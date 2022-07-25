Любим, ищем гармонию и больше смеемся — гороскоп на 26 июля

26-27 лунные сутки. Сегодня соседство Луны и Венеры в Раке обещает приятные события в доме и смягчение разногласий в близком кругу.

День хорош день для любви, кулинарного и художественного творчества, домашних преобразований, создания уюта и комфорта в доме или наведения красоты на прилегающей к нему территории. Подходящий момент для семейной вечеринки, новоселья. Вкус в этот день может стать несколько вычурным. Возможна расточительность или склонность к сладкому. У близких вероятны странные капризы и завышенные запросы. Нужна внимательность в сделках с недвижимостью: возможен тот или иной специфичный нюанс.

Овен

Сегодня Овнов волнует комфорт и красота дома и в быту, контакт с родителями, земляками, домочадцами, арендаторами или хозяевами жилья. Возможно, придется найти компромисс между личными запросами и вкусами близких. Нужна бдительность в жилищной сделке: не исключен подвох или некая специфика. День хорош для ремонта и обновлений в доме. Для путешествующих Овнов актуален вопрос о гостинице, стоянке.

Телец

Сегодня Тельцов окружает приятная атмосфера взаимной симпатии, семейственности и заботы, а иногда и романтики. Многие Тельцы готовы похлопотать о симпатичных и близких им людях, о семье и детях и проявляют в этом изобретательность. Некоторые Тельцы считают «домом» круг друзей или бизнес, развивая активность именно там. День хорош для раскрытия деловых, художественных и хозяйственных талантов.

Близнецы

Для Близнецов этот день может оказаться отмечен приятными покупками. Не исключено, что траты будут масштабнее, чем предполагалось. Некоторые Близнецы будут готовы потратить больше, чем обычно, на нужды своей семьи, бытовой комфорт или лакомства, на подарки близким друзьям, на красивые «уютные» вещи, на удобные инструменты для работы или на аксессуары, помогающие им войти в престижное сообщество.

Рак

Сегодня Раки в плену своих желаний, особенно романтических, культурно-эстетических и гастрономических. Возможны тяга к сладкому, переедание и расточительность. Также многим Ракам важно поднять статус и доход, быть успешными и любимыми, нравиться авторитетам, блистать своими художественными или иными талантами. Вероятен интерес к дорогим покупкам и дарам, вечерним нарядам, престижным аксессуарам.

Лев

Сегодня Львы могут вновь оказаться в зависимости от обстоятельств, на этот раз — в приятной. Возможно, верх над делами возьмет любовь. Некоторым Львам понравится заботиться о доме и близких в ущерб личному развитию. Успешное развитие дел за границей может прервать отъезд в родные места. Если такой уход в частную жизнь входит в противоречие с большими внешними планами, придется искать компромисс.

Дева

Сегодня звезды предлагают Девам внести в свою жизнь долю ярких эмоций, необычности и романтики. Отвлечь от обыденного течения событий может оригинальное мероприятие, любовное приключение, неожиданный подарок или приобретение, новый поворот событий в семье или в дружеском кругу, нестандартная перспектива на будущее. В числе прочего, этот день подходит для неформального улаживания деловых вопросов.

Весы

Сегодня Весам важно показать себя с привлекательной стороны. Для многих Весов это станет их обязанностью или частью их статуса, семейного либо профессионального. Не исключено, что им придется считаться с традицией и поступиться собственными вкусами. По этой причине даже самые приятные события могут нести им внешний или внутренний дискомфорт. Звезды советуют определить границы своих возможностей.

Скорпион

Сегодня что-то поднимет Скорпионам настроение, сделает их мягче и терпимее. Возможно, это будут романтические чувства, эмоциональные связи с их близкой или дальней родней, подвижки в их правовых или финансовых делах. Даже если выгода ниже ожидаемой, а ситуация неоднозначна, это не станет для них проблемой. День хорош для свиданий, сделок, полюбовного решения партнерских и клиентских противоречий.

Стрелец

События дня могут затронуть частную жизнь Стрельцов. В центр внимания могут попасть родственные, любовные или земляческие чувства, связи с родителями или детьми. Также могут получить значение нюансы, связанные с домом, семейным бизнесом, владениями, активами, налогом, наследством. Есть шанс на мягкое разрешение болезненной проблемы прошлого, на частичное погашение долга или на возмещение убытка.

Козерог

Сегодня Козерогам важно быть в ладу со своим окружением в целом или его отдельными представителями. Многое зависит от эмоционального фона: спектр настроений может колебаться от позитивного полюса до негативного. В зависимости от ситуации поладить помогут взаимная симпатия, любовь или общность интересов, а также дружба, уважительность и добрососедство, особенно в семейном или ином близком кругу.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям стать более чуткими, считаться с настроениями коллег, потребностями подчиненных и вкусами домочадцев. Поладив с ними на эмоциональном уровне, они упростят себе решение сиюминутных задач. Возникшая симпатия поможет наверстать упущенное, если произошла ссора в ходе совместных работ, и из-за этого встал важный проект - например, домашний ремонт или обновление в офисе.

Рыбы

Сегодня звезды обещают Рыбам благоприятный день и советуют ценить его дары, даже если они кажутся слишком скромными. Чем выше сегодня ваши запросы, тем труднее вам будет оставаться в гармонии с обстоятельствами и нужными людьми, включая самых близких, дорогих и любимых. Хороший момент для взаимной заботы, щедрых подарков, эксклюзивных проявлений любви, художественного и музыкального творчества.