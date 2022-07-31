Взрыв чувств и страсти – гороскоп на 1-7 августа

На этой неделе на небе будет сформировано 5 значимых планетных аспектов.

1-2 августа соединение Марс-Уран – символический смысл этого аспекта можно сравнить с разрядом молнии. Марс несет в себе энергетический потенциал, а Уран дает кратковременную мощную вспышку. Вместе обе планеты могут приводить к неожиданным импульсивным поступкам. Возрастает вероятность происшествий на транспорте, в электроэнергетике – некие форс-мажоры или неожиданности.

2 августа секстиль Венера-Уран – этот аспект может быть связан с внезапной вспышкой любовных чувств. Романтическое знакомство может привести к стремительному развитию отношений. Однако на длительное сохранение накала чувств рассчитывать не приходится. Также могут быть финансовые удачи, выигрыши в лотерею у тех, кого этот аспект затронет. Усиливается потребность в творчестве и в эстетике.

3 августа секстиль Венера-Марс – аспект благоприятствует как в личной жизни, так и в деловой активности. Могут активизироваться романтические и супружеские отношения. Гармонично решаются вопросы между мужчинами и женщинами. Повышается потенциал для роста уровня доходов.

7 августа - трин Венера-Нептун – аспект возвышенной утонченной любви. Под влиянием этого гармоничного аспекта чувство любви может проявляться с элементами самопожертвования и бескорыстия. Могут усилиться проявления религиозных чувств. Повышается тяга к искусствам, особенно к музыке, пению и живописи.

7 августа - квадратура Марс-Сатурн – наиболее жесткое сочетание во взаимодействии планет-зловредников, согласно древней астрологической традиции. Усилия людей, которых этот аспект затронет, могут сталкиваться с серьезными препятствиями. Много энергии расходуется не на продуктивную деятельность, а на преодоление преград. Часто под влиянием этого аспекта возникают конфликтные ситуации.

Овен

Овны в первой половине недели могут улучшить свои жилищные условия. Вы можете с удовольствием заниматься благоустройством своего жилья. Возможно, вам захочется переставить мебель или купить в квартиру украшения. Попробуйте изменить в квартире режим освещения, поменяйте места расположения осветительных приборов и их яркость. Это сразу придаст вашему жилью новый необычный колорит. Хорошо вместе с членами семьи выезжать за город на дачу и дружно там отдыхать и работать. Отношения с родственниками складываются теплые и уважительные. Во второй половине недели усиливается ваша потребность в деньгах. Возможно, вам потребуется в срочном порядке найти крупную сумму денег. Например, произойдет техническая поломка в вашем автомобиле, и вам придется нести расходы по ремонту. Параллельно с этим могут задержать выдачу зарплаты на работе. Наиболее проблемной темой недели могут стать взаимоотношения с друзьями. Не исключены конфликты с кем-то из друзей или подруг, чреватые неожиданными разрывами отношений.

Телец

В первой половине недели типичные Тельцы смогут обзавестись новыми дружескими знакомствами. В это время с вами на контакт может выйти интересный творческий человек, с которым вам будет приятно общаться. Также это хорошее время для контактов с приятелями с тем, чтобы собрать последнюю новостную информацию и быть в курсе текущих событий. Возможно, вас пригласят в увеселительную поездку за город на пикник или на дачу к родственникам. Не откажите себе в удовольствии весело и беззаботно провести это время. Во второй половине недели вы можете быть склонны к самостоятельному поведению и настойчивому отстаиванию своих убеждений. Возможны противоречия с кем-то из близких. Внешние обстоятельства будут часто идти вразрез вашим ожиданиям, и многого придется добиваться ценой больших усилий и времени.

Близнецы

Близнецов в первой половине недели больше всего могут интересовать темы финансового благополучия и материального достатка. Вы можете сделать удачную покупку, о которой давно мечтали. Также это хорошее время для увеличения доходов, в том числе и за счет дополнительной подработки. Успешно пройдут эти дни для тех, кто посещает семинары по духовным практикам и много времени уделяет вопросам самосовершенствования и сохранения внутренней душевной гармонии. Уединенная обстановка поможет вам сосредоточиться и чувствовать себя вполне комфортно. Во второй половине недели вы можете столкнуться с неожиданным сопротивлением своим инициативам. Возможно, вы попадете в ситуацию, когда ваше мнение и ваша позиция по тем или иным вопросам ни на что не влияет и игнорируется. Также в эти дни может ухудшиться ваше состояние здоровья. Не исключено ощущение упадка сил или перепадов настроения, поэтому следите за своим самочувствием и балансом сил.

