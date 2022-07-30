Наслаждаемся каждой секундой — гороскоп на 31 июля

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве советует не лениться, не витать в облаках и находить время для полезных дел.

После обсуждения теории пора перейти к практике, после высказывания креативных идей — к их реализации. На первое место может выйти хозяйство, производство, рутинная часть бизнеса, мелкий ремонт. Возрастает домовитость, может усилиться интерес к переустройству жилья, приготовлению пищи, бытовой утвари и оборудованию, садово-огородным работам, заработку в сфере бытовых услуг. Хорошо контактировать с землей и работать с природными натуральными материалами. Для здоровья полезны умеренные нагрузки.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам провести время с пользой. День добавляет прагматизма, хозяйственности и внимания к деталям, склоняет к занятиям, приносящим деньги, либо помогающим создать уют в доме. Хорошо выбирать инструменты и бытовую утварь, работать с природными материалами, техникой, растениями и землей, заниматься кулинарией, мелким ремонтом и нуждами питомцев, зарабатывать оказанием услуг.

Телец

Сегодня звезды охотно помогут Тельцам в любых занятиях с практическим уклоном. В зависимости от интересов и ситуации можно продвинуться в обустройстве дома, в садово-огородных или инженерно-технических работах, в спортивных тренировках, в развитии своего оригинального бизнеса или хобби, в мелком прикладном творчестве. Также день обещает гармонию в любовных отношениях и подвижки в личной жизни.

Близнецы

На повестке дня у Близнецов сегодня могут оказаться хозяйственные и другие домашние дела. Также они могут быть вовлечены в рутинные деловые заботы, лежащие в основе бизнеса. В любом случае, им придется отвлечься от идеальных представлений о жизни и вместо теории заняться практикой. В фокус внимания могут попасть детали, связанные с помощью близким, поддержанием гигиены или приготовлением пищи.

Рак

Сегодня звезды обещают Ракам продуктивный день. Он может быть не идеален в части общения и поиска информации, зато даст больше свободы в мелких маневрах и позволит рационально использовать имеющиеся ресурсы. Найдут оригинальное решение многие насущные задачи. Возможны полезные и приятные приобретения, удачные находки. Можно рассчитывать на практическую помощь от друзей, соседей или родственников.

Лев

Сегодня внимание Львов привлекут практические нюансы ситуации: хозяйство, рутинная сторона бизнеса, распоряжение вещами, наличностью или активами. Многие Львы отдадут при этом предпочтение своим личным нуждам, будут опираться на собственное понимание практичности и пользы. Это подходящий день для целевых приобретений, для покупки лекарств, инструментов и продуктов. В ведении дел важна дотошность.

Дева

День подчеркивает лучшие качества Дев — такие, как дотошность и скрупулезность в работе, склонность заботиться о близких в быту. Он делает их хозяйственными, в меру деловитыми и предприимчивыми, улучшает их самочувствие, помогает им оставаться дружелюбными и привлекательными. Хорошие результаты этого дня отразятся не только на текущих делах, но и на будущем. Полезны умеренные физические нагрузки.

Весы

Сегодня Весам желательно свернуть или снизить свою внешнюю активность. Не помешает уделить внимание своему здоровью: не исключено, что переживания последнего времени начали на нем отражаться. Возможно, требуется диета, отдых или умеренная нагрузка. Не помешает контакт с природой. Если сейчас для вас превыше всего чувство долга, стоит заняться не «парадной», а скрытой рутинной стороной своих дел.

Скорпион

Сегодня обстоятельства складываются для Скорпионов удачно, позволяя им сделать много полезного в одиночку или в продуктивном сотрудничестве с другими людьми. Это удачный день для обращения за дружеской поддержкой, развития бизнеса, проявления любовной и деловой инициативы. Можно поработать не только на текущие нужды, но и на будущее. Хорошо заниматься оригинальным хобби в группе единомышленников.

Стрелец

Стрельцов обстоятельства этого дня вынуждают стать более прагматичными и дотошными. На первом плане для них могут оказаться вопросы, связанные с карьерой и занятостью, заработком и здоровьем — с упором на конкретные нужды и столь же конкретные меры. Такой подход может временно лишить их «крыльев», зато наверняка поможет им в решении повседневных задач или в лечении какой-то запущенной проблемы.

Козерог

Сегодня звезды благосклонны к Козерогам и часто делают им мелкие подарки. Это может быть помощь в непростом деле или право взять в нем временный перерыв. Вместо трудновыполнимых креативных порывов ко многим Козерогам начнут приходить дельные и вполне реализуемые идеи. Возможна дружеская помощь издалека. Смягчатся сложные моменты в значимых отношениях. Неплохой день для сотрудничества, свидания.

Водолей

Сегодня у Водолеев есть шанс частично восстановить свои позиции, продемонстрировав практические умения и знание мелочей, не очевидных другим. В чужих и собственных глазах их может поднять бытовая расторопность, деловая хватка и смекалка, техническая изобретательность, ювелирное владение каким-то уникальным инструментом. Подходящий день для уборки, лечебных манипуляций, ремонта и переделки вещей.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам откликаться на чужую инициативу — при условии, что она конкретна и не требует обсуждения деталей. Гармония личных и деловых отношений в этот день проявляется в делах, а не на словах. Можно рассчитывать на техническую поддержку, знаки любовного внимания или помощь друзей. Непрактичные Рыбы смогут делегировать часть забот более расторопным партнерам или помощникам.