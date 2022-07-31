Радуем себя покупками — финансовый гороскоп на 1-7 августа

В течение всей недели сильное влияние Венеры будет периодически давать нам достойные шансы улучшить свое финансовое положение.

А высокая фоновая активность Марса не раз подтолкнет нас к решительным действиям — как спонтанным, так и запланированным.

1 августа, в понедельник, Марс образует точное соединение с Ураном и Северным Лунным Узлом. Кто-то может увидеть результаты предыдущих усилий, а у кого-то именно в этот день родится план по улучшению финансового положения. Во вторник к этой конфигурации в точный аспект становится еще и Венера, и 2 августа можно назвать днем, когда вы точно можете понять, на чем можно заработать денег или получить дополнительную выгоду.

Среда, 3 августа — день, когда Венера сливается в секстиле с Марсом, и сегодня можно делать покупки, обновлять гардероб, покупать подарки и не скупиться на сюрпризы — лучше романтические.

Важное астрособытие ждет нас и 4 августа — Меркурий переходит в знак Девы. Практичность и умение вести переговоры набирают обороты. Отличный день для того, чтобы озадачиться саморекламой сегодня и в ближайшие три недели.

Пятница и суббота пройдут под знаком набирающего силу конфликта Марса с Сатурном. В эти дни лучше обходить дальней стороной банки и кредитные организации, без лишней надобности не вести переговоров с руководством.

В воскресенье, 7 августа, Венера в трине к Нептуну, деловая активность противопоказана. А вот пройтись по магазинам или потратить какую-то сумму на отдых — не только можно, но и нужно.

Овен

В течение недели основные доходные статьи бюджета Овнов могут быть напрямую связаны с тем ресурсом недвижимого имущества, который вы используете для своего бизнеса. Наличие склада или магазина будет способствовать росту доходов. Поэтому сейчас наиболее преуспевают не наемные работники, а собственники недвижимости. В этот период будет потенциально удачное время для подписания договора на аренду и субаренду. Хороших результатов добьются ремонтники, риелторы, строители, работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Офисные служащие смогут улучшить условия труда на рабочем месте и преуспеть в подготовке отчетной документации. В конце недели звезды советуют воздержаться от долгосрочного планирования. Составление бизнес-плана может быть проведено с ошибками, выявить которые в дальнейшем будет очень сложно. Работа в составе группы единомышленников может пойти не так, как вы рассчитывали из-за отсутствия должного взаимопонимания.

Телец

На этой неделе звезды ждут от Тельцов инициативы в установлении новых деловых связей и укрепления уже существующих контактов. Успех ожидает работников средств массовой информации, транспорта, торговли, социальной сферы, а также консультантов и преподавателей. За счет расширения деловых связей вы укрепите свои позиции. Ваши интеллектуальные способности могут находиться в прекрасной форме, что облегчает вам работу с информацией и общение с людьми. Это хорошее время для учебы, совершенствования в профессиональных навыках. Торговцам рекомендуется усовершенствовать логистику своего бизнеса - здесь у вас могут быть скрытые резервы. Однако в конце недели вам вряд ли удастся добиться поставленных целей. Основная проблема лежит в отношениях между вами и вашим непосредственным начальством. Вам могут сделать критическое замечание, которое может вас демотивировать.

Близнецы

Чем тише и незаметнее будут себя вести Близнецы в течение этой недели, тем успешнее будет продвижение в работе. Многие из вас смогут получить дополнительные доходы помимо основной своей работы. Особенно это касается работников ночных заведений, ресторанов, гостиниц и больниц. Бизнесмены могут найти дополнительные источники дохода. Работники крупных фирм могут рассчитывать на получение преференций в виде доплаты на проезд и питание. Коллеги могут попросить вас подменить их на рабочем месте, отчего уровень доходов может вырасти. Однако в конце недели звезды советуют больше внимания уделить деталям в работе. Вы можете не обратить внимания на какую-то мелочь, из-за которой могут начаться осложнения. Это особенно важно для тех, кто пребывает в командировках или занимается подготовкой договоров.

Рак

Раки на этой неделе могут добиться успеха в делах, ориентируясь не только на свои таланты и способности, но и за счет включения в коллективную работу. Вы будете прекрасно чувствовать настроение окружающей вас группы людей и сможете предложить наиболее оптимальные решения для продвижения совместных проектов. Можно активно проявить себя в проведении собрания акционеров или профсоюзного комитета. Ускоренным темпом пойдет проектно-конструкторская работа. Ваша сила в этот период в умении увидеть и поддержать наиболее перспективные направления. Хорошо работать с прицелом на перспективу, на получение результата в будущем. Однако в конце недели многое может пойти совсем не так, как вы планировали. Будьте готовы к тому, что внешние обстоятельства будут динамично меняться. Поэтому основной задачей становится не преумножение материальных ценностей, а их сохранение.

Лев

Прекрасный период для тех Львов, которые занимают руководящие должности или работают в непосредственном контакте с начальством. Вам могут поручить ответственное задание, и в целом обстановка будет располагать к более доверительным отношениям с начальством. Многим из вас могут предложить дополнительную работу на полставки или по совместительству. Благоприятен период для творческих и морских профессий, медицины, научных исследований, криминалистики, налоговой инспекции, гостиничного бизнеса и фармакологии. Использование методов дипломатии поможет урегулировать деликатные вопросы. Однако в самом конце недели нежелательно обсуждать с деловыми партнерами совместные планы на будущее и вести переговоры. Те, кто выполняет клиентские заказы, могут столкнуться с неудовлетворенностью заказчиков.

