Сбудутся наши желания — любовный гороскоп на 26 июля

В этот день мы сможем добиться своего в любви.

Овен

Сегодня любовь для Овнов — аналог дома и семьи. В отношениях с партнером они ищут полного понимания, принятия своих убеждений и душевной близости. Получив это, многие Овны начнут всерьез «вить гнездо» и заботиться о совместной территории. Порой они склонны забывать о балансе интересов в своей паре.

Телец

Влюбленных Тельцов ждет приятный день. Он смягчит напряжение, поможет взаимности чувств партнеров и подчеркнет общность их привычек на всех уровнях, включая бытовой и сексуальный. Помимо личных симпатий пару может связать общий дом или временное местопребывание, хобби или совместный деловой проект.

Близнецы

Сегодня для Близнецов часто связаны любовь и деньги, и дело тут не в меркантильности. Список их текущих трат, как и планка запросов, могут оказаться прямо пропорциональны владеющим ими в настоящий момент чувствам или тем надеждам, которые они возлагают на свои романтические отношения в будущем.

Рак

Сегодня любовь для Раков на первом месте: они в фазе романтического душевного подъема или активно мечтают об этом. Им важно нравиться, вызывать интерес и быть объектом восхищения. Также они честолюбивы и ищут в любви бонусов: таланта, уважения, власти, престижа. Их надежды могут быть завышены.

Лев

Этот день способен пробудить в душе Льва волнующие, глубокие и неоднозначные чувства. Возрастает риск оказаться «меж двух огней» — например, между тайной романтической влюбленностью и честолюбивыми внешними планами, где уже есть первые яркие успехи. Какое из направлений возьмет верх, пока неясно.

Дева

Девам не стоит пропускать этот день, если они одиноки и свободны как ветер, соскучились по душевной близости и романтике или жаждут открыть в своей любовной истории новую страницу. Важное условие исполнения желаний — готовность отпустить на волю эмоции, ослабить самоконтроль и довериться судьбе.

Весы

В этот день влюбленные Весы могут чувствовать себя не слишком уютно, прежде всего, психологически. Романтическое свидание может напомнить им смотрины, где от них ждут определенного поведения. Возможно, им придется оправдывать большие ожидания своего партнера, его или своих друзей или родственников.

Скорпион

Скорпионам не стоит терять время, если они мечтают о любовной гармонии. День дает для нее все возможности, и испортить дело могут лишь явно завышенные ожидания. Ситуация располагает к романтике, заботе и щедрости. Не стремитесь стать «локомотивом» в паре, либо делайте это очень мягко и ненавязчиво.

Стрелец

Сегодня Стрельцы столкнутся не только с приятными сторонами любви, но и с ее сложностями, особенно психологическими и интимными. К счастью, этот день имеет позитивный оттенок и вместо кризиса несет катарсис — например, примирение после ссоры. Любовь, возникшая в эти сутки, будет близка к роковой.

Козерог

Сегодня Козероги не могут не реагировать на красоту любимого человека, но не всегда считаются с его вкусами и привычками. Им стоит быть мягче. Встречу лучше назначить там, где нет раздражающего обоих партнеров «третьего фактора»: в этом случае шансы на приятное общение, гармонию и сближение выше.

Водолей

В этот день любовные успехи Водолеев не в последнюю очередь зависят от их душевной мягкости, деликатности и умения подстраиваться к психологическим тонкостям ситуации. Суровые принципы и твердость характера сегодня лучше не демонстрировать. Стоит «вынести за скобки» потенциально проблемные темы.

Рыбы

В личной жизни Рыб это удачные сутки. Свидание принесет им много приятных минут, не исключен сюрприз. Для полного счастья некоторым Рыбам будет не хватать абсолютного исполнения их желаний вплоть до мелочей, но по сравнению с хорошими сторонами дня его отдельными недочетами смело можно пренебречь.