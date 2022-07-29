Подстраиваемся под коллег — финансовый гороскоп на 30 июля

Сегодня стоит ориентироваться на идеи других людей.

Овен

С утра Овнам рекомендуется прилагать усилия к тому, чтобы улучшить условия труда на рабочем месте. Работодатель может пойти навстречу вашим пожеланиям, и будет содействовать тому, чтобы ваш труд стал более комфортным. Вторая половина дня благоприятствует изобретателям, инженерам, рационализаторам. Вы сможете улучшить навыки работы с техникой и инструментами.

Телец

Тельцы в первой половине дня могут получить хорошие известия. Возможно, вас пригласят на деловую встречу. Также это хорошее время для любых контактов и аналитической работы с документами. Вторая половина дня может быть связана с закреплением деловых партнерских отношений. Вы сможете обсудить детали дальнейшего сотрудничества и снять противоречия.

Близнецы

У Близнецов очень удачный день для деловой активности. Вы сможете проявить лучшие свои практические качества, благодаря чему вырастут ваши доходы. Первая половина дня благоприятствует принятию финансовых решений относительно покупок. Вторая половина дня располагает к укреплению отношений с коллегами. Также хорошо проявят себя мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и иной техники.

Рак

У Раков первая половина дня складывается благоприятно для реализации личных инициатив. В это время хорошо проводить деловые встречи, заключать торговые сделки, совершать поездки. Можно начинать цикл профессионального обучения на экспресс-курсах. Вторая половина дня благоприятствует серьезному изучению вопросов, связанных с повышением профессиональной квалификации.

Лев

У Львов этот день может быть связан с ростом доходов. Повышаются шансы на получение выгодных заказов. Вам могут предложить выйти на работу на замену заболевшего коллеги во внеурочное время с двойным тарифом на оплату труда. Не оставляйте на завтра ту работу, которую можно успеть сделать сегодня, даже если для этого потребуется задержаться подольше на работе.

Дева

Девам в этот день многое будет дано в плане профессиональных и личных достижений. Главные условия для успеха заключаются в том, чтобы вы сами были настроены оптимистично и были уверены в успехе. Высокая личная самооценка в данном случае имеет определяющее значение. Благодаря этому к вам притянутся как магнитом те люди, которые помогут реализовать вам свои замыслы.

Весы

Весы в этот день могут добиться желаемого, если будут стремиться к компромиссам. Вовсе не обязательно заявлять на публике о своих планах и намерениях. Иногда бывает так, что вам могут оказать негласную поддержку влиятельные люди, и сейчас как раз такой день. Может состояться неофициальная встреча, на которой будет решаться вопрос о вашем карьерном назначении.

Скорпион

У Скорпионов удачное время для повышения уровня квалификации. Вы сможете проявить свои лучшие интеллектуальные аналитические способности и усвоить сложный учебный материал, который раньше был недоступен вашему пониманию. Чаще обменивайтесь мнениями и обсуждайте актуальные вопросы с друзьями и единомышленниками. Успешно проходят контакты с коллегами на специализированных форумах интернета.

Стрелец

Стрельцы в этот день могут стать достаточно заметны и популярны в своем профессиональном сообществе. И это может сыграть положительную роль в рекламной раскрутке бизнеса. Особенно удачно сложится этот день для руководящих работников. Можно проводить негласные консультации и делать кадровые перестановки ради повышения эффективности работы.

Козерог

Козерогам сегодня рекомендуется активнее вступать в деловые контакты с иностранцами и людьми, приехавшими из других регионов. Успешно проходят служебные командировки с целью обмена опытом. Можно подавать исковые заявления в суд – велика вероятность в положительном рассмотрении вашего иска. Многие вопросы будут находить положительное решение благодаря вашей высокой деловой репутации.

Водолей

У Водолеев удачный день для развития сотрудничества с коллегами и подчиненными. Ваша работа пойдет намного быстрее и эффективнее, если вы начнете применять в своей практике новые методы. Старайтесь отказываться от всего устаревшего и утратившего былую эффективность. Безработные имеют все шансы найти работу, которая вполне удовлетворит их запросам.

Рыбы

Рыбам в этот день требуется не столько проявлять самостоятельность и инициативу, сколько подстраиваться под инициативное поведение других людей. Внешние обстоятельства благоприятствуют вам, и требуется только правильно вписаться в благоприятный тренд. Поэтому вы сможете многое получить, не прикладывая к этому особых усилий.