Дева

Девам на этой неделе звезды советуют подумать о применении в своем бизнесе новинок научно-технического прогресса, особенно в области информационных технологий. В некоторых случаях такой подход может в разы повысить вашу производительность труда. Дальние поездки, равно как и посещение международной выставки, обогатят вас новыми деловыми связями и пониманием перспектив дальнейшего развития. Хорошее время для научных исследований и коллективной работы. Можно сдавать экзамены при переаттестации и повышать свой профессиональный уровень. Весьма продуктивными будут поиски новых рынков сбыта и поставщиков продукции. Однако в самом конце недели могут произойти осложнения у тех, кто работает вахтовым методом или пребывает в служебных командировках. Трудно придется юристам, коммивояжерам, водителям-дальнобойщикам и тем, кто специализируется на внешнеэкономической деятельности.

Весы

На этой неделе Весы, имеющие свой бизнес, смогут увеличить доходы за счет выгодного сотрудничества с государственными учреждениями и кредитно-денежными организациями. Например, вы можете рассчитывать на получение кредита под развитие бизнеса на выгодных для вас условиях. Также вам удастся найти дополнительные источники финансирования за счет привлечения новых инвесторов в ваши проекты. Участие в тендере может принести вам выгодный государственный заказ. Растут доходы у банковских служащих и работников страховых агентств. Охранные предприятия могут заключить новые договора. Вместе с тем в конце недели звезды советуют избегать любых рисков при проведении финансовых операций по безналичным расчетам. Вам может быть свойственен некоторый авантюризм при принятии финансовых решений. Строго следите за выполнением работы в запланированные сроки.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам на этой неделе вести себя предельно открыто. Максимум внимания уделяйте пожеланиям клиентов и деловых партнеров. Именно за счет увеличения клиентской базы и привлечения новых людей к взаимовыгодному сотрудничеству вам удастся добиться успеха в делах. Период весьма хорош для публичной деятельности и раскрутки бизнеса методами рекламного продвижения. В середине недели рекомендуется опубликовать рекламное объявление в средствах массовой информации – положительный результат не заставит себя долго ждать. Легко и быстро решаются юридические вопросы. Однако в самом конце недели не следует браться за новые дела до тех пор, пока прежние дела не будут полностью завершены. Это неблагоприятное время для поисков помещения для ведения бизнеса и подписания договора аренды. Некоторые договора могут быть нарушены.

Стрелец

У типичных Стрельцов неделя складывается удачно для совершенствования практических навыков в работе с инструментами и техническими приспособлениями. Работники промышленных предприятий и ремонтных мастерских смогут разобраться с техническими неполадками и устранить их в короткий срок. Особенно это качается мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. Можно менять работу и знакомиться с новым коллективом. Бизнесменам рекомендуется заниматься укреплением системы безопасности своей фирмы. Хорошо готовить документы для страхования имущества. В самом конце недели могут осложниться дела у тех, чья работа связана с частыми поездками и контактами со многими людьми. В дороге вы можете сталкиваться с множеством препятствий и терять время на их преодоление. Постарайтесь максимально урезать круг общения и не вступайте в разговоры на посторонние темы на рабочем месте.

Козерог

Козерогам на этой неделе звезды советуют проявить максимум внимания тем людям, с которыми вам придется в этот период иметь дело. Работающие в сфере обслуживания смогут значительно увеличить свою клиентуру. Индустрия моды, отдыха и развлечений также является перспективным направлением вашей деятельности. Успешно пройдут выставки художников, дизайнеров. Рекламные мероприятия приведут к росту популярности ваших товаров и услуг. Неплохую прибыль получат владельцы и сотрудники ювелирных салонов и пунктов обмена валюты. Можно тестировать новые виды услуг. Успешно идут переговоры - вам удастся достигнуть компромисса и подписать взаимовыгодное соглашение. Однако самый конец недели может быть очень беспокойным и хлопотным. Главные проблемы могут касаться материальных ресурсов. Воздержитесь от вовлечения в финансовые авантюры, вложений в якобы доходные проекты с высокими дивидендами и процентными отчислениями.

Водолей

Водолеям в течение этой недели звезды советуют сосредоточиться на наведении порядка на рабочем месте и составлении подробного графика работ. Наиболее важные дела лучше запланировать на середину недели. Успешно идут ремонтные и отделочные работы, покупка мебели, офисной техники, замена и обновление жилищно-коммунальных коммуникаций, благоустройство прилегающего ландшафта. Хорошо складываются дела у тех, кто работает на дому или занят в семейном бизнесе. Основное внимание рекомендовано уделить решению текущих вопросов. Обязательно доводите текущие дела до их полного завершения. Строителям удастся успешно сдать готовый объект заказчику. Однако в самом конце недели вы рискуете упустить выгодные возможности из-за своей неуверенности или излишних опасений допустить ошибку. Могут осложниться вопросы с подготовкой отчетной документации.

Рыбы

Типичные Рыбы на этой неделе могут почувствовать активизацию интеллектуальной деятельности. Вы будете способны усвоить достаточно непростую информацию, что положительно отразится на результатах работы тех, кто работает с компьютерами и Интернетом. В поле вашего зрения появятся люди с выгодными предложениями. Старайтесь принимать решения быстро, не откладывая их в долгий ящик – за счет этого вы не упустите предоставляемые вам шансы. Хорошо пробовать свои силы в новых профессиях и принимать участие в творческих конкурсах, кастингах. Вы способны опередить других в конкурентных видах деятельности. Однако в самом конце недели не следует излишне доверять тем людям, которые могут появиться в поле вашего зрения.