На голову обрушатся проблемы: астролог рассказал, что нас ждет в ближайшие четыре недели
Во второй половине лета нас ждут серьезные изменения.
Поздним вечером 22 июля Солнце пересекая границу знака Льва, символически возвестит о ярком и событийном месяце года, но вместе с тем достаточно конфликтном и плохо предсказуемом. Не останется этот транзит Солнца по королевскому Льву и без преувеличения благотворного влияния – гармония с Юпитером (точная фаза 31 июля-1августа) может чувствоваться задолго до аспекта и вдохновлять многих на добрые дела, создавая перспективные условия для расширения возможностей в сферах деловых и личных интересов.
Кроме того, аспекты с участием Урана (с Марсом 1-2 и с Солнцем 10-12 августа) традиционно создают условия для усиления ветров, ураганов, резких изменений погодных циклов. Эти же связи планет, как показывает длительная практика, создают проблемы в сфере авиационного транспорта.
А первым испытателем этой же дороги конфликтов с Сатурном и Ураном с 25-го по 30 июля станет Меркурий, который дополнительно успеет ещё встретиться дурным аспектом с Марсом (26 августа). Так что даже концовка июля может выдаться довольно нервной, особенно на транспорте и в контактах, многим наверняка придётся подкорректировать свои планы, особенно в канун новолуния 28-29 июля.