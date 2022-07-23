Нужен оригинальный подход — финансовый гороскоп на 24 июля

Сегодня стоит смотреть на все через призму креатива.

Овен

Овны в этот день смогут успешно завершить ранее начатые дела. Хорошо использовать это время для благоустройства на рабочем месте. Офисные служащие могут обращаться к работодателям с просьбами об оснащении рабочего места офисной мебелью и техникой. Ваши просьбы не останутся без ответа. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества.

Телец

Тельцы проявят себя тонкими психологами, умеющими использовать окружающую их ситуацию в своих интересах. При необходимости воспользуйтесь своими деловыми связями для решения каких-то вопросов. Это особенно касается тех ситуаций, когда ваших личных знаний и умений может оказаться недостаточно. Также это хорошее время для работы в общественных организациях.

Близнецы

Близнецы в этот день могут оказаться необычайно практичными в решении финансовых и материальных вопросов. Вы сможете безошибочно определять, какая работа принесет вам наибольший доход с точки зрения затрат времени и усилий. Это прекрасное время для совершенствования в профессиональном мастерстве. Также можно принимать важные финансовые решения относительно крупных покупок.

Рак

Ракам звезды советуют брать на себя инициативу в любых вопросах. Дело в том, что сейчас вы будете способны формировать события и оказывать влияние на других людей. Наиболее успешными окажутся те, кто имеет возможность действовать самостоятельно в свободном режиме. Можно начинать цикл самостоятельного обучения с целью расширения и углубления знаний о своей профессии.

Лев

Сегодня Львам, вероятно, удастся реализовать свои намерения и упрочить свой профессиональный авторитет. Можно брать на себя ответственность за старт новых проектов. Начатые по вашей инициативе дела имеют высокие шансы на успех. Не пренебрегайте своими связями с влиятельными людьми – они могут оказать вам явную или неофициальную поддержку.

Дева

Девам в этот день рекомендуется принимать самое активное участие в коллективной работе. Вы сможете легко и гармонично влиться в коллективный производственный процесс. Успешно пойдет проектно-конструкторская работа, научные исследования. Не отказывайтесь от участия в собраниях, совещаниях, конференциях. Уделяйте больше внимания использованию технических новинок в своей работе.

Весы

У Весов сегодняшний день может сложиться удачно для карьерного роста. Вышестоящее начальство может быть настроено к вам доброжелательно и может поддержать ваши предложения. Не исключено, что именно сегодня исполнится одно из ваших самых заветных желаний. Вы можете неожиданно получить материальное вознаграждение.

Скорпион

У Скорпионов этот день может быть связан с повышением профессионального статуса благодаря подтверждению своей квалификации. Речь идет о защите дипломной работы, диссертации, успешной сдаче экзаменов, зачетов, прохождения аттестации. Удачно проходят служебные командировки. Может повыситься значимость вашей деловой репутации и авторитета в решении актуальных вопросов.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут увеличиться финансовые ресурсы на банковских счетах. Это может быть связано с перечислением вам денег от деловых партнеров в виде партнерского вознаграждения. Хорошо заниматься финансовыми операциями, в частности переводить деньги за границу. При наличии свободных финансовых ресурсов старайтесь в первую очередь направлять их на оплату счетов по кредитам.

Козерог

Козерогам в этот день важно суметь адаптироваться к внешним обстоятельствам. Условия, в которых вам придется работать, могут вполне благоприятствовать росту доходов и развитию деловых партнерских отношений. Работники сферы услуг смогут привлечь внимание клиентов и получат положительные отзывы. Можно тестировать новые виды услуг.

Водолей

У Водолеев этот день складывается успешно для деловой активности. Вы с удовольствием будете браться за работу и легко справитесь с поручениями начальства. Это один из немногих дней, когда текущая работа может приносить удовлетворение. Благо, что сил будет достаточно, поскольку у вас может повыситься уровень работоспособности. Отношения с коллегами складываются доброжелательные.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся в полной мере реализовать свои творческие замыслы. Если ваша работа не чужда творчеству, то приступайте к реализации своих идей. Звезды сейчас могут поддерживать все новое, прогрессивное, основанное на современных научно-технических достижениях. Коллеги и подчиненные поверят в успех начатого дела и могут оказать вам всестороннюю поддержку.