Назревает важный разговор — любовный гороскоп на 23 июля

Вторая половинка хочет нам сказать что-то важное.

Овен

Овнов ждут добрые новости: в их личной жизни настал благоприятный период, причем масштаб успеха во многом зависит от них самих. Новая энергия, которую дарит представителям этого знака изменившаяся небесная картина, позволяет им стать в своих любовных отношениях «звездами» и естественными лидерами.

Телец

Сегодня Тельцы поймут, что в их любовной пьесе немного иначе расставляются роли. Общение становится более ярким и интересным, но также более напряженным. В парах, живущих вместе или ведущих общий проект, обостряется конкуренция. В новой обстановке важно не создавать почву для обострения отношений.

Близнецы

Сегодня сильной стороной влюбленных Близнецов станут общительность, чувство юмора и эрудиция. Они не останутся без внимания персон противоположного пола благодаря своей коммуникабельности, умению быть интересными собеседниками и попутчиками. Им важно отличать романтическую симпатию от дружеской.

Рак

Ракам стоит помнить, что их личные эмоции и вкусы сегодня не на первом месте. Привлечь внимание проще, если вы остроумны, общительны и не сводите общение к описанию своих желаний. Флирт и переписка в этот день увлекательны, но почти нейтральны, самое главное (ваши чувства) останется «за бортом».

Лев

Сегодня Львы становятся увереннее в себе. Им есть что сказать и они ищут слушателя. Если партнер глух к их словам, они найдут способ донести до него свою мысль в остроумной яркой форме. Но рабами любви они не станут: многим Львам важнее сохранить верность своим идеалам, а не романтическим чувствам.

Дева

Этот день дает Девам отличные шансы в сфере флирта, но не исключено, что они будут для него несколько застенчивы (хотя могут тщательно маскировать этот факт остроумием). Многим Девам будет выгоднее вести переписку на расстоянии, скрывшись за эффектным аватаром: тогда их не выдаст голос или взгляд.

Весы

Сегодня Весам везет за счет образованности и общительности. Если они хотят завязать роман или развить отношения, звезды рекомендуют им задействовать именно эти качества. Интересная беседа, которую они будут непринужденно поддерживать на родном или чужом языке, замаскирует их смущение или слабости.

Скорпион

День позволит влюбленным Скорпионам обсудить с партнером самые сложные темы без лишних «заморочек». Скорпионы, которые переживают период одиночества или разлад с любимым человеком, смогут отвлечься на легкое общение со случайными знакомыми, но сближение с кем-то из таких собеседников маловероятно.

Стрелец

Сегодня Стрельцы получают надежду на крупные подвижки в любовных делах. Звезды подсказывают им, что многое зависит от их поведения прямо сейчас. Неплохо начать с интересного общения, в котором кроется доля невинного самопиара. Не стесняйтесь демонстрировать пассии свои успехи, таланты и эрудицию.

Козерог

На этот день Козерогам не стоит планировать важные мероприятия и ответственные шаги в личной жизни: несмотря на то, что обстановка позволяет затронуть практически любую тему, самое главное может остаться несказанным, и наступит разочарование. Рутинное свидание будет приятным, если вы общительны.

Водолей

В этот день любовные успехи Водолеев строятся преимущественно на общении, и здесь им нет равных — при условии, что у них есть силы поддерживать контакт. Звезды советуют держать связь с пассией и помнить, что интересное только начинается: назревает важный разговор или опасная, но увлекательная игра.

Рыбы

В этот день влюбленным Рыбам не удастся опираться исключительно на свои желания. Им также будет необходимо учесть стиль общения, предложенный обстоятельствами, и подстроиться под него. Разговор с любимым человеком может пойти в легкомысленном шутливом тоне, не позволяющем выразить истинные чувства.