Держимся подальше от всего нового — финансовый гороскоп на 27 июля

Не стоит что-либо начинать в этот день — закончится мини-катастрофой.

Овен

Овнам, работающим над отчетами в офисе, следует усилить внимательность. Сегодня возрастает вероятность допустить ошибку при работе с цифрами. Контролируйте и перепроверяйте сразу все, что вводите с клавиатуры компьютера. Допущенную сегодня ошибку будет нелегко отыскать и исправить в дальнейшем. Старайтесь больше внимания уделять деталям в работе.

Телец

Тельцы в этот день могут ошибиться в тех людях, с которыми планируют начать сотрудничество. Старайтесь обращать пристальное внимание на поведение и слова этих людей. Если обнаружите, что хоть в чем-то слова расходятся с делами, то это должно стать сигналом к приостановке развитии деловых отношений. Также следует перепроверять поступающую информацию на предмет достоверности.

Близнецы

Близнецам, получающим свой основной доход от интеллектуальной деятельности, сегодня могут задержать оплату или обмануть при расчете за труд. Если вы недавно работаете в фирме, и недостаточно четко оговаривали условия оплаты своего труда, то можете оказаться разочарованы тем, что получите намного меньше доход, чем ожидали. Это не лучший день для подписания трудового договора.

Рак

Ракам, проходящим самостоятельное обучение с помощью учебных видео и аудио материалов, сегодня может попасться материал, содержащий серьезные ошибки. Усвоив ложные сведения, вы рискуете в дальнейшем столкнуться с трудностями. Относитесь чуть более критически к тому, что смотрите и слушаете. То же самое относится и к поступающим сведениям от других людей.

Лев

Львам в этот день категорически не рекомендуется давать и брать деньги взаймы. Вероятность столкнуться с обманом, а также попасть в сложное финансовое положение, сейчас велика. При выполнении частных заказов старайтесь брать предоплату, чтобы подстраховать себя от недобросовестных клиентов. Задачей этого дня является сохранение финансовых ресурсов от растраты.

Дева

Девам не рекомендуется сегодня рассчитывать на надежность поведения деловых партнеров. Это особенно относится к тем вариантам сотрудничества, когда в качестве партнеров выступают группы и коллективы. В этом смысле рискованно полагаться на исполнительность членов правления акционерного общества. Также лучше не принимать участие в собраниях, совещаниях, конференциях — ваше мнение там могут не услышать.

Весы

У Весов достаточно непростой день. Основная проблема может быть связана с отсутствием взаимопонимания между начальством и подчиненными. Со стороны начальства могут поступать приказы и распоряжения, которые могут остаться неправильно истолкованными подчиненными. Поэтому может возникнуть неразбериха. Руководящим работникам рекомендуется разобраться с распределением обязанностей среди подчиненных.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды не советуют принимать участие в публичных мероприятиях и выступать со сцены. То же самое относится к участию в корпоративных вечеринках. Сейчас для вас возрастает вероятность сказать или сделать нечто такое, что будет неверно истолковано окружающими и негативно отразится на вашей репутации.

Стрелец

У Стрельцов в этот день, возможно, возрастает вероятность понести убытки от деятельности, связанной с недвижимостью, строительством, сельским хозяйством и коммунальными услугами. В результате технического сбоя может произойти нарушение ритма работы у офисных служащих. Бизнесменам не рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Козерог

Козерогам лучше не планировать на этот день деловых поездок и встреч. Если же отменить деловое свидание нельзя, то старайтесь выезжать пораньше на встречу. Дело в том, что по пути могут возникнуть непредвиденные помехи, типа попадания в пробку или поломки транспорта, и вы рискуете опоздать. Новые знакомства и контакты могут пойти по невыгодному для вас сценарию.

Водолей

У Водолеев в этот день может сложиться ложное представление о размере причитающейся оплаты за свой труд. Возможно, вы что-то неправильно посчитаете или недостаточно осведомлены о тарифах оплаты труда. В любом случае у вас может сложиться впечатление, будто вам что-то недоплатили, либо обманули при расчетах. Не нужно нервничать, спокойно анализируйте ситуацию и делайте выводы.

Рыбы

Рыбам рекомендуется сосредоточиться на текущей работе, том деле, которое вы привыкли выполнять в своей повседневной практике. Не нужно пытаться делать что-то принципиально новое или вносить усовершенствования. Попытка использовать технические новинки может не оправдать ваших ожиданий и привести к нарушению рабочего ритма. Не нужно трогать то, что пока неплохо работает.