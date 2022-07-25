Ломаем свои прежние представления — финансовый гороскоп на 26 июля

Сегодня нам будет непросто — мы поймем, в чем так долго ошибались. Придется перестраиваться.

Овен

Овнам могут сделать предложение, от которого будет трудно отказаться. Речь может идти о крупных финансовых вложениях с быстрой окупаемостью. Рискованность такого предложения очевидна, но вам может показаться, что игра стоит свеч. Звезды, тем не менее, советуют не торопиться и еще раз хорошенько все взвесить. Также это не лучшее время для операций по обмену валюты.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется внимательно анализировать поступающую информацию. Держите ухо востро в тех вопросах, которые касаются соблюдения деловыми партнерами данных вам обещаний. Малейший сбой и неисполнение договора может означать последующее более глобальное нарушение партнерских обязательств.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, придется работать в условиях усиливающихся помех. Если ваша работа не предполагает частых контактов со многими людьми, то рекомендуется пресекать попытки других людей отнимать ваше рабочее время на посторонние разговоры. Гораздо труднее придется продавцам и работникам сферы услуг, вынужденных контактировать с большим количеством клиентов.

Рак

У Раков в этот день могут вырасти доходы. И это может стать поводом для оптимистичного настроя. Однако вы можете разом потерять все свои деньги, и такая вероятность сегодня крайне велика. При покупках и тратах внутренних тормозов может не хватить, и вы очень скоро рискуете потратить деньги на совершенно ненужные вам вещи. Поэтому старайтесь держать свои расходы под строгим контролем.

Лев

Сильное волевое начало типичных Львов сегодня может столкнуться с противодействием со стороны родственников и членов семьи. Более всего негативное влияние данного обстоятельства может затронуть тех из вас, кто работает в одном трудовом коллективе с родственниками. В зону уязвимости попадает семейный бизнес и удаленная работа по фрилансу из своего дома.

Дева

Девам в этот день, возможно, придется столкнуться с ограничивающими влияниями и препятствующими факторами. Если у вас есть конкуренты, то они могут активизироваться, и вы почувствуете сплошные препоны в своих инициативах. Также не следует доверять незнакомым людям, которые ищут с вами контакта. Возможно, такие люди не являются теми, за кого себя выдают.

Весы

У Весов в этот день могут возникнуть грандиозные планы на будущее. Однако необходимо соизмерять свои желания с реальными возможностями. Прежде чем реально что-то планировать, постарайтесь взвесить свои финансовые возможности и наличие должного опыта и умений. Именно в неправильной оценке своих реальных возможностей может быть причина неудач этого дня.

Скорпион

У Скорпионов, занимающих руководящие должности, этот день может быть связан с усилением амбиций. Возможно, вы будете готовы принимать решительные действия ради достижения поставленных целей, не останавливаясь перед препятствиями. Попытка проломить стену сопротивления может повредить вашей репутации. Всегда надо помнить не только о своих интересах, но и о тех людях, чьи интересы вы можете затронуть.

Стрелец

Стрельцам для успеха в делах необходимо действовать открыто. Помните, что сегодня ваши дела могут оказаться под пристальным вниманием представителей контролирующих органов. И внезапная проверка фискальными властями может выявить любые нарушения. Не ищите обходные пути, берегите свою репутацию. Не исключены штрафные санкции за нарушение правил вождения автомобиля.

Козерог

Козерогам сегодня рекомендуется воздерживаться от рискованных финансовых операций. Дело в том, что вам могут предложить весьма крупную спекулятивную сделку, связанную с вложениями в коллективный проект. Это может быть нечто подобное финансовой пирамиде. Не торопитесь влезать в долги ради этой аферы. Ваша основная задача сейчас состоит в том, чтобы сберечь имеющиеся финансовые ресурсы от растраты.

Водолей

У Водолеев в этот день мало шансов хоть как-то повлиять на происходящие вокруг события. Внешние обстоятельства могут складываться преимущественно негативно для вас и ваших интересов. Поэтому главная задача – постараться хоть как-то адаптироваться, чтобы минимизировать возможный ущерб. Будьте деликатнее в отношениях с деловыми партнерами и клиентами.

Рыбы

Достаточно напряженный день может получиться у Рыб, проходящих производственную практику или стажировку в рамках профессионального обучения. Состыковать свои теоретические знания с реальной практикой не всегда получается, и вы вынуждены будете ломать свои прежние представления ради конкретного результата. Также у вас могут не сложиться отношения с наставником, призванным объяснить вам суть работы.