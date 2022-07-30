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Следите за взглядами — любовный гороскоп на 31 июля

30 июля 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит чаще смотреть любимому человеку в глаза — они не будут врать.

Следите за взглядами — любовный гороскоп на 31 июля
Фото: sunhome.ru

Овен

В этот день Овнам стоит быть практичнее и почаще выражать свою любовь через мелкие практические поступки. Гораздо выше, чем «букеты и конфеты», близкий человек оценит бытовую заботу, помощь по хозяйству, поддержку в рутинных делах или в содержании питомцев, а также готовность поддержать в болезни.

Телец

В этот день обстоятельства складываются для влюбленных Тельцов благоприятно. Они могут рассчитывать на взаимность симпатий и на то, что их нестандартный образ действий будет встречен без критики. Свободные Тельцы получают шанс встретить «родственную душу» в процессе занятий своим необычным хобби.

Близнецы

На этот день Близнецам лучше не планировать встречу с подчеркнуто романтичным уклоном. В ходе свидания на первый план выйдут практические мелочи. Не исключено, что вместо приключений захочется остаться вместе с любимым человеком дома или оказаться в незнакомой, но уютной «камерной» обстановке.

Рак

Сегодня Ракам не нужно мучительно раздумывать над новым ходом в любовной игре, так как сами обстоятельства указывают им путь. Благодаря удачному ходу событий им не придется прятать на свидании свои истинные вкусы и чувства, они смогут ненавязчиво продемонстрировать пассии несколько своих талантов.

Лев

Львам стоит помнить, что сегодня в романтическом общении важны практические детали. Разобравшись с организационными вопросами свидания, полезно подумать о нюансах своего имиджа. Наблюдательному партнеру многое скажет ваша манера тратить деньги, вести дела, выбирать еду или обращаться с вещами.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать в своих любовных делах на приятные подвижки. Они возможны как благодаря стечению обстоятельств, так и благодаря собственным усилиям. Не возбраняется мягкое проявление романтической инициативы — при условии, что она заключается не в разговорах, а в конкретных делах.

Весы

Сегодня Весы нуждаются в спокойном размеренном общении с любимым человеком, без перегибов и бурных всплесков страстей. Любовь и привязанность будут выражаться в конкретных полезных делах. Хороший день для постоянных пар, где оба знают привычки друг друга до мелочей и угадывают желания с полуслова.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на гармонию в личных отношениях, по крайней мере, в мелочах. Сложности общения временно остаются «за кадром», а на первый план выходят стабилизирующие факторы — такие, как взаимная симпатия и забота, общность интересов и увлечений, совместные планы на будущее.

Стрелец

Влюбленных Стрельцов этот день призывает к умеренности в выражении чувств и к реальным поступкам вместо «тысячи слов». Свободным Стрельцам стоит помнить, что симпатии сегодня развиваются на фоне повседневных забот и носят на себе их отпечаток. Легко влюбиться в того, кто помогает или сочувствует.

Козерог

Козерогам не стоит пропускать хороший день для свидания, но лучше не ждать от него чудес и резких перемен. В постоянных союзах у партнеров есть шанс сделать акцент на том, что их сближает, а не разделяет. В новых отношениях рекомендуется осторожность, стоит идти навстречу друг другу «мелким шагом».

Водолей

Водолеям звезды намекают, что сегодня не стоит действовать вчерашними методами. Если не получается конструктивного диалога, пора сместить акценты в практическую плоскость и перейти от слов к конкретным поступкам — например, возместить отсутствие понимания в общении гармонией в быту или в спальне.

Рыбы

Сегодня Рыбы смогут успешно строить отношения с объектом своих чувств, если не будут увлекаться словесной частью. Знакомиться, выражать симпатию и развивать роман лучше в процессе совместного дела. Если вы нравитесь, вам непременно дадут об этом знать конкретным жестом — например, придут на помощь.

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