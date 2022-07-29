Продумываем каждое слово — гороскоп на 30 июля

2-3 лунные сутки. На сегодня не стоит планировать мероприятия: велика вероятность разочарований, сбоя или отмены планов.

Потребность в самовыражении придется чем-то ограничить. Утро желательно начать с уточнения задач и границ допустимого: это поможет не тратить силы на бесполезные в данный момент действия и делать то, что действительно важно. Луна во Льве напомнит о внимании к детским нуждам. Днем возможен упадок сил и тупик в делах. Если ситуация «зависла» в неприятной нервирующей фазе, имеет смысл дождаться позднего вечера: вступление Луны в знак Девы подчеркнет нужные детали и подскажет полезные идеи.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнов не забывать о мерах осторожности и рамках разумного. Этот день не подходит для взятия новых вершин и свободных порывов. Развлекательные, деловые и другие мероприятия лучше продумывать заранее. Родителям-Овнам не стоит ослаблять контроль над детьми, возможно, придется в чем-то их ограничить. Перед сном полезно прикинуть планы на завтра с упором на практические детали.

Телец

В этот день предприимчивости, изобретательности и новаторству Тельцов заданы строгие рамки. Им придется считаться с действующими стандартами или «контролем качества». Существующим традициям многие Тельцы попробуют противопоставить настойчивость и упрямство. Споры и технические проблемы вплоть до вечера останутся неразрешенными, нервируя и создавая ощущение тупика, но ближе к ночи наметится выход.

Близнецы

Близнецов звезды предупреждают о слабом эффекте сегодняшних контактов и разъездов. День подходит для преодоления отдельных препятствий в уже начатых делах — в этом случае имеет смысл проявить настойчивость и упорство, пойти на мелкие жертвы. Нежелательно начинать новые проекты и выступать с предложениями. В конце дня на первый план могут выйти бытовые, финансовые и другие практические хлопоты.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам отложить значимые решения, включая организационные, деловые и финансовые. Если нужные срочные действия, лучше ограничиться лишь самыми необходимыми маневрами, соблюдая в них меры предосторожности. Не помешает уточнить лимиты трат и быть экономнее. Не рекомендуются важные покупки. Не стоит вступать в сообщества. Новый гармоничный поворот дел ожидается ближе к ночи.

Лев

В этот день Львы могут быть разочарованы эффектом от своих слов. Многие Львы будут пребывать в раздражении и вплоть до вечера продолжат попытки «достучаться» до своей аудитории. Желание обратить на себя внимание может оказаться для них важнее сохранения доброй репутации. Сегодня не стоит подавать заявки и начинать диалоги, нежелательны выступления. Вечер обратит внимание на финансовый аспект дел.

Дева

Сегодня Девам лучше свернуть внешние контакты и вплоть до вечера поддерживать лишь минимально необходимые связи. Сузив круг общения, стоит сделать исключение для коллег, для представителей медицинских служб, официальных инстанций и техподдержки. Также в этот день не рекомендуются поездки. Не слишком эффективны обучение и интеллектуальная работа. Возможны недомогания. Ситуация улучшится вечером.

Весы

Весам сегодня не стоит усердствовать в налаживании неформальных связей, контактов с публикой или клиентурой. Нежелательно организовывать шумную вечеринку, на которой вы рассчитываете встретить нужных людей, или идти в гости с той же целью: скорее всего, разговор не заладится. Оставит желать лучшего атмосфера в группе, настроение партнеров, друзей, детей. Вечером может напомнить о себе здоровье.

Скорпион

Скорпионам вплоть до вечера желательно воздерживаться от активных целевых контактов, включая служебные, а также от публичных инициатив и открытого энергичного противоборства с кем бы то ни было: положительный эффект от подобных мероприятий крайне сомнителен, а вот негативный вполне возможен. Не исключено попадание в тупик. К счастью, с приближением ночи ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

Стрелец

Стрельцам стоит учесть, что этот день создает препятствия даже на знакомых и удачных путях и даже их небывалому везению сегодня есть предел. Возможны осложнения в ходе учебных занятий, путешествий, исследований, при попытке найти дорогу, наладить связь или получить помощь. Из-за высокой вероятности осложнений и тупиков в эти сутки лучше отказаться от новых начинаний и отправки в долгий путь.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит рисковать понапрасну. Большинство начинаний в этот день убыточны, и проявлять активность стоит лишь по необходимости. В то же время важно быть упорнее в завершении уже начатого дела и преодолении связанных с ним препятствий: небрежность приведет к формированию хронического очага напряжения. К ночи ситуация станет менее стрессовой, придет награда или появится помощь.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня любой диалог может зайти в тупик. В споре или конкуренции Водолеи часто будут уступать харизматичным оппонентам. Им не всегда удастся быть находчивыми собеседниками и оставить за собой последнее слово в бурной полемике, что они могут воспринять как свое упущение. Лучше не делать в этот день заявлений, отменить встречи, выступления и совместные начинания.

Рыбы

Рыбам стоит учесть, что это не самый продуктивный день. Даже в простых делах снизится производительность. Задуманное мероприятие принесет больше хлопот, чем удовольствия, или вовсе будет отменено. Может подвести связь или самочувствие. Лучше не планировать на сегодня энергичные тренировки, сложные лечебные процедуры, обучающие занятия, романтические свидания, поиск работы или технической помощи.