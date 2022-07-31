Дела идут в гору — финансовый гороскоп на 1 августа

Сегодня у нас все выходит в лучшем виде. Не тратим время зря.

Овен

Это благоприятный день для Овнов, специализирующихся на сделках с недвижимостью, а также на строительных и ремонтных работах. Дизайнеры по интерьеру могут получить выгодные заказы. Представители творческих профессий смогут проявить свои таланты с самой лучшей стороны. Можно заниматься оформлением документов на получение ипотечного кредита. Вероятно, банк одобрит ваш запрос.

Телец

Тельцы сегодня смогут успешно поработать с поступающей информацией. Ваши аналитические способности и умение находить оптимальные решения из множества вариантов заслуживают самых высоких похвал. При общении с людьми вы можете проявить удивительную проницательность. Внимание и тактичность в деловых контактах могут способствовать укреплению и расширению ваших деловых связей.

Близнецы

Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям Близнецы сегодня способны добиваться хороших результатов в работе. Главным критерием успешности в работе является уровень доходов, который вы в состоянии получить. Если ваша работа предполагает обширные контакты, поездки, телефонные звонки, то день пройдет очень результативно. Не стоит строить далеко идущих планов, не отрывайтесь от реальности.

Рак

Раки в этот день могут оказаться способны брать на себя ответственность за принятие самостоятельных взвешенных решений. Старайтесь активнее включаться в те дела, где вы могли бы применить свои творческие способности. Безработные могут проходить собеседование – вы сумеете произвести впечатление о себе, как о серьезном и профессиональном работнике. Хорошее время для экспериментов с целью совершенствования в работе.

Лев

Львам сегодня могут предложить дополнительную работу по совместительству или на полставки. Успешно поработают фрилансеры. Хорошо в этот день арендовать помещения под ведение самостоятельного бизнеса. А вот для учебы и служебных командировок день не вполне благоприятен. Будьте внимательнее при выполнении служебных инструкций – возможны проверки со стороны фискальных властей.

Дева

Девам сегодня, возможно, не обойтись без коллективной работы над совместными проектами. Обсуждение насущных вопросов лучше проводить вместе с друзьями и единомышленниками. Многое удается решить благодаря умению находить взаимопонимание с окружающими. Воздержитесь от рискованных финансовых инвестиций.

Весы

Весы в этот день могут иметь возможность максимально проявить свои профессиональные качества. Настоящие профессионалы обязательно будут замечены и оценены вышестоящим руководством. Вам могут предложить занять более высокую должность или поручить ответственное задание. Вместе с тем вы не застрахованы от осложнений в деловом партнерстве.

Скорпион

У Скорпионов удачное время для самостоятельного обучения и повышения уровня квалификации. Подумайте, какая тематика в вашей профессии является наиболее сложной для понимания. Сегодня вы можете внести ясность и заполнить пробелы в знаниях. Успешно проходит рекламная компания, устанавливаются отношения с иностранцами, решаются юридические вопросы. Будьте внимательнее к деталям в работе.

Стрелец

Хороший день для Стрельцов, чья профессия предполагает деятельность с элементами риска. Потенциально успешно будут развиваться охранный и страховой бизнес. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок. Могут вырасти доходы, полученные за счет использования всевозможных льгот, кредитов, компенсаций. Удачное время для досрочного погашения кредитов.

Козерог

У Козерогов благоприятный день для прорывных решений в деловом партнерстве. Если вы вели переговоры, то сегодня можете достигнуть наиболее важных компромиссов и подписать выгодный договор. Причем, возможно, вам удастся добиться прогресса при ведении переговоров на многосторонней основе. Также это хороший день для совместного планирования и согласования действий с партнерами.

Водолей

Сегодня типичные Водолеи смогут выполнить все запланированные на этот день дела, если правильно расставят приоритеты, и не будут терять времени на посторонние разговоры и контакты. В ходе текущих дел старайтесь действовать традиционно и планомерно. Уделяйте особое внимание конструктивному деловому взаимодействию с коллегами по трудовому коллективу. Новации сегодня пойдут вам во вред.

Рыбы

Рыбам в этот день важно не рисковать своими деньгами и не рассчитывать на удачу в спекулятивной деятельности. Гораздо успешнее пойдут дела, связанные с устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций. Старайтесь использовать этот день для углубления и расширения своих профессиональных познаний.