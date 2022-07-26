Погружаемся в чувственный транс — любовный гороскоп на 27 июля

Сегодня наша любовь будет расти со скоростью света.

Овен

В этот день настроение Овнов может стать менее стабильным, и не исключено, что это отразится на их взаимодействии с любимым человеком. Овны, вложившиеся в развитие отношений, в заботы о партнере или в создание общего быта, могут обидеться на реальный или мнимый недостаток благодарности в свой адрес.

Телец

Тельцам стоит использовать этот день для дальнейшего плавного развития своих романтических отношений. Звезды советуют прислушаться к этой рекомендации, так как завтра ситуация может измениться и расставить акценты в общении иначе. Цените и укрепляйте любое проявление взаимного любовного интереса.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться с ситуацией, которой они не ждали или надеялись избежать. Мораль этого дня может уместиться для них в слова «за все надо платить» или в истину «никто не идеален». Неприятный момент переживут впечатлительные Близнецы, склонные к эмоциональной или иной зависимости.

Рак

Сегодня настроения влюбленных Раков подобны барометру, показывающему состояние эмоциональной атмосферы вокруг и внутри них. Раки, довольные собой и ходом романа, будут светиться от счастья. Раки, пожелавшие «луну с неба» и не получившие ее, могут не ценить своих реальных удач и впасть в уныние.

Лев

Сегодня влюбленные Львы могут превратиться в молчунов или домоседов, любителей покоя или природы, сентиментальных фильмов или музыки. Им повезет, если любимый человек рядом, чуток к их желаниям и готов разделить их настрой. Оказавшись одни, многие Львы предпочтут провести время в тайных мечтаниях.

Дева

Сегодня влюбленным Девам не стоит делать ставку на свое красноречие и остроумие: если в паре есть эмоциональная близость, нужные слова придут на ум сами или не понадобятся вовсе. Многие Девы в этот день могут поймать себя на тоске по прежним отношениям и тайной мечте встретиться с прежней любовью.

Весы

Эмоциональное состояние Весов в эти сутки нестабильно. Они могут до ночи оставаться не в духе и быть недовольны даже приятными сторонами своего романа. В постоянных парах возможны мелкие размолвки на почве прошлого. Не самый подходящий момент и для начала любовного общения, и для его продолжения.

Скорпион

Сегодня типичным Скорпионам придется сделать усилие, чтобы сохранить в своей душе приятный и романтичный настрой дня вчерашнего — в противном случае в них может легко проснуться внутренний природный критик, способный найти скрытый изъян даже в идеальном партнере и в самой благоприятной ситуации.

Стрелец

День сделает влюбленных Стрельцов чувствительными и внутренне уязвимыми. Возможно, они будут втайне бояться повторения любовного прошлого с его ошибками или потерями. Им стоит помнить, что в эти сутки легко подрывается самооценка в любви, быстрее формируется эмоциональная и сексуальная зависимость.

Козерог

Сегодня Козерогам важно подстроиться под настроение и привычки любимого человека — по возможности, сделав это искренне, естественно и с добрыми намерениями. Фальшь почувствуется незамедлительно. Не надейтесь скрыть свое скептическое, насмешливое или высокомерное отношение: оно будет сразу считано.

Водолей

В этот день влюбленным Водолеям стоит следить за своими эмоциональными реакциями и стараться не нервничать из-за мелочей: если ситуация накалена, любая деталь может стать последней каплей. Возможно, сегодня недовольство будет чем-то сглажено, но при первой же ссоре сработает порыв «вспомнить все».

Рыбы

Сегодня Рыбы тонко чувствуют особенности своей любовной ситуации и инстинктивно делают верный ход, легко находят невербальные способы выразить свою любовь. Выбором многих Рыб станет пассивное погружение в чувственный транс. Также они способны стать для своих любимых стихийными психотерапевтами.