Рак

Типичные Раки в первой половине недели могут почувствовать творческий подъем. Лучше всего в эти дни проводить время с друзьями и единомышленниками. Не отказывайтесь от приглашений посетить дружеские вечеринки и сами выступайте инициатором их проведения. В этом случае приятные сюрпризы вам будут обеспечены. Может проявиться дар предвидения. Вы можете удивить окружающих поразительными по точности и прозорливости предположениями относительно ближайшего будущего. В эти дни может исполниться ваше заветное желание. Во второй половине недели могут произойти неожиданные события. Например, может сломаться автомобиль, и вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы, чтобы заниматься ремонтом авто. Не рекомендуется принимать участие в спортивных состязаниях с элементами риска и активными силовыми воздействиями. Крайне нежелательно выполнять рискованные финансовые операции – это может привести к убыткам. В дружеских отношениях могут быть осложнения.

Лев

Первая половина недели благоприятствует Львам в обретении душевной гармонии. Звезды советуют вам вести спокойный и умиротворенный образ жизни. Возможно, имеет смысл уехать в какой-нибудь санаторий, пансионат или на базу отдыха, где есть хорошие условия для уединения. Это удачное время для занятий в закрытой группе по изучению восточных духовных практик. Подобные семинары помогут вам многое понять о самих себе и своих внутренних потребностях. В обыденной жизни это прекрасное время для контактов с влиятельными покровителями с целью карьерного продвижения. Во второй половине недели внешние обстоятельства могут активно препятствовать вашим инициативам. В первую очередь могут быть осложнения в карьере и с начальством. Вам могут ставить нереальные задачи и форсировать темп работы. Эти дни складываются проблематично для партнерских отношений. Вам может быть нелегко находить взаимопонимание с партнером по браку, не исключены споры и охлаждение отношений из-за неуступчивости партнера.

Дева

У типичных Дев в первой половине недели может активизироваться общение в интернете. Речь идет о тех форумах, социальных сетях и сайтах знакомств, на которых вы являетесь завсегдатаями. Возможно, вы будете увлечены новым интересным знакомством. Может произойти знакомство с необычным творческим человеком, который научит вас многому. Также это прекрасное время для путешествий с друзьями. Удачно проходят поездки за границу с целью учебы, совершенствования в знаниях иностранного языка. В эти дни можете рассчитывать на поддержку со стороны дружеского окружения. Во второй половине недели уделите особое внимание своему здоровью. Старайтесь не перенапрягаться и не переохлаждаться – в противном случае это может спровоцировать развитие простуд и хронических заболеваний опорно-двигательной системы. Берегите свою деловую репутацию – возможно, она будет поставлена под сомнение. Непростое время для тех, кто занимается выполнением сложной технической работы.

Весы

У Весов в первой половине недели хорошее время для перемен в карьере. Не бойтесь что-либо менять, в том числе увольняться с прежней работы ради трудоустройства на новой работе. Сейчас хорошее время для избавления от всего того, что мешает вам двигаться вперед. Если у вас на работе идут кадровые перестановки и пертурбации, то, возможно, перед вами откроется новая заманчивая вакансия. Также это благоприятное время для борьбы со своими вредными привычками. Вы сможете бросить курить сразу и без каких-либо предварительных приготовлений. Успешно проходят перемены в режиме дня. Во второй половине недели могут произойти неожиданные осложнения. Наиболее сложные темы могут быть связаны с финансами и романтическими отношениями. Поведение любимого человека может привести к ревности и недоверию. Возможны короткие знакомства, которые закончатся столь же быстро, как и начались. Если у вас есть дети, то они могут доставить вам много забот и хлопот.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине недели могут произойти положительные подвижки в партнерских отношениях. Если раньше вы с партнером испытывали трудности и непонимание, то теперь все сложные моменты могут отойти в прошлое, и вы сможете наладить доброжелательные отношения с партнером. Одиноких Скорпионов могут ожидать неожиданные романтические знакомства. Не исключено, что подобное знакомство произойдет в ходе туристической поездки или дистанционно, через контакты в социальных сетях интернета. В любом случае эти дни связаны с некоторыми приятными приключениями. Хорошее время для появления на публике, на светских мероприятиях. Во второй половине недели могут осложниться отношения с окружающими. Наиболее проблемная тема может быть связана с вашими семейными делами и обязанностями. Ситуация в семье может потребовать срочного вмешательства. Например, может сломаться бытовая техника, и потребуется заниматься ее ремонтом или заменой.

