Судьбоносный день – любовный гороскоп на 1 августа

Сегодня наша любовная жизнь перевернется с ног на голову.

Овен

В этот день Овнам трудно оставаться романтиками, так как их внимания требуют насущные повседневные дела и связанные с ними хлопоты. Им будет проще поддерживать контакт с любимым человеком, если с ним их связывает общий быт или какое-то конкретное занятие – например, ведение совместного бизнеса.

Телец

Сегодня Тельцы могут свободно развивать свои любовные инициативы: как бы ни были необычны их замыслы или методы действий, обстоятельства охотно пойдут им навстречу. Любимый человек поддержит их в начинании или не будет против их активности. Это хороший день для предприимчивых и напористых Тельцов.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня не самый удачный момент для романтики, если под ней понимается приключение или путешествие. День склоняет к домоседству либо к практичности, здравомыслию и доле мелочности. Если любимый человек не разделяет подобный настрой, свидание может не состояться.

Рак

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам не менять направление и действовать в русле, предложенном вчерашней ситуацией. Не стоит бояться, что будет скучно: обстоятельства позволяют импровизировать в мелочах, особенно если для этого у вас имеются какие-то полезные житейские или деловые навыки.

Лев

Сегодня Львам трудно удерживать внимание любимого человека на своей персоне в целом, его гораздо больше интересуют отдельные мелочи. Звезды советуют тщательнее выбирать выражения в ходе романтической беседы: партнер может заметить нестыковки или начать искать вашим словам наглядное подтверждение.

Дева

Сегодня звезды сулят Девам максимум везения в любви утром и советуют использовать как можно продуктивнее начало дня. Если накануне возникла романтическая симпатия и было положено начало взаимному интересу, будет возможность дать этой истории продолжение. Сыграют роль воспоминания и надежды прошлого.

Весы

Сегодня Весам лучше сделать своим девизом в делах сердечных осмотрительность и умеренность. Многих Весов обстановка этих суток вынудит стать практичнее и быть скромнее в своих любовных желаниях. Но не стоит отказываться от удовольствий, включая чувственные, целиком: отдайте им дань, но знайте меру.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам проявить в личной жизни побольше активности и изобретательности, пусть даже все ограничится мелочами. В этот день почти не играют роли те досадные внешние барьеры, что мешают взаимопониманию в паре и подчеркивают фундаментальные разногласия между влюбленными.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что в любви сегодня дела важнее слов, а мелочи часто важнее общей картины. Не обещайте того, что вы не можете сделать. Нежелательно планировать на этот день значимое свидание: не исключено, что на первом месте окажутся насущные дела и обязанности, а не личная жизнь.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам не стоит менять направление внимания и стиль действий: обстоятельства складываются удачно, и есть смысл им довериться. Этот день поддерживает гармонию темпераментов, подчеркивает сходство мировоззрений, помогает не вспоминать о спорных и неприятных моментах романа.

Водолей

Водолеям стоит помнить, что сегодня в любви важны детали, в том числе практические и бытовые. День повышает придирчивость и усиливает чувствительность к скрытым нюансам, которые не всегда маскируются романтикой. Отношения могут стать менее гармоничными, если партнера не устраивает какая-то мелочь.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно не поддаться искушению завести с партнером судьбоносный разговор, написать ему письмо или сделать ответственное предложение. Даже общение на простые бытовые темы в этот день порождает недопонимание. Чтобы избежать лишних проблем в дальнейшем, предпочтите разговорам действия.