На голову обрушатся проблемы: астролог рассказал, что нас ждет в ближайшие четыре недели

Во второй половине лета нас ждут серьезные изменения.

Поздним вечером 22 июля Солнце пересекая границу знака Льва, символически возвестит о ярком и событийном месяце года, но вместе с тем достаточно конфликтном и плохо предсказуемом. Не останется этот транзит Солнца по королевскому Льву и без преувеличения благотворного влияния – гармония с Юпитером (точная фаза 31 июля-1августа) может чувствоваться задолго до аспекта и вдохновлять многих на добрые дела, создавая перспективные условия для расширения возможностей в сферах деловых и личных интересов.

Основная проблематика месяца Льва связана с двойным неблагоприятным транзитом – Солнце и Марс большую часть первой половины августа будут поочерёдно враждовать с вредными планетами Сатурном и Ураном.

Событийно этот период может пройти очень активно в социальном плане – в разных уголках планеты очень вероятны выступления народных масс и столкновения с властями, вольно или невольно может замаячить угроза отставки для влиятельных лиц и коронованных особ. Основной период действия этих аспектов с 5 по 14 августа.

Кроме того, аспекты с участием Урана (с Марсом 1-2 и с Солнцем 10-12 августа) традиционно создают условия для усиления ветров, ураганов, резких изменений погодных циклов. Эти же связи планет, как показывает длительная практика, создают проблемы в сфере авиационного транспорта.

А первым испытателем этой же дороги конфликтов с Сатурном и Ураном с 25-го по 30 июля станет Меркурий, который дополнительно успеет ещё встретиться дурным аспектом с Марсом (26 августа). Так что даже концовка июля может выдаться довольно нервной, особенно на транспорте и в контактах, многим наверняка придётся подкорректировать свои планы, особенно в канун новолуния 28-29 июля.

Сопротивление новым планам и развороты в намерениях – два основных мотива этого времени. По возможности лучше повременить с началом новых инициатив и проектов с 25 по 30 июля, затем с 7 по 14 августа. Эти же периоды явно не лучшее время для поездок и перемещений, а также в плане общего здоровья – старайтесь не перегружаться физически и психически.

Более гармоничные дни и периоды месяца Льва: 23-24, 27 июля, с середины дня 31 июля по 4 августа включительно, 15-16, 20 августа.