Время взять паузу — любовный гороскоп на 29 июля

Сегодня не стоит лишний раз встречаться со второй половинкой — ни к чему хорошему это не приведет.

Овен

Сегодня Овнов ждут в любви не только взлеты, но и падения. Может неудачно пройти свидание, провалиться задуманный эксперимент. Свободные Овны будут испытывать те или иные проблемы при попытке знакомства и флирта. Стоит повременить с новой романтической инициативой и вступлением в личную переписку.

Телец

Сегодня нежные, любвеобильные и заботливые Тельцы способны резко изменить линию поведения, если их что-то не устраивает. Поведение многих Тельцов сейчас непредсказуемо и превращение в разъяренную фурию (независимо от пола Тельца) может произойти на глазах у потрясенного партнера в считанные минуты.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы сталкиваются и с забавными моментами, и с досадными препятствиями. Их готовность брать внешние барьеры зависит от силы чувств и степени заинтересованности. Если азарт велик, они наверняка попытаются что-то предпринять. Для важного свидания или контакта день неудачный.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам поддаваться своим оригинальным романтическим порывам, если они подразумевают материальные траты или опасные разговоры на сложные темы. Лучше отложить выбор подарка, флирт в условиях риска или другую задумку, призванную создать или усилить драйв в личных отношениях.

Лев

В этот день влюбленные Львы не способны молчать, но и не готовы честно выразить свои тайные чувства. Многие Львы спрячут их за маской остроумия, а некоторые Львы будут склонны в качестве самозащиты к критике или сарказму. Им стоит помнить, что такая манера общения может вызвать негативную реакцию.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня им лучше не увлекаться флиртом и не отправлять любовных посланий, независимо от их содержания. Неудачное стечение обстоятельств в этот день затруднит обратную связь или сделает ее неприятной. Не исключено, что ваши посты или подарки будут подняты на смех.

Весы

Сегодня Весы могут столкнуться с непредсказуемым поведением партнера в нештатной ситуации (возможно, таковой она будет казаться только ему). В этом случае лучше не давать воли гневу, а обратить его внимание на что-то забавное или произнести одно из «волшебных» стоп-слов, известных лишь вам двоим.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют столкнуться с неудачами во многих направлениях, иногда по своей собственной инициативе и личной вине — но их любовные отношения вполне могут избежать этой участи. Чтобы гармония любви не пострадала, им достаточно отменить романтические контакты или свести их к минимуму.

Стрелец

Сегодня Стрельцы ведомы огнем своих убеждений. В делах сердечных их лозунг звучит красиво: настоящая любовь пройдет через все препятствия и останется первозданно яркой. Однако не все так просто: излучающие оптимизм Стрельцы в душе могут быть чем-то уязвлены и не совсем уверены в своей правоте.

Козерог

Козерогам стоит учесть, что сегодня, проявляя любовную инициативу, они чем-то рискуют. Не помешает держать под контролем свои слова и сексуальные импульсы. Это не лучший момент для знакомства и легкого флирта. Не самой удачной станет попытка форсировать роман или радикально изменить его структуру.

Водолей

В этот день Водолеи могут оказаться для своих любимых сложными собеседниками и не совсем надежными напарниками в совместном деле. В самый неподходящий момент они способны включить упрямство, своенравие и поддаться духу противоречия. Вместо этого звезды советуют им чаще включать свое чувство юмора.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит отложить свидание, так как у них достаточно хлопот в других сферах. Попытка улучшить отношения или придать роману ускорение даст противоположный результат или не даст никакого. Если вы все же реализуете свой каприз, затраченные на его исполнение усилия будут слишком большими.