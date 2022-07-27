Реализуем важные планы — финансовый гороскоп на 28 июля

Сегодня можно браться за новые оригинальные идеи.

Овен

Овны в этот день могут метаться между домом и работой. С одной стороны вы можете почувствовать усиление требований со стороны начальства к себе и в особенности к срокам выполнения плановых работ. С другой стороны в семье могут возникнуть срочные дела и заботы, которые тоже требуют от вас внимания и сил. Старайтесь правильно расставлять приоритеты и действовать более активно, чтобы всюду успевать.

Телец

Тельцы в этот день могут быть склонны видеть в контактах с окружающими людьми источник возможных материальных выгод. Однако следует иметь в виду, что люди всегда чувствуют, когда их хотят использовать, и не склонны идти на поводу у таких желаний. Прежде чем брать, будьте готовы и сами отдавать. И также подумайте, чем вы могли бы заинтересовать нужных вам людей.

Близнецы

Близнецам рекомендуется более тщательно подходить к вопросам финансового планирования. У вас могут вырасти доходы, однако если вы будете нерасчетливо тратить деньги, то ощутите нехватку денег. И тогда никакие повышения доходов не спасут вас от безденежья. Строже контролируйте свой бюджет и старайтесь поддерживать баланс между доходными и расходными статьями бюджета.

Рак

Раки в этот день будут готовы идти на компромиссы при выстраивании деловых партнерских отношений. Однако со стороны потенциального партнера может быть неуступчивая позиция и стремление диктовать вам свои условия. В этой ситуации вы можете оказаться в невыгодных условиях, поэтому не торопитесь подписывать договора.

Лев

Львам рекомендуется равномерно распределять свои силы в ходе выполнения текущей работы. Физические перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия, и, как следствие, к снижению уровня работоспособности. Также это непростое время для взаимоотношений с коллегами. Старайтесь поддерживать с коллегами ровные деловые отношения и воздержитесь от высказывания критических замечаний.

Дева

Девы сегодня могут быть склонны слегка забегать вперед в своем желании как можно быстрее получить то, ради чего работают. Это может привести вас к составлению планов на будущее. Само по себе планирование не предполагает ничего плохого. Главное, чтобы оно не мешало вашим текущим делам и не отрывало от реальной почвы. Бизнесменам не рекомендуется вкладывать инвестиции в рискованные коллективные проекты.

Весы

У Весов на первом месте сегодня может стоять тема карьеры и взаимоотношений с начальством. Вы можете почувствовать, что ваш непосредственный начальник в мягкой форме оказывает вам противодействие и старается пресечь ваше желание проявить инициативу в делах. Подумайте, почему такое может происходить. Возможно, вам следует пока воздержаться от личных инициатив и делать то, что ждет от вас начальство.

Скорпион

В своем стремлении расширить горизонты познания Скорпионы могут дойти до некоторых крайних проявлений. В этот день вы будете весьма любознательными. Однако не всегда вы будете уделять много внимания тем знаниям, которые действительно могут вам понадобиться в повседневной практике. Может наблюдаться некоторый приоритет теоретических знаний и устремлений без учета своих реальных возможностей.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может усилиться желание получить крупные сумы денег в свое распоряжение. Это может подтолкнуть некоторых из вас к оформлению кредитной карты. Учитывая широкую доступность кредитов, это будет легко сделать. Однако звезды не советуют этого делать ввиду трудностей погашения кредита с процентами в дальнейшем.

Козерог

Козерогам следует быть более дипломатичными во взаимоотношениях с деловыми партнерами. Возможно, вам будут готовы пойти на уступки и заключить компромиссное соглашение, если вы «не перегнете палку» в своих претензиях на лидерство и власть в деловом тандеме. Также от вас требуется тонкий психологический подход и такт при контактах с клиентами в сфере обслуживания.

Водолей

Водолеи с большим желанием могут сегодня заниматься выполнением текущей работы. Однако вам следует помнить о подводных камнях, которые могут помешать вам в делах. Старайтесь уходить от межличностных разборок и выяснений отношений, избегайте интриг, сплетен и любой тайной деятельности. Подходите к вопросам исключительно с деловых позиций и без эмоций.

Рыбы

Рыбы сегодня могут почувствовать сильное желание реализовать свои идеи. Однако в одиночку вы не в состоянии поднять те темы, которые у вас имеются в неразработанном виде. Попытка убедить единомышленников в своей правоте и подключить их к реализации ваших идей имеет крайне мало шансов на успех. Просто потому, что у этих людей могут быть свои важные планы, и они не захотят отвлекаться.