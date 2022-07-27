Названы четыре знака зодиака с магическими способностями

Астрологи убеждены, что некоторые знаки зодиака обладают магическими способностями.

По словам специалистов по звездному небу, среди всех знаков зодиака представители лишь четырех из них являются скрытыми магами.

Так, например, Овны обладают мощнейшим энергетическим полем и могут заставить людей делать то, что им нужно.

В свою очередь Тельцы обладают уникальной интуицией, которая помогает им оказываться в нужное время и в нужном месте.

При этом Близнецам нет равных в коммуникации. Представители этого знака обладают выдающимся обаянием и могут расположить к себе абсолютно любого человека.

Рыбы отличаются феноменальной проницательностью и чувствительностью. Они отлично понимают, какие эмоции испытывают окружающие их люди. Именно это помогает им заводить полезные и выгодные знакомства, передает StarHit.