Стрелец

Первая половина недели благоприятствует Стрельцам, планирующим бороться с вредными привычками путем их замещения другими, полезными. Например, вы можете попытаться разом бросить курить и начать регулярно посещать фитнес. Все, что вы начнете в эти дни, будет прочно запоминаться и усваиваться вашим организмом на физиологическом уровне. Поэтому именно сейчас важно перейти к здоровому образу жизни и упорядочить свой режим дня. Также можно посидеть на легкой оздоровительной диете и сбросить лишний вес. Культ тела - это то, что у вас будет хорошо получаться. Во второй половине недели могут обозначиться проблемные моменты. Могут испортиться отношения с кем-то из знакомых или родственников из числа тех, с кем вы постоянно общаетесь. Не лучшее время для учебы и коротких загородных поездок. Старайтесь ограничить свои контакты и не планировать никаких новых знакомств.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели прекрасное время для счастливой личной жизни. Отношения с партнером по браку могут строиться на основе любви и взаимного уважения. Ваш партнер может проявлять готовность брать на себя ответственность в важных вопросах, тем самым освобождая вас от лишних забот. Оптимизм и творческий стиль поведения будет заряжать вас дополнительным зарядом энергии. Удачно складываются романтические отношения. Возможны приятные неожиданности, приключения, подарки, любовные признания. Хорошо посещать концерты, дискотеки, фестивали и кинотеатры. Козероги, имеющие хобби или занятые творческими видами деятельности, смогут продвинуться вперед в своих любимых занятиях и увлечениях. Во второй половине недели может усилиться напряженность. Причиной напряженности может стать нехватка денег, из-за чего вы не сможете сходить с любимым человеком на концерт, в театр, в ресторан или клуб. Кроме того, в ваших отношениях может усилиться ревность и подозрительность.

Водолей

Водолеи в первой половине недели смогут проявить свои лучшие деловые качества. Может усилиться ваша мотивация к наведению порядка в окружающем вас пространстве. Это относится как к профессиональной деятельности, так и к наведению порядка в домашнем хозяйстве. Сейчас вы тяготеете к тому, чтобы заниматься благоустройством условий своей повседневной жизни. То же самое относится и к упорядочению вашего образа жизни. Отношения в семье складываются доброжелательно. Все члены семьи могут дружно браться за дела, помогая друг другу. Однако такое гармоничное положение может закончиться во второй половине недели. Ваши личные интересы могут в какой-то момент войти в противоречие с членами семьи. Основная проблемная тема может быть связана с личным кризисом на фоне заниженной самооценки или неблагоприятных отношений в семье. Не лучшее время для приема гостей из числа родственников у себя дома.

Рыбы

У типичных Рыб в первой половине недели удачное время для любви и творчества. Ваши романтические отношения могут еще больше укрепиться. Будьте готовы к приятным сюрпризам, подаркам и любовным признаниям. Одинокие Рыбы могут познакомиться во время поездки с представителем противоположного пола. Общение будет интересным и увлекательным и может постепенно привести к серьезной романтической истории. Также это хорошее время для творческих увлечений, хобби, участия в спортивных состязаниях. Если у вас есть маленькие дети, то вас порадует общение с ними. Возможно, вы откроете в себе педагогический талант. Не отказывайтесь от посещения увеселительных мероприятий, концертов, юбилеев, дискотек, фестивалей. Во второй половине недели звезды советуют проявить большую осмотрительность и разборчивость в людях. Не следует доверяться случайным знакомым. Храните при себе свои личные секреты, не доверяйте подробности из своей личной жизни случайным попутчикам и тем, с кем познакомились через интернет.