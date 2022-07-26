Поднимаем близким настроение — гороскоп на 27 июля

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке повышает потребность в понимании и принятии, усиливает ранимость и проницательность.

Высокая восприимчивость и тонкая чувствительность не всегда будут приносить комфорт. Иногда они заставят острее чувствовать следы прошлого и интуитивно распознавать скрытый негатив — например, неизжитые разногласия в семье, неполадки в доме, недобрые мысли, изъяны в вещах или продуктах. Стоит контролировать в этот день память и воображение, иначе возможен уклон в неприятные переживания и воспоминания. Хорошо послушать музыку, посмотреть фильм, побыть дома, в тишине, у воды, на природе.

Овен

Сегодня Овнам лучше отойти от дел и побыть дома — при условии, что им там комфортно. К вечеру возрастет эмоциональная усталость и «на ровном месте» может наметиться раздражительность. Овны, искренне занятые домом и семьей, могут быть разочарованы тем, что широту их души мало ценят. Овнам, рожденным в середине апреля, стоит осмотрительнее вести себя с близкими, чтобы не разбудить обиды прошлого.

Телец

Сегодня Тельцы могут не бояться резкого поворота событий или радикальной смены настроений. Если вам нравится то, что вы делаете, ничто не мешает вам заниматься этим до ночи. В центре внимания в этот день остаются домашние дела, семейные обстоятельства, соседские и родственные отношения, а если вы влюблены, то любовные переживания и отношения с пассией. К новым делам приступать не рекомендуется.

Близнецы

Этот день может указать Близнецам на особые обстоятельства совершенных ими недавно покупок и сделок, а также на некоторые побочные эффекты от сделанных приобретений, полученных выигрышей или подарков. Предполагаемая выгода может оказаться не такой большой или отсроченной. В находках или покупках могут найтись изъяны. Для многих представителей знака может стать сюрпризом налоговая сторона вопроса.

Рак

Сегодня Раки зависимы от своего настроя и самочувствия. Наилучшим образом будут чувствовать себя те представители знака, которым повезло найти идеальный баланс между своими потребностями и возможностями: они будут радоваться подаркам судьбы. Чуть сложнее придется Ракам, «завысившим планку» или переступившим грань разумного в удовольствиях. Не стоит давать в этот день повод для зависти и насмешек.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам экономить душевные и физические силы, так как энергии у них будет не слишком много. Не повредит однодневное уединение — например, на даче или в тайном комфортном убежище. Общительным Львам стоит ограничиться компанией своих близких друзей, родственников или доверенных лиц. Романтичные чувствительные Львы могут провести день в царстве своих воспоминаний или надежд.

Дева

Сегодня настроения Дев несколько противоречивы. Их может эмоционально притягивать и прошлое, и будущее. Сентиментальность может уживаться в их поведении с долей скепсиса и склонностью к язвительной критике. Им лучше оказаться там, где их поймут без лишних слов — например, в обществе старинных друзей или близких родственников. Также это подходящий момент для свидания или встречи с бывшей пассией.

Весы

Сегодня Весам не стоит ожидать полного комфорта. Вплоть до ночи возможны бытовые, эмоциональные и другие помехи, мешающие чувствовать себя гармонично. Не исключены моральные или финансовые уступки ради карьеры, семьи, гостей, репутации, выгодного партнерства. Возможно, придется окунуться в неприятные нюансы прошлого. Жертвы будут переноситься проще, если вы точно знаете, для чего их приносите.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть все шансы сохранить позитивный взгляд на вещи, но им может помешать собственный настрой. Они могут стать слишком придирчивыми, недоверчивыми или поддаться тайному страху. Многие Скорпионы начнут негативно реагировать даже на небольшие отклонения от своего идеала и выискивать скрытые недостатки в тех, кто им дорог — например, в своих любимых, друзьях или духовных братьях.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам отказаться от новых начинаний и важных дел. Главной задачей дня может стать управление эмоциями, которые в эти сутки легко приобретают негативный оттенок и порой заставляют даже хорошие вещи видеть в мрачных красках. Не исключена зацикленность на некой детали прошлого, которая связана с неизжитой личной или коллективной травмой и вызывает болезненные переживания.

Козерог

В этот день Козерогам важно сохранить приятные или нейтральные отношения с нужными людьми. Для этого им желательно меньше увлекаться критикой чужих вкусов и тщательнее контролировать свои собственные безотчетные реакции: даже если они не говорят ни слова вслух, их чувства «написаны на лице» и их негативный настрой транслируется окружению. Самым ценным качеством сегодня окажется настоящее доверие.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше ограничиться рутинными домашними или служебными заботами. Не стоит оставлять без внимания скрытые симптомы болезней, особенно хронических и наследственных, и бросать незавершенными неприятные мелкие дела. Если вас что-то раздражает, желательно выявить причину. Стоит помнить, что часть недомоганий сейчас имеет психосоматическую природу и появляется на фоне перенапряжения.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам повиноваться своей интуиции и ничего не менять в сложившемся положении дел. Это подходящий момент для отдыха или для продолжения любимых несложных занятий. Если неспокойно на душе, стоит прибегнуть к проверенному способу унять тревогу — например, к музыке. Рыбам-родителям стоит быть более чуткими к настроениям детей: у них возможны странные прихоти или тайные страхи.