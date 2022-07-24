Играем по правилам Вселенной — гороскоп на 25 июля

25-26 лунные сутки. Основная часть дня пройдет под влиянием общительной Луны в Близнецах, предлагающей до последней минуты поддерживать начатые разговоры.

Однако энергии для этого станет меньше, а внимание начнет рассеиваться. Выход за рамки намеченной программы чреват путаницей и хаосом. Все плановые мероприятия лучше перенести на утро. Ближе к ночи вступление Луны в знак Рака обеспечит новый эмоционально насыщенный поворот событий. В это время возможны приятные события в доме, семье или близком кругу. Вероятна расточительность, не исключен щедрый дар или мощный прилив чувств. Могут возрасти запросы и ожидания.

Овен

Для Овнов сегодня сохраняют актуальность внешние контакты, но их интерес к поднятым вопросам или намеченным маршрутам начнет снижаться. В этот день не стоит отправляться в поездки с новыми целями, предлагать принципиально новые темы для разговоров и приниматься за сложные работы. К ночи в приоритете окажутся дела домашние. Возможны вложения в жилье. Любви, уважения и заботы будут ждать близкие.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам не выходить за обозначенные извне рамки поведения и за пределы своих финансовых лимитов. Не стоит продолжать разговоры и работы, которые исчерпали себя: новый поворот темы или смена фокуса внимания ожидаются не ранее вечера. Вероятно, ближе к полуночи случится приятное событие в вашем близком окружении или наметится новое поле для щедрого приложения ваших усилий.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам выходить за пределы составленных планов или пытаться применить фантазию при решении скучных задач: велика вероятность ошибок и заблуждений, которые могут отразиться на репутации и карьере. Важные совещания и другие ответственные мероприятия эффективнее утром. Вечер готовит искушение, может принести новые навязчивые желания и крупные траты в расчете на будущее.

Рак

Сегодня Раки вынуждены ориентироваться на обстановку и подстраиваться под заданный ею формат поведения, актуальный вплоть до вечера. Интерес к общению, новостям или учебе может постепенно смениться нуждой во временном уединении. Короткий отдых не помешает: к ночи что-то разбудит ваши чувства, карьерные амбиции, материальные запросы или творческую фантазию, и на это вам потребуются душевные силы.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам поставить разумные границы своему общению с людьми, независимо от его формы и цели. В частности, желательно вовремя покидать мероприятия и не оставаться без веской причины на «неофициальную часть»: ожидания от нее могут быть обмануты. Возможно, уйдут люди, на внимание которых вы рассчитывали. Также в этот день не стоит радикально менять планы на отдаленное будущее.

Дева

Пока не настал вечер, звезды советуют Девам заниматься лишь плановыми делами. Важные совещания и работу с ключевыми документами лучше перенести на утро, так как с каждым часом внимание будет все больше рассеиваться и начнут чаще появляться ошибки. По контрасту, вечер станет волнующим: романтичным, торжественным, необычным или слегка авантюрным. Не исключен перехлест эмоций или всплеск расходов.

Весы

Основная часть дня пройдет для Весов спокойно — особенно если они будут следовать базовым планам и предписанным правилам. Наиболее продуктивным и предсказуемым станет утро. Вечером многих Весов ждет плановое или спонтанное мероприятие, посетить которое их обязывает текущий статус. Это может быть торжественный расширенный деловой прием, важное свидание, выступление или праздник в семейном кругу.

Скорпион

Скорпионам вплоть до вечера не помешает повышенная осмотрительность и аккуратность. Любое отступление от правил и проявление небрежности может привести к мелкой, но чувствительной нештатной ситуации, к заблуждению или оплошности. Новый волнующий поворот событий ожидается ближе к ночи. В это время может получить мощный импульс романтическое чувство, сбыться мечта или наметиться уникальный шанс.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит повысить внимание к возможным сомнительным моментам общения. Чтобы минимизировать их, звезды советуют не затягивать контакты до вечера и строго придерживаться в них оговоренного регламента. Официальные встречи и визиты предпочтительнее утром. Поздний вечер заденет в вашей душе чувствительную струну, связанную с домом, деньгами, прошлым или очень близкой привязанностью.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит заниматься исключительно рутиной или здоровьем. Не помешают меры по тщательному соблюдению правил, рецептуры, расписания: мелкие отклонения от проверенной программы действий чреваты дополнительными заботами, недоразумениями или путаницей. Вечер окажется волнующим и значимым для Козерогов, которые придают большое значение своим отношениям с партнерами или близкими людьми.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не менять свои планы и не изменять своим привычкам. Вплоть до вечера обстановка останется для них предсказуемой, отдельные недоразумения не смогут лишить их контроля за событиями. Однако на исходе дня не исключен новый поворот сюжета - приятный, но не вписывающийся в их расчеты. Повышенного эмоционального внимания может потребовать помощник, коллега, питомец или член семьи.

Рыбы

Для Рыб этот день может быть связан с иллюзиями и путаницей. Вероятно недопонимание с домочадцами или нужными людьми - в котором иногда повинны сами Рыбы, не готовые точно излагать свои мысли. Все нестыковки компенсирует поздний вечер: многим Рыбам он даст всплеск вдохновения в материальной, любовной, духовной или творческой сфере. Возрастут надежды и запросы. Источником эмоций могут стать дети.