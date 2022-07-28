День успеха и удачи — финансовый гороскоп на 29 июля

Сегодня нам будет жирно везти, если мы будем идти только вперед.

Овен

Первая половина дня, возможно, позволит Овнам произвести некоторые кардинальные перемены в своей повседневной работе. Вы можете изменить подход или методику в последовательности выполнения стандартных дел и тем самым сделать свой труд более производительным. Обязательно пробуйте поменять реалии своей деятельности к лучшему.

Телец

Тельцам в этот день, возможно, удастся повысить популярность своих услуг у потенциальных клиентов. Вы можете придумать какой-то новый маркетинговый ход или рекламный трюк, в результате которого поток клиентов может увеличиться. Хорошо проявят себя продавцы модных бутиков и работники салонов красоты. Индивидуальный подход к клиентам очень важен для успеха.

Близнецы

Близнецы сегодня могут преуспеть в делах, которые уже были близки к завершению. Это хорошее время для офисных служащих в работе по подведению итогов и подготовке отчетов. Успешно поработают те, кто связан с ремонтом, строительством и коммунальными услугами. От вас может требоваться основательность в работе и соблюдение сроков выполнения заказов.

Рак

Ракам в этот день, возможно, предстоит много контактов и поездок. Обмен мнений будет в любом случае полезным. Ускоряется товарно-денежный обмен у тех, кто имеет отношение к торгово-закупочной и посреднической деятельности. Достаточно удачными могут быть спекулятивные сделки на валютной и фондовой бирже. Можно делать оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи.

Лев

У Львов сегодня может усилиться мотивация к повышению доходов и стремление тратить деньги на покупки. Если вы имеете отношение к сделкам с недвижимостью или как-то используете ресурс недвижимости в своей работе, то шансы на повышение доходов у вас возрастают. Можно подписывать договор аренды. Также вам удастся купить что-то полезное для своего жилища.

Дева

Девы могут проявить готовность брать на себя ответственность в делах. Однако для полного успеха вам потребуется поддержка со стороны других людей. Не ждите, когда к вам придут и предложат сотрудничество, ищите сами людей, которые помогут вам реализовать свои планы. Вы сможете проявить тактичность и тонкий психологический подход, чем завоюете симпатии окружающих.

Весы

Весам сегодня можно попробовать совмещать сразу два и более вида деятельности. Иногда это возможно, если вы, будучи на основной работе, имеете возможность подрабатывать в параллельном режиме. Хорошо пойдут дела у программистов и тех, кто обслуживает компьютерную технику в офисах. Успешно проходят контакты, поездки, встречи.

Скорпион

Скорпионы могут работать в индивидуальном режиме и при этом добиваться успеха. Однако вы сможете быть более эффективны, если сумеете включиться в коллективный производственный процесс. Особенно это относится к творческой работе в составе группы единомышленников. Ваше мнение будут учитывать в коллективе, и вы сможете оказать реальное влияние на принимаемые решения.

Стрелец

Стрельцы, работающие в непосредственном контакте с начальством, смогут заручиться его поддержкой. Ваши отношения могут стать более доверительными, если вы проявите понимание и участие к работе начальника. Возможно, вам поручат выполнять задания деликатного свойства, не подлежащие публичной огласке. Вам будут оказывать протекцию женщины, занимающие руководящие должности.

Козерог

Козерогам рекомендуется использовать этот день для приобретения дополнительных знаний в своей профессии. Не пренебрегайте средствами Интернета для обмена мнениями с опытными коллегами. Успешно пойдет творческая работа в составе группы. Не отказывайтесь от общественной работы. В целом внешние обстоятельства могут благоприятствовать исполнению ваших планов.

Водолей

Чем больше перемен произойдет у Водолеев на работе, тем больше шансов может открыться для карьерного продвижения. Старайтесь использовать внешние обстоятельства в своих интересах — это возможно, потому что обстоятельства могут сложиться в выгодном для вас направлении. Успешно пройдет день у руководящих работников, менеджеров и управленцев разного ранга.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся урегулировать любые спорные ситуации, особенно если они касаются судебных тяжб. Вы можете достигнуть мирового соглашения на вполне приемлемых компромиссных условиях. Также это хорошее время для юридического оформления деловых неформальных партнерских отношений. Успешно могут проходить служебные командировки и работа на вахте.