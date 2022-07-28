Вселенная щедра на сюрпризы — гороскоп на 29 июля

1-2 лунные сутки. Сегодня события развиваются неровно и бурно.

Возможны поломки, сбои, неожиданные препятствия, авралы, срывы сроков. Возрастает риск провала и краха. Соединение Луны и Меркурия побуждает обсуждать проблемы, но спокойному обмену мнениями мешает нервозность, спешка, склонность к сарказму или критике. Особенно досадными будут разногласия с друзьями и детьми. В этот день рискованны эксперименты и авантюры, но иногда без них не обойтись и важно помнить о технике безопасности. Стоит отложить рутинные дела и плановые начинания, отменить необязательные поездки, выступления, заявления, публикации.

Овен

Сегодня успех достается Овнам не даром, иногда в прямом смысле слова. Для взятия барьера могут потребоваться и душевные, и материальные ресурсы. Возможен непростой разговор с детьми, друзьями или деловыми партнерами. Не помешает принять системные меры предосторожности при занятиях спортом и технических экспериментах. Если что-то не удалось, лучше отложить попытку, в будущем появится второй шанс.

Телец

Для Тельцов этот день обещает стать напряженным. Могут усложниться их отношения с домочадцами, детьми или другими близкими людьми, а также с друзьями, руководством, деловыми партнерами и коллегами по работе. И на производстве, и в домашней обстановке сегодня возрастает риск травм, особенно при работе с электроприборами и оригинальными сложными устройствами (в том числе собственного изготовления).

Близнецы

Несмотря на сложности этого дня, он готовит Близнецам полезную информацию, которой им важно верно распорядиться. Звезды советуют выкроить время для списка задач на предстоящие несколько недель — при этом не забегая далеко вперед и держась имеющихся на данный момент горизонтов планирования. Из-за высокого риска проблем в дороге и в общении в эти сутки желательно отложить командировки и встречи.

Рак

Сегодня Ракам стоит аккуратнее вести бизнес и быть осторожнее в деловых контактах. В любой ситуации имеет смысл оставить себе и другим два-три варианта, избегая жесткого программирования. Нежелательно искать друзей, поручителей и инвесторов, открывать счет в банке. Лучше отказаться на время от важного шага — например, серьезной покупки или открытия проекта. Не исключены дублирующие покупки.

Лев

Сегодня Львам стоит следить за своим поведением, так как оно отчасти задаст ход событий на ближайшие недели. Напряженный фон этого дня дополнен высокой чувствительностью, многие выпады воспринимаются лично. Стоит дозировать свое участие в спорах, избегать импульсивных высказываний (в крайнем случае сводя их к шутке). Есть шанс сохранить за собой последнее слово благодаря эрудиции или остроумию.

Дева

Сегодня для Дев окажется непростой задачей общение — как устное, так и письменное, как близкое, так и дистанционное. У большинства представителей этого знака оно отнимет немало сил, но ответ часто будет неудовлетворительным. Может остаться незамеченной или непонятой их шутка, креативная мысль или оригинальное предложение. Лучше отменить поездки и встречи, публикацию своих текстов, фото и видео.

Весы

Весам стоит учитывать сложный событий фон этих суток и не падать духом, если хорошие перспективы оказываются чем-то омрачены. В этот день возможны споры в кругу друзей, разногласия у детей или деловых партнеров. Не исключено, что словесные перепалки будут иногда перерастать в неожиданные действия. Лучшим способом сгладить остроту ситуации сегодня является дипломатичность, приправленная юмором.

Скорпион

Сегодня Скорпионам желательно воздержаться от собеседований, участия в совещаниях, выступлений перед аудиторией, открытой конкуренции, споров с друзьями и начальством. Также это не лучший день для оформления документов и подачи заявок. Частичный успех возможен, но будет делом случая, ловкости или изобретательности. Возможно, у вас будет сообразительный помощник, дублер или находчивый информатор.

Стрелец

У Стрельцов сегодня достаточно энергии и уверенности в себе, чтобы преодолевать возникающие на их пути препятствия, включая неожиданные и технически сложные. Тем редким Стрельцам, которым не хватает апломба, придет на помощь вера в общепризнанные постулаты и авторитеты. Но им все же не помешает осторожность и техника безопасности — особенно в поездках, вдали от дома и в экстремальных занятиях.

Козерог

Сегодня звезды призывают Козерогов набраться мужества и разобраться в сложном вопросе, который тормозит их личный прогресс, прогресс их проекта или воспитанников. В этот день может состояться неприятный разговор или прийти неоднозначное известие. Не исключены кризисные авральные ситуации, разрешение которых связано с долей риска. Возможно, придется установить или проверить систему безопасности.

Водолей

Сегодня Водолеям интересно чужое мнение, но они не во всем с ним согласны. Возможны давние принципиальные разногласия на новый лад, чреватые спорами и непредсказуемыми поворотами отношений. При этом наиболее резко и экстравагантно способны повести себя сами Водолеи. Не исключено, что они остро отреагируют на критику их действий или на забавную шутку, которая показалась им выпадом в их адрес.

Рыбы

Рыбам стоит готовиться к сюрпризу. День щедр на системные или случайные препятствия, делающие невозможным ровное течение событий, спокойное общение и продуктивный труд. Возможны поломки, сбои, острые размолвки с друзьями или коллегами, сложности в командировках. Если затруднено развитие большого проекта, стоит смириться, разбить его на части и рассмотреть альтернативные варианты проводимых работ.