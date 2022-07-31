Добавляем в отношения огня — любовный гороскоп на 1-7 августа

Активное влияние Венеры и Марса в течение всей недели позволит многим из нас разобраться с какими-то любовными проблемами или хотя бы обрести ясность в том, что касается чувств и эмоций.

В понедельник, 1 августа, Марс поочередно образует точное соединение с Ураном и Северным Лунным Узлом. Любовь нечаянно нагрянет, если вы находитесь в активном поиске. А для тех, кто уже связан отношениями, в этот день можно придумать совместное занятие, которые объединит вас с партнером.

Вторник, 2 августа, Венера в связке с Ураном и Северным Лунным Узлом. Кому-то этот день может принести любовь с первого взгляда, а кому-то подскажет, как себя вести с тем, кто вам дорог, и еще больше укрепить важные для вас отношения.

В среду, 3 августа, Венера в объятьях Марса, и можно весь день посвятить именно любовным вопросам. Берите отпуск и все внимание посвящайте своей второй половинке. Или идите туда, где можете познакомиться с будущим избранником.

Четверг, 4 августа — день перехода Меркурия в знак Девы. Хорошее время для обстоятельного и откровенного разговора с партнером. Вот только умерьте критичность и заранее вооружайтесь комплиментами. Они вам непременно помогут достичь гармонии в отношениях.

Пятница, 5 августа — время, когда лучше не затевать выяснения отношений, так как уже на следующий день, в субботу, уточнится квадрат Марса с Сатурном. Все это время держитесь подальше от конфликтных людей и не ведитесь на провокации своей второй половинки.

Воскресенье, 7 августа — Венера в трине к Нептуну. Этот день подходит для признаний в любви, романтики и проявлений нежности. А еще это вполне удачный день для эротических экспериментов, которые могут внести огонь в ваши отношения с партнером.

Овен

На этой неделе условие гармоничных любовных отношений для Овнов — деликатность. Звезды советуют им спокойнее относиться к бытовым неурядицам, к капризам и перепадам настроений любимого человека. Не самая легкая задача для Овнов, которые без меры вкладываются в отношения и ждут равноценного ответа.

Телец

На этой неделе Тельцам не стоит бояться проявлять инициативу или подхватывать предложения своего партнера: непредсказуемость поведения с обеих сторон сглаживается эмоциональной гармонией и добиться согласия сравнительно легко. С вечера четверга по утро субботы стоит учитывать повышенный риск ссор.

Близнецы

На этой неделе Близнецы, нашедшие себе пару, смогут без труда поддерживать контакт, но им лучше отказаться от тесного общения в понедельник и воскресенье. Также им стоит учесть общий неровный эмоциональный фон недели. Свободным Близнецам желательно повременить с активным поиском и началом романа.

Рак

На этой неделе у Раков остаются преимущества в любовных отношениях: их особый настрой и естественная привлекательность. Важно использовать их аккуратно, чтобы вместо приятных черт характера и внешности на виду не оказались спорные и отталкивающие. Наиболее коварна и неоднозначна середина недели.

Лев

На этой неделе Львам стоит поддерживать с партнером или объектом симпатий нейтральное общение с дружелюбным уважительным оттенком. Важно не перестараться, претендуя на «звездную» роль в своей паре. Придется скрыть часть переживаний. Потенциально конфликтен период с вечера четверга по утро субботы.

Дева

На этой неделе Девам стоит активнее заявлять о себе в личных отношениях с наступлением уик-энда. Даже если в сложившейся ситуации у них мало возможностей, с пятницы у них появится скромный, но существенный рычаг влияния. Они станут увереннее в себе и смогут естественнее говорить о своих чувствах.

Весы

На этой неделе Весам не стоит надеяться на значительные подвижки в своих романтических поисках. Часто представители этого знака будут вредить себе сами — например, выбирать для контакта не лучший момент или образ. В постоянных парах особое значение будет иметь эмоциональная и сексуальная гармония.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам стоит ценить приятные стороны своего романа, особенно при наличии духовной гармонии и сходства взглядов в каких-то особых деталях. Это важно вдвойне в интервале с вечера четверга по утро субботы, когда собственные амбиции могут возобладать над стремлением беречь любовь.

Стрелец

На этой неделе звезды рекомендуют Стрельцам повременить со своей любовной инициативой, если она носит подчеркнуто романтичный и широкий характер. Возможность пережить яркие счастливые минуты предоставят выходные, но вам придется аккуратнее выбирать слова для своих предложений или выражения чувств.

Козерог

На этой неделе Козерогам не стоит забывать о высокой потребности партнера в любви, заботе и трепетном отношении. Лучше отказаться от проявлений критичности и холодности. Для тесного контакта и обсуждения важных тем больше подходит 2 половина недели: она позволит вам удачнее выбирать манеру общения.

Водолей

На этой неделе Водолеям важно учитывать противоречивый настрой партнера. За его внешней самоуверенностью могут скрываться мелкие личные тайны и вызванные ими болезненные переживания. Не спрашивая о них прямо, дайте понять о своем сочувствии. Старайтесь быть мягче с вечера четверга по утро субботы.

Рыбы

На этой неделе Рыбам лучше не отказываться от свиданий и ценить приятные моменты романа. Даже если ситуация не идеальна, многое исправит эмоциональная и (или) сексуальная гармония в паре. Во второй половине недели партнеру может потребоваться больше общения, не скупитесь на вербальную обратную связь.