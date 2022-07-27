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Названы четыре знака зодиака с магическими способностями

27 июля 2022ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи убеждены, что некоторые знаки зодиака обладают магическими способностями.

Названы четыре знака зодиака с магическими способностями
Фото: fb.ru

По словам специалистов по звездному небу, среди всех знаков зодиака представители лишь четырех из них являются скрытыми магами.

Овен

Так, например, Овны обладают мощнейшим энергетическим полем и могут заставить людей делать то, что им нужно.

Телец

В свою очередь Тельцы обладают уникальной интуицией, которая помогает им оказываться в нужное время и в нужном месте.

Близнецы

При этом Близнецам нет равных в коммуникации. Представители этого знака обладают выдающимся обаянием и могут расположить к себе абсолютно любого человека.

Рыбы

Рыбы отличаются феноменальной проницательностью и чувствительностью. Они отлично понимают, какие эмоции испытывают окружающие их люди. Именно это помогает им заводить полезные и выгодные знакомства, передает StarHit.

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