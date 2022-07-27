Внимательнее к мелочам — любовный гороскоп на 28 июля

Сегодня стоит обращать внимание на все вокруг.

Овен

Сегодня влюбленных Овнов ждет прилив вдохновения, но вместе с ним их может посетить и доля разочарования. Чем больше надежд они возлагали на новый счастливый виток событий в своей личной жизни, тем досаднее станет для них замедление прогресса и отсрочка получения желаемого. Важно верить в будущее.

Телец

Сегодня в личной жизни Тельцов может открыться новая страница. Не всех представителей знака она обрадует — зато многим из них она даст новый стимул и вынудит стать на порядок изобретательнее в погоне за счастьем. Рискованно вмешивать в романтические отношения детей, близких друзей и родителей.

Близнецы

Сегодня Близнецы начнут смотреть на многое с большим оптимизмом и личная жизнь не исключение. Близнецы, недовольные настоящим положением дел, найдут для себя точку опоры, благодаря которой смогут удержать позиции сейчас или улучшить их в будущем. Не стоит отказываться от флирта и личной переписки.

Рак

Ракам пора заново расставить приоритеты в любви и понять, чего они в действительности ждут от романа. Это особенно важно, если сейчас они разрываются между личными симпатиями и другими важными целями, или между искренностью и игрой. День подходит для эффектного жеста с определенным благим умыслом.

Лев

В эти сутки Львы — естественные эгоцентрики и харизматики, их несомненные личные достоинства и убедительные успехи заставляют их гордиться собой. Многие Львы забудут, что им также следует гордиться любимым человеком и ценить его вклад в свой жизненный подъем. В центре внимания пары — будущее.

Дева

Сегодня жизнь предлагает Девам не те любовные сценарии, которые им по-настоящему близки и комфортны — но выбора у них, как правило, нет. Возможно, в ближайшие дни им придется подавлять свои креативные порывы, скрывать истинные переживания или общаться с пассией в навязанном обстоятельствами стиле.

Весы

Сегодня события сложатся для влюбленных Весов удачно. Многие Весы ощутят моральную поддержку от партнера или смогут оптимизировать свое взаимодействие с ним. День пройдет превосходно, если не зацикливаться на преходящих эмоциях настоящего момента и почаще вместе смотреть в дающее надежды будущее.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут обнаружить, что их личные симпатии — не только их личное дело. Романтические отношения и любовные намерения могут привлечь внимание других людей или повлиять на собственные дальнейшие планы жизни. Если у вас есть соперники, не забывайте об их непредсказуемой активности.

Стрелец

В позитивной психологической атмосфере этих суток влюбленные Стрельцы избавляются от хандры и начинают смотреть вперед с растущим оптимизмом. Не желая его погасить, звезды осторожно намекают, что не все планы и желания исполнятся сразу: для одних потребуется неделя или месяц, а для других полгода.

Козерог

В личной жизни Козерогов этот день может ознаменоваться неким важным рубежом или положительным кризисом. Несмотря на сложности, многим Козерогам понравится то, что происходит сейчас в их отношениях. Одинокие Козероги заново оценят роль пережитых ими потрясений и поймут, что это было им необходимо.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям строить отношения с представителями другого пола не на шатком фундаменте романтических эмоций, а на чем-то более серьезном и долговечном — например, на сходстве мировоззрений или на общности стратегических планов. Выгоды такого подхода не раз выручат впоследствии.

Рыбы

Сегодня Рыб чрезвычайно заинтересует некое событие, которое коснется их личной жизни прямо или косвенно. Возможно, они будут ждать ценной услуги или выполнения данного обещания. Важный момент особенно вероятен в служебном романе. Дальнейшее развитие отношений зависит от внимательности к мелочам.