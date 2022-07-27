Бежим навстречу своим целям — гороскоп на 28 июля

1-29 лунные сутки. Сегодня Новолуние в знаке Льва и вдохновит, и обескуражит.

Возрастает самооценка и желание идти к успеху — но продвижение вперед приостанавливается по объективным причинам. Стоит использовать этот день не для планов быстрого рывка, а для закрепления положительного старта и фиксации «образа успеха»: важно увидеть себя в той самой роли, которая его обеспечивает. Базовые темы дня — творческая самореализация, личностный рост, персональный имидж, личная харизма, индивидуальный успех, слава, популярность, моральная поддержка, духовное наставничество, воспитание на конкретных авторитетных примерах.

Овен

Овнам день добавит вдохновения и везения, но может не дать тех безграничных сил, льгот и ресурсов, которых они ждали. Многообещающий «большой старт» приостанавливается на позитивной ноте — именно это помогает многим Овнам принять назревшую паузу философски, не теряя веры в себя и свои начинания. Подбодрит подведение итогов в сфере творчества, личной жизни, воспитания детей или развития талантов.

Телец

День может стать важным для семейных дел Тельцов, их домашних планов или жилищных обстоятельств. Не исключается знаковое событие, связанное с детьми, родителями или недвижимостью. Дальнейший ход событий на обозримое время может определить позиция конкретного человека — например, домодчадца, покупателя или продавца. Возможно, она не совпадет с линией действия самих Тельцов и начнет их раздражать.

Близнецы

Сегодня возможно примечательное событие в близком окружении Близнецов или в той сфере, которая важна им в связи с будущим. Многим Близнецам будет выгодна и созвучна позиция конкретного лица: друга, соседа, родственника, постоянного корреспондента, попутчика либо влиятельной персоны (учителя, покровителя, «звезды» их сообщества). Такие контакты не обязательно форсировать, но желательно закрепить.

Рак

События дня укажут Ракам на их главные материальные и моральные ценности в обозримое время. Это может быть их личный карьерный или духовный рост в определенной области, сулящий повышение заработка или престижа, а также личный талант, которым они могут зарабатывать деньги или конкретное лицо, при поддержке которого для них становится реальным социальный взлет. Может наметиться целевая покупка.

Лев

Сегодня на первом месте у Львов — собственные нужды и личная самореализация с ростом авторитета и расширением возможностей. День подтверждает начальные успехи и яркий потенциал на будущее — но если первыми можно гордиться уже сейчас, то второму еще предстоит раскрыться. Предел везения дома и за рубежом на данный момент пройден и не исключено, что новый рывок прогресса случится лишь в конце года.

Дева

Это день определит вектор интересов Дев или образ их жизни на несколько недель вперед. Общий фон событий сегодня позитивен, что окажется для многих представителей знака кстати — ведь для них велика вероятность оказаться в одиночестве, быть недооцененными в своих талантах или временно отодвинутыми на второй план. События дня подскажут им прекрасный источник творческого вдохновения и бодрости духа.

Весы

На фоне событий этого дня Весы воспрянут духом и вновь поверят в счастливое будущее. Подтолкнуть к перемене настроения может добрая весть от друга или позиция значимого лица: например, влиятельного партнера. Весов-родителей вдохновят успехи детей или их перспективы, пусть даже отсроченные. Встречи сегодня являются знаковыми. Хорошо подводить итоги и подтверждать дальнейшие планы.

Скорпион

Скорпионам стоит учитывать, что события этого дня способны повлиять на их карьеру и личный статус — например, творческий или родительский. Важно найти оптимальные имидж и стиль общения, которые помогут вам заявить о себе или сохранить позиции, но не будут создавать лишних проблем или конкурентов. В центр внимания может попасть конкретное лицо: начальник, ребенок, учитель, перспективный клиент.

Стрелец

Сегодня в Стрельцах берет верх их оптимистичная, амбициозная и любознательная натура. Их манят далекие горизонты и возможности личного роста. Их внимание могут привлечь старые или новые планы, связанные с получением образования, путешествиями или другой формой расширения кругозора, а также с просветительской, преподавательской и научной работой. Заминки в моменте не мешают ярким видам на будущее.

Козерог

Козерогам эти сутки помогут подвести первые итоги в сложном деле. Многих Козерогов они порадуют и вдохновят на продолжение начатого. Намечающиеся отсрочки, которые расстроили бы других людей на их месте, они встретят спокойно: пауза дает им передышку и позволяет морально подготовиться к следующему рывку. Важное событие этого дня может быть связано с домом, детьми, творчеством или духовной жизнью.

Водолей

Водолеям сегодня не стоит концентрироваться на себе, но не помешает осознать свою роль в отношениях и публичный имидж. Звезды советуют отнестись серьезно к поведению партнера, оппонента, конкурента или значимого человека, с которым имеются разногласия — например, с другом или ребенком. Точки пересечения интересов, найденные в этот день, будут успешно поддерживать отношения в моменты будущих ссор.

Рыбы

Этот день может стать новой отправной точкой для Рыб в их текущих служебных делах и реализации творческих проектов, а также в воспитании детей и питомцев, поисках услуг или помощников либо в планах, касающихся здоровья. Может стать ценным мнение врача, коллеги, заказчика, начальника. Веской мотивацией для многих Рыбы окажется быстрая или отсроченная выгода, примиряющая их со сложностью задачи.