, как вы исполняете их запросы. Также это хороший день для учебы и расширения кругозора.

Козерог

Козерогам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и не делать ничего принципиально нового. Если у вас есть выбор с кем из коллег сотрудничать, то отдавайте предпочтение контактам с теми, кто вам эмоционально ближе. Именно от способности эмоционально включаться в работу сейчас многое зависит. Также это хорошее время для аналитической обработки информации, в том числе для подготовки отчетов.

Водолей

Водолеям, возможно, захочется избавиться от скучной рутинной работы и заняться чем-то новеньким. Хорошо начинать курсы обучения, в том числе и самостоятельно по собственному плану. Успешно пойдут любые исследования, начиная от маркетинговых исследований и заканчивая научными изысканиями. Активнее обменивайтесь опытом и знаниями со знающими людьми.

Рыбы

Рыбам в работе сегодня особенно важно ощущать комфорт и удобства. Поэтому наиболее успешно поработают те, кто работает в привычной обстановке, в офисе с наличием всей необходимой техники и в окружении гармоничного психологического фона. Успешно пойдут дела у фрилансеров, работающих удаленно на дому. Также вы сможете прекрасно совмещать несколько видов работы.