Чем больше дел, тем больше везения — финансовый гороскоп на 31 июля

Работаем в поте лица — так мы притянем к себе успех.

Овен

Овны в этот день смогут успешно сотрудничать с коллегами по трудовому коллективу. Наиболее результативно пойдет совместная работа с теми людьми, к которым вы испытываете личную симпатию. Обязательно доводите до конца начатые дела. Также старайтесь ценить свое рабочее время и использовать его, не отвлекаясь на посторонние вопросы. Самое продуктивное время для работы – конец дня.

Телец

Сегодня Тельцы проявят свои интеллектуальные способности и смогут успешно решать сразу несколько вопросов в параллельном режиме. По крайней мере, 3-4 деловые линии вы сможете отслеживать и контролировать без ущерба для итогового результата. Такая многопотоковая деятельность возможна благодаря высокой интеллектуальной эффективности. Хорошо пойдет учеба и торговля.

Близнецы

Близнецы сегодня смогут рационально подойти к финансовым вопросам и получить максимум дохода от той ситуации, в которой окажутся. Вашей изобретательности и находчивости мог бы позавидовать Остап Бендер. Немалую положительную роль в ваших делах сыграют родственники и члены семьи. Возможно, у вас будет шанс резко увеличить доходы за счет спекулятивного бизнеса.

Рак

Раки сегодня могут генерировать огромное количество интересных идей. Чтобы лучше разобраться, которые из идей наиболее ценные и достойные практической реализации, старайтесь чаще советоваться с людьми из вашего окружения. В ходе обмена мнениями вы проясните все свои вопросы. Другим позитивным направлением может стать расширение клиентской базы в сфере услуг за счет проведения рекламных мероприятий.

Лев

Львам сегодня рекомендуется сосредоточиться на сугубо практических финансовых вопросах. Чем активнее вы будете действовать, тем больше денег сможете заработать. Также это хорошее время для извлечения выгоды из своего положения на занимаемой должности. В частности, речь идет о тех, кто имеет возможность для частной подработки или работает удаленно на фрилансе.

Дева

Девам в этот день важно почувствовать перспективу в своей работе. Если вы поймете, что ваши усилия вскоре принесут желаемые плоды, то это добавит энергии и энтузиазма в вашу работу. Хорошо заниматься краткосрочным планированием и исследовательской работой. Также вы преуспеете при проектно-конструкторских разработках в составе творческой группы единомышленников.

Весы

Весам, занимающим руководящие должности, в течение сегодняшнего дня могут поступить важные сведения, возможно, из конфиденциальных источников. Благодаря полученной информации вы сможете проанализировать сложившуюся ситуацию и принять взвешенные управленческие решения. Особенно хорошо проводить анализ состояния своего бюджета.

Скорпион

Скорпионам, использующим в своей работе компьютерную технику и Интернет, рекомендуется активно обмениваться мнениями в деловой переписке и на специализированных форумах. Вы сможете прояснить для себя некоторые важные вопросы, которые позволят быстрее и качественнее справляться с профессиональными делами.

Стрелец

Стрельцам в этот день может поступить денежный перевод, который позволит успешно реализовать одну из ближайших целей. Это хорошее время для проведения финансовых взаиморасчетов между деловыми партнерами. Если у вас на рабочем месте что-то изменилось, то наверняка это к лучшему. Например, вы можете получить возможность поменять график работы на более удобный для себя вариант.

Козерог

Козерогам следует ориентировать себя на внешние обстоятельства и реагировать прежде всего на них. От ваших личных усилий и инициатив сейчас мало что зависит. Но обстоятельства вокруг вас складываются благоприятно, и это смогут использовать себе на пользу те, кто успеет адаптироваться. При работе с клиентами старайтесь внимательно выслушивать пожелания клиентов и тщательно исполнять все — тогда ваша популярность у клиентов значительно повысится.

Водолей

Водолеи — большие любители что-то новенькое придумать, изобрести и усовершенствовать. Сегодня ваши изобретательские таланты могут быть в полной мере востребованы. Используйте этот день для наработки новых практических навыков при работе с техникой и механизмами. Хорошо пойдут дела у работников сервисных служб по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Рыбы

Рыбы, проходящие профессиональное обучение, смогут успешно сдать экзамены и зачеты. Особенно это касается переаттестации и защиты дипломной работы. Также это хороший день для любых видов публичной деятельности, в том числе выступления со сцены, участия в соревнованиях и кастингах. Старайтесь использовать творческий подход в своей работе, ищите и находите новые пути.